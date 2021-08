Slušajte svoje omiljene izvođače sa bine na Music Week festivalu!

Kada tvoj omiljeni izvođač nastupa, dolaziš satima ranije na mesto održavanja koncerta kako bi bio u prvom redu, telefon je spreman za slikanje, i nadaš se da će tvoj idol prići publici baš ispred tebe! I naravno – više od svega želiš da se popneš na binu, zar ne?

Belgrade Music Week će ti to omogućiti: učestvuj u nagradnoj igri “Meet me on stage” i osvoji priliku da slušaš svog omiljenog izvođača sa bine!

“Meet me on stage” je velika nagradna igra koju je pokrenuo Belgrade Music Week festival, sa ciljem da ispuni san najvećih fanova

I više od toga – srećni dobitnici na binu mogu povesti još jednu osobu, sa kojom žele da podele to nezaboravno iskustvo!

Na Belgrade Music Week festivalu na Ušću od 26. do 29. avgusta nastupiće najveća domaća i regionalna imena trap, hip-hop, pop i pop-folk muzike: Marija Šerifović, Petar Grašo, Nataša Bekvalac, Saša Matić, Lexington, Cobi, Edita, Hurricane, Teodora Džehverović i mnogi drugi.

Da biste učestvovali u “Meet me on stage” akciji, potrebno je da zapratite Music Week festival na Instagramu i da u komentaru ispod objave nagradne igre tagujete izvođača i osobu koju biste poveli na binu. Potom na svom storiju treba da budete što kreativniji, i pokažete zašto volite pesme baš tog izvođača.

Akcija počinje danas i traje do 22. avgusta, a na Instagram stranici festivala pronaći ćete više informacija o načinu osvajanja nagrada.

S obzirom na to da će usled mera kapacitet festivala ove godine biti ograničen, organizatori pozivaju posetioce da svoje ulaznice nabave na vreme. U cilju smanjenja gužvi otvoreno je još jedno novo prodajno mesto – u prizemlju centralnog hola TC Ušće. Na raspolaganju je još izuzetno mali broj ulaznica po promotivnim cenama, kako na prodajnim mestima, tako i putem besplatne eFinity mobilne aplikacije. Promotivna cena redovnih dnevnih ulaznica je 490 RSD, cena Fan Pit dnevnih ulaznica je 890 RSD, a dnevna VIP ulaznica je 2.490 RSD.

Više informacija o festival na sajtu musicweek.rs

