DOK SE WOLT MREŽA ŠIRI I NA KRAGUJEVAC, WOLT I TELENOR SPREMAJU POKLONE ZA "PLAVI PETAK"

Kompanija Wolt, inovator na tržištu dostave, širi svoju mrežu usluga, partnera i gradova u kojima je prisutna. Nakon uspešnog ulaska na srpsko tržište, kroz prisustvo u svim većim gradovima, došao je red i na Kragujevac. Stanovnici najvećeg grada u centralnoj Srbiji od sada imaju Wolt uslugu dostupnu na klik, a tokom promo perioda dostava je besplatna za sve Kragujevčane. Pored restoranske hrane, korisnici Wolta mogu da poruče i potrepštine iz marketa, piće, cveće, kozmetičke i drogerijske proizvode, knjige, kokice-grickalice. Sve to im stiže u najbržem roku, pravo do njihovih vrata.

Na Woltu je moguće praćenje porudžbine zahvaljujući geolokaciji, pa korisnici uvek znaju gde se tačno i u kom trenutku nalaze srdačni dostavljači. Plaćanje je moguće izvršiti kešom ili karticom, online, a pored beskontaktnog plaćanja dostupna je i opcija beskontaktne dostave, ukoliko zbog korone korisnik ne želi da ima direktan kontakt sa dostavljačem.

"Trudimo se da osluškujemo potrebe korisnika i omogućimo im što bolju uslugu i što veći asortiman proizvoda. Mreža se stalno širi, jer to je jedini put da što veći broj ljudi dođe u kontakt sa aplikacijom. Tansformišemo način na koji korisnici dolaze do proizvoda koji su im potrebni, a sve što je novo zahteva vreme. Zato konstantno pronalazimo zanimljive inicijative kojima bismo korisnike iznenadili i nagradili za korišćenje aplikacije. Zapravo, tako je nastalo i strateško partnerstvo sa Telenorom. Jako smo ponosni na sve novine koje lansiramo u semptembru. " – rekao je Nenad Mijatović, Wolt menadžer za partnertsva sa restoranima.

Kada je reč o strateškom partnerstvu, tu su i sjajne vesti koje donose dva velika, “plava“ brenda - kompanije Wolt i kompanije Telenor. Oni će zajedničkim snagama petkom, poklanjati do 1000 Wolt kodova u vrednosti od 500rsd u popularnoj Telenor kampanji "Plavi petak".

Šta to tačno znači? To znači da će Telenor korisnici, kao i do sada, svakog petka moći da očekuju neko poklon iznenađenje, a da su od 3. septembra, Wolt kodovi postali deo zanimljivog nagradnog fonda. Kodovi važe 7 dana od upisivanja u aplikaciju, a korisnici koji osvoje kodove će moći da potroše sve kredite odjednom, ukoliko tako žele. Kodovi su važeći za sve korisnike koji u trenutku upisivanja koda u aplikaciju nemaju aktivirane druge kodove na svom profilu.

Wolt, jedna od svetski vodećih aplikacija za dostavu hrane, mnogobrojih proizvoda i usluga ne prestaje da širi svoju mrežu po celom svetu i Srbiji. Širi se mreža gradova, usluga, širi se mreža partnera i prijatelja brenda, a mi sa nestrpljenjem očekujemo sledeće iznenađenje.

