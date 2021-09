CRVENA JABUKA UVELIČALA PRVI ROĐENDAN MOONZE

Na proslavu prvog rodjendana kluba Moonze koncert je održala jedna od najuspešnijih i najplodnijih grupa u bivšoj Jugoslaviji, Crvena jabuka.

foto: Promo/Nemanja Dedović

Koncert je počeo oko deset sat , a sjajna petorka držala je budnim prisutne fanove do kasno u noć. Popularni Žera je u svom stilu, i nezaobilaznim starkama, pevao dobro poznate stare hitove Tuga, ti i ja, Tamo gde ljubav počinje, To mi radi, Volio bi da si tu, Dirlija, Milion žena, Ima nešto od srca do srca... Ipak, najveće oduševljenje prisutnih izazvala je pesma Nekako s proljeća, kada su svi podignutih ruku pevali i igrali. Na odobravanje je naišao i njihov aktuelni hit Jazz ba, koji se izdvojio sa njihovog poslednjeg albuma. U originalu, u ovoj pesmi gostuju i sarajevski glumac Enes Bešlagić i Ahmed Al Rahim-Antimon.

foto: Promo/Nemanja Dedović

Žera je u jednom momentu ponešen dobrom atmosverom stao i za klavijature i odsvirao dobro poznatu pesmu Dirlija….

Promo