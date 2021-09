IZGLEDAĆE TOP! GLEDAĆETE IH BEZ DAHA: Vanja Camović i Ljiljana Stanišić izabrale garderobu za novu sezonu Sceniranja

Vanja Camović i Ljiljana Stanišić kao zapete puške čekaju početak druge sezone emisije „Sceniranje“ na Kurir televiziji.

U prilog tome svedoče i fotografije koje je nedavno napravio paparaco Kurira ispred naše redakcije. Pored toga što su usaglašene kada je odabir gostiju u pitanju, one u isto vreme i dolaze na posao.

foto: Ana Paunković

Da će nova sezona biti na nivou, dovoljno govori njihov izraz lica, ali i pobednički pozdrav na samom ulazu u zgradu televizije. One su došle da isprobaju garderobu koju su im stilisti pripremili, ali da i jedna drugoj predlože neki stajling.

foto: Ana Paunković

Ljiljana, koja je je već dugo poznata kao najstilizovanija novinarka, nije baš bila oduševljena odevnom kombinacijom koju joj je Vanja predložila, pa je odustala da to stavi među garderobu koju će nositi u drugoj sezoni. S druge strane, Vanja je prihvatila sve Ljiljine sugestije, a po njenom osmehu se videlo da joj prijalo i dok ju je Ljilja šminkala. Naravno, one su to samo isprobavale, jer je za snimanje angažovan tim stručnjaka koji brine o njihovom izgledu.

foto: Ana Paunković

Sve u svemu, voditeljke spremne počinju novu sezonu na našoj televiziji, a u prvom izdanju „Sceniranja“, u nedelju u 21 sat, svog gosta ispitivaće Ljiljana Stanišić, dok će sledeće nedelje domaćin u studiju biti Vanja Camović.

Kurir.rs/Ana Denda