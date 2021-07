Meduza, Satori i Bajaga na otvaranju Sea Dance festivala

Kako je već ranije najavljeno, ovogodišnji Sea Dance festival pripremio je i poseban dan iznenađenja. Fantastičnoj postavi sedmog izdanja Sea Dance festivala, koji će ove godine trajati četiri dana u tirkiznoj uvali plaže Buljarica u Budvi, na ekstra danu 26. avgusta se pridružuju planetarni hitmejkeri Meduza – jedni od favorita za Gremi nagrade sa preko milijardu slušanja na video i striming platformama, multitalentovani umetnik iz Amsterdama, srpsko-holandskog porekla – Satori, koji će izvesti svoj originalni live nastup i legendarni rock sastav Bajaga i instruktori – jedan od najuticajnijih bendova sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji će te večeri zajedno sa fanovima pevati svoje vanvremenske hitove.

Osim novog talasa izvođača koji dopunjuju ranije najavljen kvalitetan lineup vodećih međunarodnih i regionalnih muzičkih zvezda elektronske i trap/hip hop scene, Sea Dance festival – dobitnik nagrade za Najbolji evropski festival, najavljuje i prodaju jednodnevnih ulaznica koja počinje u petak 30. jula. Drugog dana festivala, u petak 27. avgusta na glavnoj festivalskoj bini će nastupiti Maceo Plex, Senidah, Vojko V, Tijana T i lokalci Raven TK u b2b setu sa Proximusom, dok su za treći dan, subotu 28. avgust najavljeni Tale Of Us i domaćini P.S. i O.G. feat distorsion. Poslednjeg festivalskog dana, u nedelju 29. avgusta posetioci će imati priliku da uživaju uz Borisa Brejchu, Ann Clue, z++, Who See i 84Bit.

foto: Promo

Prvi i najpopularniji singl italijanskog producentskog sastava Meduza „Piece of Your Heart“, realizovan u saradnji s Goodboys, osim što je nominovan za Gremi nagradu i proglašen za muzičku himnu na BBC Radiju 1, dostigao je i platinaste tiraže u Velikoj Britaniji, Australiji i nizu drugih zemalja, koji su ovaj misteriozni trio odveli na sam vrh američkih i britanskih top lista. Nakon što su zadobili svetsku popularnost jednim od najvećih plesnih hitova 2019. godine, usledili su izuzetno uspešni singlovi „Lose Control“, „Born To Love“ i „Paradise“. Njihov neverovatan talenat potvrđuje i pobeda na Music Moves Europe Talent Awards-u prošle godine, a specifičan zvuk među fanovima elektronske muzike širom sveta već je prozvan kao „Meduza sound“.

Satori je nedavno posetiocima EXIT festivala premijerno predstavio muziku sa novog albuma snimanog u Srbiji, gde je pokazao svu raskoš svog talenta. Najupečatljiviji delovi fantastičnog koncerta na glavnoj festivalskoj bini bili su izvođenje pesme „Đelem Đelem“ u kojem je semplovan vokal sa jednog od poslednjih snimaka velike Esme Redžepove, kao gostovanje jedne od najuspešnijih world music izvođačice sa ovih prostora - Amire Medunjanin. Učestvovao je i u Exitovom InfinitX projektu, snimivši specijalni koncertni filmo „Satori na tvrđavi Golubac: Zvuci prošlosti“, koji je svetsku premijeru imao na Dan Evrope, u okviru 49. izdanja FEST-a. Satori je jedan od umetnika koji neizmerno ceni balkansku etno muziku, te se inspiracija našim podnebljem oseti u svakom njegovom live izvođenju, nakon kojeg publiku ostavlja bez reči.

Bajaga i Instruktori jedni su od regionalnih rock legendi sa preko 35 godina fantastične karijere i bogatom diskogafijom koja broji 11 studijskih albuma, kompilacije, koncertne albume, singlove i filmsku muziku, kao i veliki broj hitova koji ih smeštaju u sam vrh jugoslovenske i srpske muzičke scene. Na svom nastupu sa glavne pozornice odzvanjaće neke od njihovih „himni“ poput „S druge strane jastuka“, „Berlin“, „Ti se ljubiš“, „Zažmuri“, „442 do Beograda“, „Ruski voz“, „Muzika na struju“, „Zmaj od noćaja“, „Tišina“, „Plavi safir“, „Godine prolaze“, „Kad hodaš“ i mnoge druge pesme, uz koje su stasale generacije i generacije fanova.

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori. Na festival će moći da uđu svi koji su dobili makar jednu dozu vakcine, svi koji imaju dokumentaciju da su preležali koronu (dokument ne stariji od 180 dana) ili svi koji poseduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata. S obzirom na mere uvedene u Crnoj Gori moguće je da će se uslovi za ulazak dodatno proširiti od 2. avgusta.

foto: Promo

Početak prodaje jednodnevih ulaznica u petak 30. jula tačno u podne!

U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontingent festivalskih ulaznica za Sea Dance Festival 2021. po promo ceni od 3.590 dinara i uz uštedu od 40 odsto u odnosu na finalnu cenu. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica, po promo ceni od 1.800 dinara za četvrtak, petak i subotu, odnosno 2.220 dinara za nedelju, uz 40 odsto popusta, biće pušten u prodaju u petak 30. jula tačno u podne i to samo online na sajtu Gigstixa.

Sve ulaznice se mogu kupiti posredstvom Gigstix prodajne mreže. Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu Sea Dance Festivala. Na sajtu zvanične turističke agencije www.exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji, pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.

Prethodnih šest godina jadranskom obalom odzvanjali su hitovi megastarova kao što su The Prodigy, David Guetta, Skrillex, Fatboy Slim, Sven Väth, Nina Kraviz, Alice Merton, Richie Hawtin, Jamiroquai, Underworld, Rudimental, Róisín Murphy, Hurts, Lost Frequencies, John Newman, Sean Paul, Robin Schulz, Nile Rodgers, ali i najvećih regionalnih muzičkih imena koji su u Budvu privukli blizu 300.000 ljubitelja dobrog zvuka sa svih meridijana. Brojni svetski mediji, među kojima su i CNN, New York Times, Guardian, Conde Nast, Metro, Daily Mirror, Daily Express i drugi, preporučuju Sea Dance kao jedan od najboljih svetskih festivala na morskoj obali, a svom višemilionskom auditorijumu savetuju da letnji festivalski odmor provedu upravo u Crnoj Gori, etablirajući Budvu i crnogorsku obalu kao eksluzivnu i modernu turističku destinaciju. Kroz dosadašnjih šest izdanja Sea Dance je doneo više od 50 miliona Evra crnogorskom turizmu i ekonomiji.

Promo tekst