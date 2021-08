Sea Dance festival trijumfom zaključio letnju festivalsku sezonu!

Do sada neviđenim maratonskim programom poslednjeg dana Sea Dance festivala, koji je trajao 16 sati, završena je letnja festivalska sezona! Nizu izazova pred kojima su se organizatori našli proteklih meseci, pridružila se i subotnja oluja, zbog koje je kompletan lajnap tog dana prebačen na nedelju. Ali zato će jedan od najdužih festivalskih dana zabeleženih na ovim prostorima, nošen maestralnim nastupima Tale Of Us, Borisa Brejche i Senide ostati upisan u istoriji! U letu u kojem se svetska manifestaciona industrija polako diže na noge, EXIT tim uspeo je da, nakon festivala u Novom Sadu, realizuje i Sea Dance, i upiše Crnu Goru na evropsku festivalsku mapu, uz rigorozno poštovanje epidemioloških mera na ulazima.

foto: Promo

Događaj kojim je produženo leto, prepoznali su i publika i izvođači, ali i sama Vlada Crne Gore, čiji je potpredsednik Dritan Abazović posetio otvaranje festivala, i izjavio da Sea Dance vidi kao „krunu uspešne turističke sezone“. Buljaricu je od 26. do 29. avgusta, kroz produženo, četvorodnevno izdanje Sea Dance-a, posetilo više od 22.000 posetilaca iz više od 40 zemalja sveta. Svi oni uživali su u sjajnim, duboko emotivnim i inspirisanim nastupima velikih svetskih i regionalnih zvezda, kao što su Maceo Plex, Boris Brejcha, Tale Of Us, Meduza, Satori, Topic, Senidah, Bajaga i Instruktori, Vojko V, Tijana T, Fox & Surreal i mnogi drugi. Za neke od njih ovo je bio prvi nastup nakon gotovo godinu i po dana pauze, a nekima prvi susret s Crnom Gorom, Budvom i plažom Buljarica, pri čemu nisu štedeli komplimente na račun lokacije festivala.

foto: Promo

Ulazak na Sea Dance organizovan je u skladu sa merama države Crne Gore za borbu protiv pandemije i procedure su sprovođene rigorozno, uz nadzor sanitarne inspekcije tokom celog festivala. Za ulaz je bio potreban jedan od dokumenata – potvrda da je primljena najmanje jedna doza vakcine protiv Kovida-19, ili da je preležan Kovid-19 (da je prošlo ne manje od 14 dana i ne više od 180 dana od pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa), zatim negativan PCR test na SARS-Cov-2 ne stariji od 72 sata, ili negativan antigenski brzi test-BAT ne stariji od 48 sati. Sea Dance je posetiocima koji nisu posedovali ništa od gore navedenog, obezbedio brze testove po povlašćenim cenama, testiranje je obavljano na osam punktova ispred festivalskih kapija, a sprovodilo ga je osoblje Doma zdravlja Podgorica, pod nadzorom sanitarnih inspektora iz Uprave za inspekcijske poslove.

foto: Promo

Prve večeri festivala, nad tirkiznom uvalom, sa DANCE PARADISE powered by Budva Tourism Organisation of Budva Municipality bine odjekivali su vanremenski hitovi regionalnih rock legendi Bajage i Instruktora. Multitalentovani umetnik Satori doneo je magiju kroz svoj jedinstveni lajv nastup, satkan od emocija i etno-elektronskog zvuka te izjavio: „U momentu kada stigneš, pomisliš – DA, OVO JE ŽIVOT! Samo na Balkanu se može videti takvo kolektivno plesanje i uživanje u muzici“. Planetarno popularni producentski trojac Meduza, apsolutno oduševljeni lokacijom festivala, premijerno su te večeri predstavili jadranskoj obali svoj specifičan „Meduza sound“.

Druge festivalske večeri, Maceo Plex potpuno je očarao publiku Sea Dance festivala, počastivši ih neverovatnim setom u kojem je premijerno zavrteo pesme s novog albuma, dok je vrhunac nastupa bilo je izvođenje njegovog remiksa klasika „Insomnia“ grupe Faithless. Regionalno popularni trap dvojac Fox i Surreal sjajno raspoloženje preneli su na binu, dok je cela Buljarica bila na nogama uz maestralnog repera Vojka V. Jedna od najvećih DJ-ica sa ovih prostora, Tijana T je svojim moćnim techno setom zaokružila program. Svoje impresije o festivalu podelila je ovim rečima: „Jedan od najmagičnijih trenutaka i najbolji set u mom DJ životu desio se upravo na Sea Dance festivalu i drago mi je da sam ponovo ovde, jer se moćna priroda predivne crnogorske obale sinhronizovala s muzikom i donela tu magiju”.

Poslednje festivalske večeri, majstori melodičnog techno zvuka, fantastični italijanski dvojac Tale Of Us priredili su publici jedinstveno muzičko iskustvo, duboko protkano emocijom. Nakon njih, dugo očekivani velikan elektronske scene, Boris Brejcha, utemeljivač high tech minimal techna i jedan od apsolutnih miljenika klupske publike briljirao je na glavnoj festivalskoj bini i fanovima pružio neverovatnu energiju za ples, na plesnom podijumu na samoj plaži! Balkanska trap kraljica Senidah, ponovo je svojim pesmama ujedinila region i pokazala svu svoju hrabrost i autentičnost i izjavila: „Kao i pretprošle godine i ove godine ste mi uzeli dušu, moja duša ostaje sa vama, ja se nadam da ćete me zvati ponovo sledeće godine“. Jedna od najbrže rastućih zvezda današnjice, hitmejker Topic još jednom je pokazao zašto sarađuje sa najvećim pop zvezdama i pravi hitove koji prelaze brojku od preko pola milijarde pregleda na video i striming servisima, dok je čast da zatvori Sea Dance u ranim jutarnjim satima pripalo harizmatičnoj Ann Clue.

foto: Promo

Sea Dance pokrenuo kampanju za vakcinaciju mladih

Ujedinjeni festivali Crne Gore, koje predvode Sea Dance, Lake Fest, Bedem Fest i Podgorica Film Festival, pokrenuli su početkom avgusta nacionalnu kampanju za vakcinaciju, čiji su fokus mladi. U okviru kampanje „Neću više“ Sea Dance je poklonio 1.000 ulaznica za otvaranje festivala medicinskim radnicima, u znak zahvalnosti za njihovu požrtvovanost javnom zdravlju, kao i mladima koji su se vakcinisali u periodu od 18. do 25. avgusta, na punktovima širom Crne Gore.

Neizostavni deo festivala – društveni aktivizam

U fokusu ovogodišnje zone društvenog aktivizma na Sea Dance festivalu bila je ekološka misija za očuvanje i zaštitu naše planete i celokupnog života na njoj. Posetioci festivala imali su priliku da kroz raznovrsne sadržaje na Eko zoni učestvuju u nekoliko kampanja i akcija. Tako je Recan fondacija realizovala dva projekta: „Pixelata“ - pravljenje velikog murala od limenki, koji je svojevrsno umetničko delo, jedinstven spoj umetnosti i reciklaže, i „VulCan machine“ - mašina za topljenje limenki, uz pomoć koje se na licu mesta topio aluminijum od limenki i ulivao u raznovrsne kalupe, stvarajući nove predmete kao krajnji produkt. Povodom jubileja – 30 godina od donošenja Deklaracije o proglašenju Crne Gore za ekološku državu, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je u okviru kampanje pod nazivom „Svaki LIST svaka KAP”, učestvovalo na Sea Dance festivalu.

Izuzetna saradnja festivala sa Opštinom Budva

Sea Dance je, kao i svake godine, potpisao Aneks Ugovora o dugoročnoj saradnji na organizaciji festivala sa Opštinom Budva, koji uključuje i podršku Turističke organizacije. Potpisan je i Ugovor sa Ministarstvom ekonomskog razvoja Crne Gore, imajući u vidu da je održavanje Sea Dance Festivala Vlada procenila kao jedan od najvažnijih projekata regionalne saradnje u domenu mladih i turizma. Sea Dance festival kroz ugovore o saradnji sa Ministarstvom i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore aktivno radi na promociji Crne Gore kao prepoznate turističke destinacije, posebno u domenu manifestacionog turizma, sa akcentom na jačanju turističkog brenda Crne Gore, a svojim održavanjem utiče i na razvoj domaćeg sektora kreativnih industrija, što predstavlja jedan od ciljeva svih država regiona Zapadnog Balkana.

Promo tekst