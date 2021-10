SPEKTAKULARNO: Meridianbet u Las Vegasu ekskluzivno predstavlja do sada neviđene proizvode

Globalna gejming elita na sajmu G2E u Las Vegasu dočekuje Meridianbet – koji je spremio kompletno novu ponudu klađenja i kazina, kao i vesti o spektakularnim džekpotovima.

Meridianbet, globalni brend prisutan na četiri kontinenta, učestvovaće na G2E samu igara na sreću u Las Vegasu od 4 do 7. oktobra 2021. Kompanija će javnosti u SAD demonstrirati nove kazino igre, opcije za klađenje, vrhunske vesti i još mnogo iznenađenja.

Titan Roulette Deluxe i Circus Fever Deluxe najnovije su igrice iz impozantne Meridianbet kazino ponude koje će zasijati na podijumu Sajma u Las Vegasu. Zbog svojih višestrukih bonusa već sada su globalni kazino hit.

A u međuvremenu, sve oko imena Meridianbet bilo je u znaku jedne reči – globalnog džekpota!

Meridianbet je nedavno isplatio džekpot u iznosu od 1,129,692.15 evra na igri Wild Crusade: Empire Treasures, što je najveći kazino džekpot ikada viđen na evropskom tržištu.

Kada je reč o sportskom klađenju, Meridianbet će imati puno toga da ponudi javnosti na Sajmu G2E u Las Vegasu, pre svega opciju Live Bet Builder, kao i Trostruku šansu – jedinstvenu opciju na tržištu sportskog klađenja uopšte.

Fantastični svet kazino i sportske ponude kompanije Meridianbet upravo se sprema da osvoji gejming svet u Las Vegasu!

foto: Promo

Meridianbet – 20 godina vrhunske i društveno odgovorne zabave

Osnovan 2001. u Srbiji, Meridianbet je danas globalni lider u proizvodnji i distribuciji tehnologije sportskog klađenja i onlajn kazina koji posluje na preko 30 regulisanih tržišta Evrope, Amerike i Afrike. Sa preko 12.000 eksperata koji širom sveta čine mrežu zaposlenih, ova kompanija obezbeđuje inovativno, uzbudljivo i odgovorno iskustvo sportskog klađenja i onlajn slot kazino igara.

Više od 40 Meridianbet in-house online kazino igara već su globalni hitovi, kao što su Titan Roulette, Titan Dice, Diamond BlackJack, Sic Bo, Maya’s Treasure, Golden HiLo, Fairy in Wonderland, Piggy Party, Evoji, Sticky 777, Circus Fever, Crazy Horses, Meg Pixel Poker, Gem Miner, Wild Corrida, Swipe, Keno Instant, Odd One Out, Bounty Hunters, Forrest Rock, Titan Roulette DeLuxe, Lucky Betting Shop, Battle for the Throne, Book of Eskimo, Circus Fever DeLuxe, Wild Icy Fruits, Book of Egypt, CapItal City Derby.

foto: Promo

Uz online prisustvo, Meridianbet mreža od preko 800 zemaljskih objekata radi isključivo na regulisanim tržištima igara na sreću sveta. Od početka poslovanja, kompanija ima dobro utemeljeno prisustvo i konstruktivni odnos sa više od 55 lokalnih vlada i regulatora, postavivši najviše standarde odgovorne i profesionalne usluge. Na prvom mestu je održavanje afirmativnih aspekata igre, uz strogi nadzor i prevenciju bilo koje negativne posledice učešća u igrama na sreću.

Kompaniji su pojedinci i korisnici na prvom mestu, kako unutar tako i izvan tržišnog odnosa.

Odgovorno klađenje

Meridianbet je posvećen odgovornom klađenju, stvaranju dodate vrednosti u lokalnim zajednicama i poštovanju prava korisnika. Poverenje je suštinski, često i nevidljivi sastojak za uspeh u industriji igara na sreću, a pozitivna interakcija sa igračima i osluškivanje njihovih potreba suštinski faktor višedecenijske poslovne održivosti ove kompanije. Kao globalni lider, Meridianbet je zavredeo poverenje korisnika zahvaljujući integritetu i usklađivanju sa zakonima i pravilima svih jurisdikcija u kojima posluje.

Pandemija Covid-19 predstavljala je izazov zbog zatvaranja i restrikcija u pogledu rada zemaljskih objekata. Kako bi odgovorio na izuetnu složenosti ovih zahteva i izazova, Meridianbet je nastavio da proaktivno unapređuje i optimizuje portfolio svojih usluga potrebama korisnika, pre svega kroz učenje i transfer znanja i iskustava kroz različita tržišta na kojima posluje.

Meridianbet Zero Carbon 2040 politika

Kao deo misije da postane kompanija sa svetski najvećim fokusom ka korisniku, Meridianbet je posvećen izgradnji održivog poslovnog modela za svoje zaposlene, partnere i korisnike. Krećući se ka budućnosti gde će nivo karboničnih emisija biti nula, kompanija Meridianbet podešava čitav ciklus proizvodnje takvoj agendi – od kladionica, pa do saradnika, dobavljača, zaposlenih i partnera.

Promo tekst