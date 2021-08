NAJZANIMLJIVIJI POSAO NA SVETU: Uz smeh i razgovor deli karte i sreću, a zbog jedne stvari mu SVI ZAVIDE!

Muzičari, pevači, glumci.. svi oni imaju zabavna zanimanja koja im pružaju zadovoljstvo i ispunjavaju onu čuvenu maksimu „odaberi posao koji voliš i nikada nećeš osećati kao da radiš“.

Međutim, ima još interesatnih zanimanja, koja možda nisu na radaru. Nastavite sa čitanjem jer vam dajemo odgovore na sve što ste oduvek hteli da pitate jednog krupijea – da li se ikada našao sa druge strane stola, koje su prednosti, a koje mane posla, zašto se odlučio baš za posao krupijea..

Sigurno ne čujete baš često da je neko iz vašeg okruženja postao krupije, a ipak ih ima – oni su profesionalci, uvek nasmejani i spremni za akciju!

Dogodovštine sa svog posla profesionalnog krupijea pričaće nam M. L, veliki poznavalac kazino igara, koji će nam ujedno i otvoriti vrata zanimljivog sveta zabave.

Za početak, da li možete da nam otkrijete kako se postaje krupije?

- Verujem da svaki diler ima različito iskustvo, a moje ima veze sa, generalno, ljubavlju prema igrama. Moj prvi susret sa kazinom se, recimo, desio mnogo pre nego što sam počeo da se bavim ovim. I, nekako, s vremenom, zapitao sam se kako bi bilo sa druge strane stola.

I? Verujemo da Vam se svidelo, čim danas imamo priliku da vodimo ovaj razgovor..

- Iskreno, u početku je bilo baš čudno. Navikao sam se na tu atmoferu još ranije, ali ovo je potpuno druga stvar. Meni svakodnevno dolazi toliki broj različitih ljudi, sa različitim pričama, energijama.. prosto sam se zaljubio u rad sa ljudima.

Dali ste nam odličan šlagvort – toliko dugo ste krupije, sigurno imate neku zanimljivu priču da podelite sa nama. Puno ljudi ste do sada upoznali, sigurno da niste uvek imali najprijatnije iskustvo?

- Smatram da je upravo to ono što čini dobrog dilera – kako se odnosiš prema ljudima. Inače sam po prirodi nasmejan, pun energije, i ljudi to osete, i onda nekako nikad nisam imao nekih neprijatnih iskustava. Dobro, desilo se par puta da igrač zaspi za stolom, ali to je skoro pa normalna stvar kod nas kada se radi noćna smena, a nije puno ni neprijatno (smeh).

foto: Pixabay

Hoćete da kažete da su ljudi u kazinu uvek pristojni?

- Naravno da ne, to je samo moje iskustvo. Kolegama se, recimo, dešavalo da imaju problem sa nekim igračem koji je izgubio određenu svotu novca, ali te stvari se uvek rešavaju na licu mesta.

Pređimo na malo vedrija pitanja – imate li omiljenu igru?

- Da, definitvno je to poker.

Zašto baš poker?

- Pre svega zato što moraš da poseduješ znanje. Sreća je tu faktor samo delom, ali da bi bio pravi igrač, moraš da poznaješ strategije, da planiraš poteze, pratiš šta rade drugi igrači... puno uzbuđenja. Volim to nadmudrivanje, novac mi ne pruža toliko zadovoljstva kao pobeda, na primer. Tako sam i počeo da igram turnire.

Učestvovali ste u poker turnirima?

- Pa da, meni je to nekako bio normalan put. Imao sam dobar posao, pa sam mogao da priuštim povremene ekskurzije i uživam u onome što volim.

Na koliko turnira ste učestvovali i gde?

- Uglavnom po Evropi, nisam nešto išao dalje. Belgija, Belorusija.. bio sam i do Engleske, na primer. San mi je da odem u Las Vegas i igram sa nekim od najjačih igrača na svetu i to - Hold'em Poker.

Više ne igrate?

- Pre par meseci sam prešao na online kazino, između ostalog jer u mom kazinu dilerima nije dozvoljeno igranje.

Kako vam se čini igranje na online kazinu?

- Super je što postoji taj uživo kazino, i onda imaš interakciju sa dilerom, sa ljudima na četu... To zna da bude baš zanimljivo, skoro pa zaboravim da sam kod kuće (smeh).

Da li biste preporučili drugim ljudima da se bave vašim poslom?

- To sve zavisi od osobe. Ne bih preporučio prirodno nervoznijim ljudima, nestrpljivim... ovo je posao koji zahteva smirenost, pored, naravno, poznavanja igara. Interakcija sa igračima je najbitnija, tako da ako voliš ljude, ovo može da bude super posao – zaključio je M.L.

ONLINE KAZINO SVE POPULARNIJI M.L. nam je otkrio i prednosti online kazina. - Poslednjih meseci vidna je ekspanzija online kazina. Ne samo da ih ima sve više i da pružaju raznovrsan sadržaj, već primećujem i da je sve više ljudi prešlo tamo. Nekako mi se čini da je to budućnost kockanja. Pazi, ti sad možeš da igraš najjače igre online, tipa Texas Hold'em. Znači, sve isto kao u zemljanim kazinima – uđeš u partiju i igraš sa pravim igračima. Mislim, to je stvarno mnogo veliki napredak u odnosu na ranije, i uopšte nije ni čudno onda što su svi ljudi na online kazinu. Ne može baš tako lako da se zameni uzbuđenje kada se nađete uživo za stolom, sa iskusnim igračima, sa čuvenim „poker fejsom“, ali opet.. često su kvote mnogo bolje, kazina imaju te bonuse dobrodošlice, bonuse na depozite.. stvarno milion gotivnih stvari, akcija.. Ili, eto, na primer, taj Aviator. Pa čoveče, ko bi rekao da jedna tako jednostavna igra može da privuče toliki broj igrača. A, opet, nju imaš samo online. Tako da stvarno mislim da je će kroz par godina online kazino već biti daleko ispred offline kazina. Naravno, ostaće sigurno ta američka kazina po Las Vegasu, kao neka turistička atrakcija, ali ovako mislim da će ljudi definitivno preći na online kazina.

