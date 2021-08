Danas počinje Sea Dance, veliko otvaranje festivala uz Meduzu, Satorija i Bajagu i Instruktore!

Dugo iščekivano finale leta, Sea Dance festival, počinje danas na predivnoj budvanskoj plaži Buljarica! Sedmo izdanje ovog dobitnika nagrade za najbolji evropski festival večeras će svojim nastupima otvoriti svetski hitmejkeri Meduza, multitalentovani Satori i jedan od najvećih rock autora ovih prostora, Bajaga sa svojim Instruktorima. Uz navedene headlinere u narednim danima, do 29. avgusta, u Crnu Goru stiže sam vrh svetske i regionalne elektronske, trap/hip hop i rock scene, kao što su Boris Brejcha, Maceo Plex, Tale Of Us, Topic, kao i Senidah, Vojko V, Who See, Sajsi MC, Tijana T i mnogi drugi. Festivalske kapije se otvaraju u 19 sati, a posetiocima se preporučuje da dođu ranije i zamene svoje vaučere za festivalske narukvice već od 10 sati. Kako je najavljeno, Sea Dance će biti održan u skladu sa bezbednosnim protokolom koji će biti rigorozno sproveden, kako bi se stvorili potpuno sigurni epidemiološki uslovi unutar festivalskog prostora. Svi posetioci moraće da pokažu jedan od četiri uslova iz Nacionalne Covid potvrde, a u slučaju da ih ne poseduju organizovano je brzo antigensko testiranje po povlašćenoj ceni od pet evra.

Večerašnji program na DANCE PARADISE powered by Budva Tourism Organisation of Budva Municipality bini u 20 časova otvara DJ Sunset Healing Maestro, nakon kojeg će u 21 sat nastupiti lokalni alternativni rock sastav Parampaščad. Legende jugoslovenskog rocka, Bajaga i Instrukturi sviraće najveće hitove iz svoje četrdesetogodišnje karijere od 22:30 časova. Za Sea Dance ih vezuju samo dobre emocije i lepa sećanja, a s obzirom na to da od svog prethodnog nastupa na festivalu 2018. godine nisu nastupali u Crnoj Gori, i da prethodnu godinu beleži pandemija, više su nego uzbuđeni da se vrate na scenu na plaži i naprave ozbiljno dobru žurku!

Ljubitelji elektronske scene od ponoći će uživati u muzičkoj selekciji DJ Rudhamana, dok će originalni live nastup multitalentovanog umetnika Satorija, satkan od emocija početi u 01:00 sat. Planetarni hitmejkeri Meduza – jedni od favorita za Gremi nagrade, donose svoju plesnu muziku od 02:30. Program na glavnoj bini zatvoriće lokalni izvođač Rayo, koji će za DJ pultom naći u 04:30 časova.

Drugog festivalskog dana, u petak 27. avgusta, na glavnu binu stižu: Maceo Plex, Tijana T, Vojko V, Fox i Surreal, Muha, lokalci Raven TK u b2b setu sa Proximusom i Radio Katakomba, dok će trećeg dana festivala, u subotu 28. avgusta, nastupiti Tale Of Us, Sajsi MC, Klinac, Ognjen i domaćini Audiostorm, P.S, O.G. feat Distortion i Necke. Poslednji festivalski dan, nedelju 29. avgust, obeležiće nastupi Borisa Brejche, Topica, Ann Clue, Senide, Who See, z++ i 84Bit.

Sea Dance festival, jedan od međunarodno najpopularnijih brendova Crne Gore i vodeći evropski festival na Mediteranu, do sada je doveo blizu pola miliona posetilaca u Crnu Goru, iz preko 40 zemalja sveta, i time doprineo ekonomiji Crne Gore s preko 40 miliona evra, uz neprocenjivu promotivnu vrednost. Od osnivanja, svake godine je i zvanično rangiran kao jedan od deset najboljih evropskih festivala u kategoriji do 40.000 posetilaca dnevno, a već prvo izdanje festivala, 2014. godine, osvojilo je nagradu „Najbolji evropski festival“ u pomenutoj kategoriji.

Zvanične procedure za ulazak na festival

U skladu s važećim epidemiološkim merama u Crnoj Gori, ulaz na festival će biti ograničen na one posetioce koji imaju dokaz da su primili najmanje jednu dozu vakcine protiv Kovida-19, ili negativan PRC test ne stariji od 72 sata, ili pozitivan nalaz PCR testa stariji od 14, a ne stariji od 180 dana (što je dokaz da je posetilac preležao Kovid-19), ili negativan brzi antigenski test BAT, ne stariji od 48 sati.

Brza antigenska testiranja na Buljarici

Sea Dance je obezbedio posetiocima brze testove po povlašćenim cenama, u iznosu od pet evra. Testiranje će se obavljati na plaži Buljarica, ispred festivalskih kapija, od četvrtka 26. avgusta, do nedelje 29. avgusta. Radno vreme punktova je od 18:00 do 02:00, a testiranje se plaća na licu mesta. Testiranje plaćaju posetioci koji su kupili ulaznice, koji imaju pozivnice, odnosno besplatne ulaznice, kao i oni koji imaju VIP ulaznice ili VIP pozivnice, a sprovodiće ga medicinski radnici Doma zdravlja Podgorica.

Ulaznice dostupne na festivalskim kapijama

Cena četvorodnevnih kompleta festivalskih ulaznica za Sea Dance je 4690 dinara , dok jednodnevne ulaznice posetioci mogu kupiti po ceni od 2220 dinara. Sve ulaznice se mogu kupiti putem Gigstix prodajne mreže, a dostupne su i na festivalskim kapijama. Više informacija može se naći na zvaničnom sajtu festivala. Ulaznice kupljene za izdanje 2020. važe za ovogodišnji festival.

