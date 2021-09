Bikoviću ide na svim poljima: Pronašao novu „ljubav“ i sprema se za posao režisera

Ono o čemu maštaju sve produkcije – da na istom projektu okupe tri najveće internacionalne zvezde iz našeg regiona - uspela je jedna srpska kladionica novom spektakularnom serijom reklama.

Severina, Miloš Biković i Rade Šerbedžija na jednom mestu!

Nije ni čudo što su ove reklame glavna tema u regionu prethodnih dana, a nas je posebno zanimalo kako izgleda kada se na istom mestu nađu ovako velike zvezde.

- Spektakl - otkriva nam jedan od statista na ovom projektu, čije ime nećemo otkrivati zbog strogih pravila, uobičajenih za ovako velike projekte:

- Od prvog do poslednjeg minuta snimanja sve je bilo nestvarno. Trajalo je skoro 20 sati, a mnogi od nas učesnika nismo verovali da sve zamišljeno može da se izvede praktično u jednom danu.

Kako kaže naš sagovornik, kad je na dan snimanja video s kim će imati posla (pošto je sve držano u najstrožoj tajnosti), mislio je da je ideja potpuno luda.

- Severina, Biković, Šerbedžija… Kad sam video takve zvezde, mislio sam da će sve ići užasno sporo jer su ljudi koji su toliko popularni obično vrlo razmaženi. Ali sam uskoro shvatio da sam se prevario, oni su veliki profesionalci, uz to veoma pristupačni i normalni. Bilo je uživanje raditi s njima, iako je ceo posao bio veoma naporan, daleko teži od brojnih filmova i serija u kojima sam učestvovao.

Kako kaže, a to se vidi i u reklamama, na prvi pogled se videla hemija između Bikovića i Šerbedžije.

- Neverovatno mi je da takve dve glumčine još niko nije spojio na filmu ili u seriji, ali srećom, sada je do toga došlo. Bila je očigledna radost i jednog i drugog što rade zajedno, šalili su se između sebe, i sa svima ostalima, atmosfera je bila fenomenalna, a to se vidi i u finalnom proizvodu. Sad kad su se „upoznali“ pred kamerom, siguran sam da ćemo ih vrlo brzo gledati u nekom filmu zajedno. Da se i ja našalim, gledao sam kako se rađa nova ljubav…

Posebnu inspiraciju imao je Biković.

- Iako je na početku rekao da je nekoliko sati pre početka snimanja došao iz Moskve, i da je umoran, kod Miloša se to ni najmanje nije videlo. Mnogi govore za njega da je arogantan, ali to nema veze s istinom. Iako je najveća zvezda u Srbiji i Rusiji, neverovatno je prizeman, i nađe vreme da sa svima porazgovara. Toliko mu je bilo prijatno da je posle svakog kadra išao da gleda šta je snimljeno, davao je svoje sugestije i predlože režiseru, jasno je da ga taj posao veoma zanima, i da ćemo ga uskoro videti u toj ulozi na nekom velikom filmskom projektu.

Naš sagovornik kaže da je najmanje imao priliku da bude u društvu Severine, ali daje objašnjenje za to:

- Ona prosto zrači nekom ludačkom energiju, kad uđe u prostoriju svi zaneme. Neverovatna žena. Ali u reklamama, kao što vidite, nosi fenomenalne kreacije, a da sve to izgleda kako treba potrebno je vreme, tako da je dosta vremena provodila u garderobi. Iznenadilo me je i koliko je njoj stalo da sve bude savršeno, s obzirom na to da nije glumica – kada bi režiser označio da je uhvatio pravi kadar, ona je insistirala da se ponovi još nekoliko puta, iako je pre toga snimala sedam-osam sati.

Iz svega navedenog, što se događalo iza kulisa, jasno je o kakvim se veličinama radi.

Promo tekst