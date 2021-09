ŠTA NAS SVE OČEKUJE NA NAJBOLJEM WEEKENDU U GODINI

Weekend Media Festival najpoznatiji je događaj u regiji koji okuplja vodeće stručnjake iz područja komunikacija, marketinga i medija. Već tradicionalno u staroj Fabrici duvana uz samu rovinjsku rivu, posetioci će moći da saznaju sve novosti i trendove iz struke. Najočekivaniji događaj godine održava se od 23. do 26. septembra uz slogan #živioživot, a organizatori su najavili bogat i zanimljiv program koji će začiniti pojavljivanje poznatih medijskih lica.

U petak, 24. septembra, Weekend Media Festival otvaraju poznati svetski putnik Kristijan Iličić (Nomadik Travel), uticajne influenserke Ella Dvornik-Pearce i Erna Saljević (Diva is Back) i balkanski TikToker Dario Marčac u panel raspravi „Influenceri – trgovci uticajem“ u kojoj će otkriti tajne influens marketinga. Nikola Dujmović iz Spana opisaće njihov poslovni put „Od garaže do berze: Span - prvi IT izlaz na berzu“, a najpoznatiji hrvatski skijaš Ivica Kostelić, trostruki evropski prvak, jedriličar Ivan Kljaković Gašpić i višestruko nagrađivani hrvatski vaterpolista Dubravko Šimenc raspravljaće o tome koliko sport i događanja poput Snežne kraljice, WRC-a i ACI Sail doprinose promociji Hrvatske u svetu.

Poznati nemački psihijatar Manfred Spitzer će svojim predavanjem pod nazivom „Epidemija pametnih telefona: Pretnja zdravlju, obrazovanju i društvu“ na nešto drugačiji način prikazati svima dobro poznatu temu – problematičan uticaj tehnologije na svakodnevni život, dok će pozorišni, televizijski i filmski glumac Goran Bogdan govoriti na temu „Influencer celebrity - biti ili ne biti“ te odgovoriti na pitanja moraš li biti celebrity da bi bio influenser i obrnuto.

foto: Promo

Ivan Petrović (Exit Festival), Jovan Marjanović (Sarajevo Film Festival), Tomislav Radoš (HGK) i Joe Bašić (Ultra Europe) raspravljaće o tome „Kako festivali menjaju destinacije?“ te iz prve ruke govoriti o uticaju festivala na turizam i život gradova. Poznata regionalna TV lica Jovana Joksimović (K1), Zoran Šprajc (RTL) i Zoran Kesić (Nova.RS) govoriće o sveprisutnijem infotainmentu u televizijskom sadržaju.

Amerikanac hrvatskih korena, jedan od najpoznatijih sportskih producenata u SAD-u, Pete Radovich, objasniće kako je sport ostao jedini pravi reality i kako je prodao fudbal Amerikancima u svom pitchu „Sport - The best reality TV in the world“.

foto: Promo

Nagrađivani hrvatski kreativni direktor, suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Grey, Davor Bruketa i Marko Matejčić, direktor za strateško planiranje iz MediaComa, jedini hrvatski dobitnici Canneskog lava, otkriće „Kako osvojiti Cannes lava“.

Poslednje godine na svetskom nivou, obeležio je aktivizam, brojna udruženja i građani koji su se pobunili protiv raznih nepravdi u društvu, a upravo o aktivizmu govoriće osnivač inicijative Spasi me Jelena Veljača, zastupnica u Hrvatskom saboru Sandra Benčić (Možemo), Nevena Rendeli i Vesna Blašković, osnivači udruženja SOS Zagreb, i Asja Krsmanović, sarajevska glumica i jedna od pokretača inicijative Nisam tražila.

foto: Promo

„Vodili smo računa o interesima naših učesnika. Težimo, kao i prethodnih godina, da predvidimo neke trendove i damo smernice za suočavanje s njima, dok istovremeno razbijamo tabue i spajamo nespojivo. Uz ove, posetioce čekaju i brojni drugi paneli i rasprave poput onih renesansi PR-a, veštačkoj inteligenciji, revoluciji gejminga, komercijalizaciji književnosti, naplati print sadržaja, revoluciji video sadržaja, javnoj diplomatiji, medijskim preferencijama novih generacija, radiju budućnosti i drugim zanimljivim temama“, naglasio je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

Uslov za ulaz na ovogodišnji Weekend Media Festival je EU digitalna COVID potvrda koju mogu dobiti vakcinisane osobe, osobe koje su prebolele Covid-19 u posljednjih 180 dana ili osobe koje imaju negativan PCR ili brzi test. Antigenski, brzi test biće moguće uraditi na samom ulazu u prostor stare Fabrike duvana.

