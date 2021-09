TV FORMAT KOJI SE NE PROPUŠTA: U kvizu padaju i bračne ponude

Kada je Sfinga postavila Edipu čuvena četiri pitanja - na koja je tačno odgovorio - počeo je fenomen kviza. Još iz antičkih vremena znanje je imalo veliku moć. Današnji kviz je izvorno američki proizvod, koji je brzo postao globalni fenomen. Stigao je sa radija na male ekrane i nikada nije izgubio na popularnosti. Danas svako ko ima smartfon hoda okolo sa Vikipedijom u džepu. Svi mogu da pronađu tačan odgovor na telefonu, ali imati znanje „u glavi“ je samopotvrđivanje, pobeda čoveka nad tehnologijom.

PORODIČNA SPONA

Zašto postavljanje pitanja i davanje odgovora i dalje imaju draž za publiku čak i u novom milenijumu i eri rijalitija? Koja je tajna uspešnog kviza?

foto: Aleksandar Kujučev

Danijela Pantić je svima poznato i drago lice jer je dugo radila kao voditeljka u kviz emisijama, a danas vodi veoma gledani kviz „Mozaik“ na Kurir televiziji. Dakle, da li je ovakav tip zabave jedna od poslednjih šansi da se dve ili tri generacije okupe ispred televizora, uz grickalice, kao što je bilo nekada?

- U vreme kada nam govore da mnogo vremena provodimo pored TV ekrana, a ne u društvu porodice i prijatelja ili uz neku fizičku aktivnost, TV kvizovi dođu kao mala, potrebna doza zabave bez griže savesti! I zabava, i sticanje ili provera znanja, i igra, i učenje, i cela porodica na okupu rado se takmiči skoro svakog dana. Kvizovi su brza i kratka poslastica za sve koji vole da stiču znanje u opuštenoj atmosferi i da se takmiče s drugima - smatra Danijela.

Ima mnogo različitih kvizova, a svi deluju na principu provere znanja.

Ponekad je i potrebno da takmičar poseduje i neke druge veštine, recimo, brze prste kako bi pritisnuo taster pre drugih. Bitna je i prepoznatljivost, familijarnost, kažu organizatori programa. Gledalac mora znati da ga iz dana u dan ili nedelje u nedelju čekaju ista atmosfera i isti format. Ponekad kviz definiše čitav kanal na kome se emituje - znate gde ste po onom koji gledate.

NOVAC NIJE PRESUDAN

Jedan od glavnih činilaca koji doprinose popularnosti kviza je šarm voditelja. Ovi ljudi emisiji daju karakter i pečat i zato nije čudo da stiču status zvezda. Mnogi producenti tvrde da je baš domaćin ili domaćica ono što čini neki kviz posebnim.

foto: Aleksandar Kujučev

Danijela Pantić nije očekivala tako veliku popularnost kada je počela da vodi kviz emisije.

- Naša uloga ide iz krajnosti u krajnost. S jedne strane, za TV voditelja kvizovi su uglavnom lak zadatak, prilično ograničen pravilima kviza, uz minimalnu improvizaciju, a toliko nas, s druge strane, vole i gledaoci i takmičari! Voditelji kvizova, za razliku od sportskih komentatora ili voditelja ozbiljnih političkih emisija, omiljena su TV lica jer u kuću donose ono što gledaoci najviše vole u lepo upakovanom i dinamičnom formatu!

Neki kvizovi omogućavaju visoke novčane i robne nagrade, dok su kod drugih one gotovo simbolične. Psiholozi i sociolozi smatraju da kvizovi svoju popularnost više duguju ljudskom uživanju u takmičenjima i intelektualnom zadovoljstvu koje donosi samo igranje nego u pobeđivanju.

- Kviz „Mozaik“ nudi odlične nagrade - putovanje i primamljivu novčanu nagradu - objašnjava Danijela. - U „Mozaiku“ su takmičari ponaosob jedinstveni. Od prve emisije do vrha, potrebno je mnogo spretnosti, brzine, koncentracije i znanja. Put nije lak, ali je izazovan, a svaka pobeda je najbolji vetar u leđa i adrenalin za kojim svi ponekad žudimo. U kvizovima znanja najveća nagrada je upravo to - pobeda i satisfakcija koju ona nosi u krugovima ljubitelja kvizova. Svaka druga nagrada je dodatni podsticaj za pobedu. Pobednici postaju zvezde, poznate u krugovima ljubitelja ovog društveno prihvatljivog nadmetanja.

NEKAD TI BUDE I ŽAO

Zanimljiv je odnos voditelja i takmičara. Da li se i voditelj vezuje za nekog od njih zbog ličnih simpatija, prosto ljudski? Danijela Pantić je i po ovom pitanju krajnje otvorena.

- Naravno, uvek se može i navijati za jednog od dva takmičara, kao što je to slučaj u kvizu „Mozaik“, te se uz ovu vrstu nadmetanja zadovoljava i takmičarski duh gledalaca. Kada vidim da se neko ne snalazi i da mu pitanja ne idu od ruke, bude mi žao, jer bih volela da se takmičari pokažu u najboljem izdanju, onako kako i zaslužuju. Ali to kolo sreće se brzo okreće... Mi kao tim kviza „Mozaik“ radimo krajnje posvećeno na svakoj novoj emisiji, igri, oblasti ili pitanju.

foto: Aleksandar Kujučev

Takmičari dobijaju svoju vrstu satisfakcije, ali dobijaju je i voditelji, koji postaju nezaobilazni članovi porodica onih koji neprekidno gledaju kvizove. I Danijela pamti mnogo zanimljivih dana i poznanstava širom Srbije.

- Sećam se kada sam bila na Tari sa ekipom serijala „Put pod noge“ i kada sam sišla u hol hotela, dve žene su gledale svoj omiljeni kviz, koji sam baš ja vodila. Producent Ivan Strahinić ih je pitao da li znaju ko sam ja. One, pomalo mrzovoljne što ih neko ometa u gledanju omiljenog programa, odgovoriše mu kratko: „Ne“. To je voditeljka kviza koji gledate, Danijela Pantić. One ga pogledaše u neverici: „Aha“, i okrenuše se ka TV ekranu kao hipnotisane. Eto, tako na nas deluju kvizovi - hipnotišu nas dok uživamo u njima kao u omiljenoj hrani koju volimo da delimo sa drugima i želimo da je uvek ima u velikoj količini!

Iako se čini lakim, kreiranje kviza i svake naredne emisije je veoma zahtevan posao i traži dobru koncentraciju i pažnju na svaki detalj. Danijela kaže da ne poznaje osobu koja ne voli kviz.

- Možete da ne gledate ili ne volite sport, političke emisije, američke filmove, ali kviz?! To svi vole, zar ne? I zato i ima toliko kvizova na svim TV stanicama i veb-platformama u svetu.

Najzad, u vremenima kada mnogi od nas sumnjaju čak i u ono što se predstavlja kao objektivna činjenica, kviz emisije možda su slamka spasa. Stručnjak za medije Tina Dikson kaže: „Kviz ima nešto čvrsto u sebi: ili si odgovorio tačno, ili nisi. U njemu postoji - istina.“

„MOZAIK“ ZA PREDVEČERNJU RAZONODU foto: Kurir Svakog radnog dana u 18.30 časova na Kurir televiziji Danijela Pantić vodi po dva učesnika u novo takmičenje. Kroz uzbudljive igre testiraju se znanje, spretnost i brzina učesnika, a najbolji i najspretniji takmičari osvajaju vredne nagrade. Idealan način da proveriš koliko znaš, otkriješ nešto novo ili provedeš popodne u razonodi za celu porodicu. Pobedi iz fotelje ili se prijavi za pobedu iz našeg studija! Takmiči se i zabavljaj, iz sve snage!

DANIJELA PANTIĆ: IZNENAĐENJIMA NIKAD KRAJA U kvizu sam upoznala mnogo zanimljivih, duhovitih i interesantnih ljudi, a znam da je to verovatno samo deo publike koja se još nije uključila u takmičenje pred kamerom. Radujem se novim emisijama, jer znam da sam i sama deo jedne dobre atmosfere, u kojoj sve vrvi od energije i želje za pobedom. Da, bilo je tu i poklona, i udvaranja, prosidbe... Jedan gledalac je došao u studio i doneo mi ključ od svoje kuće da se uselim kod njega, drugi je slao pismo za pismom, doslovno svakog dana sam od njega dobijala pisma i slike.

GDE SVE MOŽETE DA NAS GLEDATE Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m: SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m: tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/ Piše Ljilja Jorgovanović