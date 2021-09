DANIELA BORAČEVA: Iz Bugarske sam došla u Srbiju, jer sam se zaljubila u Beograd

Daniela Boračeva je autorka i voditeljka emisije „Desetka“, koja se od prošle sezone emituje na Kurir televiziji, a kao format postoji već osam godina. Svake subote od 18 sati gledaoci će i u narednom periodu gledati i slušati tri gosta u emisiji u prepoznatljivim žutim foteljama. Voditeljka će im postaviti 30 pitanja iz tri teme, na koja ćemo dobiti čak 90 različitih odgovora. U prvoj emisiji gledaćemo voditeljku Tijanu Milutinović, novinarku Dajanu Kljajić i glumca Sašu Joksimovića, a njihov domaćin biće Daniela.

Kako si došla na ideju da pokreneš „Desetku“?

- Kada sam osmišljavala format koji želim da radim, sledila sam svoj ukus kao gledaoca. Presrećna sam što sam negde pogodila i ukus publike, a rejtinzi su tu da to i dokažu. Ja nemam strpljenja, a ni vremena da gledam emisije koje dugo traju. Volim brze, dinamične i konkretne forme, koje su zabavne, informativne, a ujedno i fenomenološke.

Da li postoji osoba sa javne scene koja te je razočarala i koju nikada ne bi pozvala u goste?

foto: Aleksandar Kujučev

- Ne podnosim neodgovorne ljude koji su bili pozvani, a nisu se pojavili na snimanju. Takve nikad ne zovem ponovo, a isto tako i mlade zvezde u pokušaju, koje umisle da su velike.

Jesi li si imala problema s nekom od javnih ličnosti zbog tema koje si obrađivala u emisijama?

- Bilo je i pretnji za tužbe. Jednom je emisija skinuta sa Jutjuba zato što je „najpoznatiji svekar“ na estradi zamolio svog komšiju da skine emisiju zato što je „snajka“ plakala jer joj se nije dopao način na koji ju je jedan gost komentarisao. Sada je već i snajka bivša, a svekar se ne oglašava, tako da je sve u redu.

Poznata si i kao vrsna kuvarica koja priprema zdravu hranu. Šta je teže - biti dobra domaćica i kuvarica ili TV lice?

- U savremenom svetu žena mora da bude sve - domaćica, majka, supruga, lav i profesionalac u svom poslu. To je kompletna žena. Prezirem stav nekih žena koje tvrde da ne umeju da kuvaju i da ih to ne zanima. Ja sam žena koja mnogo vodi računa o svom izgledu i veoma mi je važno kako se hranim i šta unosim u svoj organizam. Do kraja meseca će se naći u prodaji zbirka mojih zdravih recepata „Moj manekenski kuvar“, pa ću gledaocima i čitaocima ostaviti da sami procene u čemu sam bolja, da li u kuhinji ili u TV studiju.

foto: Aleksandar Kujučev

Šta nam donosi nova sezona „Desetke“?

- Nova sezona emisije „Desetka“ donosi mnogo novih, veoma zanimljivih tema, lista i, naravno, škakljivih i provokativnih pitanja. Koncept ostaje isti.

Otkrij nam nešto o sebi što nismo znali.

- Malo ljudi zna i može uopšte da pretpostavi da sam ja zapravo stranac u ovoj zemlji i srpski jezik nije moj maternji jezik. Ja sam iz Bugarske, a u Beograd sam došla 2004. godine sa svojim suprugom. Zaljubila sam se u Beograd i poželela da nastavim život ovde. Ukoliko gledaoci primete moj egzotični naglasak, neka znaju da sam ja ipak jedna Bugarka zaljubljena u Srbiju.

Kurir.rs/ Aleksandar Panić Foto: Aleksandar Kujučev