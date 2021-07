Naučna studija sa Exita pokazala – uz ograničenja ulaska, festivali nisu mesta masovnog širenja virusa!

U Novom Sadu je u protekle dve sedmice sprovedeno naučno istraživanje, čiji je cilj procena uticaja održavanja EXIT festivala na širenje virusa Kovid-19, kao i stepen efikasnosti „Safe Events Serbia“ bezbednosnog protokola, koji je rigorozno primenjen na Exitu. Istraživanje je organizovalo stručno osoblje Doma zdravlja Novi Sad i udruženje Projekt Lab, pod rukovodstvom šefa istraživačkog tima, epidemiološkinje doc. dr Marije Milić.

„U želji da ispitamo rizik od zaražavanja novim koronavirusom tokom poseta jednom masovnom događaju, a u situaciji kada se primenjuju sve preventivne mere, i kada se od svih posetilaca zahteva da su komplentno vakcinisani ili da imaju negativan test na koronavirus, odlučeno je da se tokom EXIT festivala sprovede naučna studija i na taj način iskoristi jedinstvena prilika da se dođe do novih naučnih saznanja o virusu. Dosadašnji preliminarni rezultati ukazuju na to da nije bilo pozitivnih među učesnicima studije, a detaljnije rezultate studije očekujemo uskoro“, izjavila je doc. dr Milić.

Ukupno 345 ispitanika je podeljeno u dve grupe – vakcinisane i one koji su na festival ulazili s negativnih testom. Oni su testirani pre ulaska na festival, od 8. do 10. jula, i samo jedna osoba je bila pozitivna, kojoj je naravno onemogućen ulazak na festival. Testiranje je ponovljeno nakon sedam dana, od 15. do 17. jula, i rezultati su i više nego ohrabrujući – u obe grupe nijedna osoba nije bila pozitivna na Kovid-19!

„Uz rigoroznu kontrolu ulaska, ovakvi rezultati istraživanja su bili očekivani. Za konačnu analizu biće potrebno neko vreme, ali već sada se može reći, kako na osnovu istraživanja, tako i na osnovu kretanja dnevnog broja novozaraženih u Novom Sadu, da EXIT festival nije mesto masovnog zaraživanja virusom“, rekao je direktor Doma zdravlja Novi Sad Veselin Bojat.

Još jedan uverljiv dokaz da na Exitu nije bilo masovnog širenja virusa je i činjenica da ni 10 dana nakon početka festivala nije došlo do značajnog pogoršanja epidemiološke situacije u Novom Sadu, te da se dnevno kretanje virusa u periodu od 8. do 19. jula u ovom gradu ne razlikuje na prosek u ostatku zemlje. Još jedan pokazatelj da na Exitu nije došlo do masovnog zaražavanja virusom jeste i preliminaran podatak da je od gotovo 20.000 stranaca, od kojih je većini bio potreban PCR test za povratak u zemlju porekla, samo jedan inostrani posetilac bio pozitivan na virus.

U Evropi je do sada sprovedeno niz istraživanja na manjim događajima, i takođe su sva pokazala da, uz navedena ograničenja, koncerti i festivali nisu rizična mesta za prenošenje Kovida-19. Istraživanje na Exitu je prvo koje urađeno na masovnom događaju na kojem je bilo više desetina hiljada ljudi, pa se očekuje da njegovi rezultati mogu biti jedan od ključnih argumenata u borbi za povratak velikih događaja širom sveta.

„Istraživanje s Exita dokazuje da se i tokom pandemije može naći način i model po kojem se i najmasovniji događaji mogu odvijati potpuno bezbedno. Ovo istraživanje je naš doprinos borbi celokupne muzičke industrije za daleko bolji tretman u evropskim i svetskim državama nego što je to do sada bio slučaj. Dokazali smo da smo bili skrajnuti nepravedno, i da više ne postoje nikakvi argumenti i opravdanja koja mogu da dozvole okupljanja na sportskim događajima, u kafićima ili tržnim centrima, a ne i na koncertima i festivalima. Pozivam našu celokupnu industriju da, kao što smo se mi izborili u Srbiji, udružimo snage i izborimo se za fer tretman naše scene na svetskom nivou”, izjavio je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

Mere ograničenja ulaska na Exitu su primenjivane rigorozno, izvršeno je preko 16.111 provera posetilaca sa Digitalnim zelenim sertifikatom, od kojih je čak 95 odsto njih imunizovano vakcinacijom. Za sve koji nisu posedovali validan Digitalni zeleni sertifikat, organizovano je besplatno testiranje. Za pet dana testirano je 18.336 osoba, a pozitivno je bilo njih 10 ili 0,05 odsto testiranih. Njima, naravno, nije bio dozvoljen ulazak na festival, već su brigu o njima preuzeli medicinski radnici. Posetioci iz inostranstva su proveravani u skladu s dokumentacijom s kojom su ulazili u zemlju, što je u velikom broju slučajeva bio PCR test.

