TOMISLAV TRIFUNOVIĆ IGRA MUŽA MIRE BANJAC U "FELIKSU" Rad s Mirom je jednostavan i poučan

Televizijska publika dramskog umetnika Tomislava Trifunovića pamti po brojnim serijama i filmovima u kojima je oživeo najrazličitije likove. Trenutno ga gledamo u seriji „Feliks“, koja se prikazuje na Kurir televiziji, a u kojoj igra bračnog partnera koleginice Mire Banjac.

Šta je presudilo da prihvatite ulogu u ovom sitkomu?

- Poziv producenta Đorđa Vranješa, s kojim sam već imao odličnu saradnju u seriji „Meso“. Kad je kontaktirao sa mnom, nisam imao zadršku, prihvatio sam na njegovu reč bez da sam čitao scenario, a nisam ni znao ko od kolega igra. Kad sve saberem, nisam se pokajao.

Glumci najčešće ne vole da gledaju sebe na ekranu, je li to slučaj i sa vama?

- Nije sad to toliko bitno. Ne volim da gledam tokom rada snimljeni materijal, čak i kad mi reditelj ponudi da pogledam prethodni kadar, uvek vešto izbegnem, jer u toku gledanja čovek pronađe gomilu svojih mana, pa je u situaciji da traži da se ponovi scena, a onda se druge kolege bune. Računam, reditelj je glavni i o tome odlučuje. Šta onda ja ima da se bunim.

U „Feliksu“ vam je direktan partner Mira Banjac. Kakva je kao partner?

- Mira je sjajna, na moju radost i veliko zadovoljstvo imao sam prilike da radim s njom i u pozorištu mnogo ranije. Obradovalo me je veoma da sarađujemo ponovo zajedno, jer je raditi s njom jednostavno, lako i poučno.

U seriji ste bračni par?

- Da, par koji se dopunjuje, i ne samo to. Da ne otkrivam sve sada.

Publika se smeje dok gleda komediju. Smejete li se i vi glumci dok je stvarate?

- Postoje situacije u kojima se, koliko god da se koncentrišemo na tekst, zasmejemo. I mi smo ljudi od krvi i mesa.

Serija „Srećni ljudi“ jedna je od brojnih Pavićevih koja se i danas često reprizira. Vaš lik kurira Đoke ostao je dobro upamćen. Kako se sećate tih godina?

- Kao drugo vreme kada se sve drugačije radilo. Sada nam se posle toliko godina čini da je sve to bilo i bolje. Postojao je drugi sistem rada. Iako je gluma - gluma, i tu ima promena. Nostalgičan sam, prvo se čovek seća kako je u to vreme bio mlad. (smeh) Normalno je da mi se sve čini lepšim kad sam bio mlad i u punoj snazi.

Nasmeje li i vas ta replika Miše Janketića iz te serije „Pij, Đoko, kafu“?

- Ljudi se sećaju baš tog kurira Đoke, a ima toliko sjajnih i dobrih likova. Dešava se još da me sretnu i prepoznaju. A to nekad godi malo i sujeti, da se ne lažemo. Svi smo mi manje ili više sujetni. I mi glumci smo ljudi. Čovek sam i ništa mi nije strano što je ljudsko.

Često se reprizira film „Kad porastem biću Kengur“. Da li je scena u bioskopskoj sali bila toliko smešna jer ste je snimili sa sinom Sergejem?

- I tada sam razmišljao samo o poslu koji je trebalo obaviti na najbolji mogući način. Nije me više uzbuđivalo što igram sa sinom, koliko što je u kadru bio i pokojni Drago Čumić Čuma. Ipak, voleo bih i bio bih najsrećniji da nešto snimim sa mojim sinovima, ali eto, osim nekih sporadičnih epizoda u pomenutom filmu, u seriji „Crni Gruja“ i jednoj epizodi sa Banetom u „Crnoj Zorici“, nismo više radili. Te zajedničke scene zadovoljstvo su mi posebne vrste koje ne znam kako bih opisao.

Jeste li ponosni na sinove jer su obojica krenuli vašim stopama i uspeli?

- Vrlo sam ponosan na sinove jer mislim da su oni svako na svoj način napravili dobre karijere, i to me posebno raduje. Oni su maltene odrasli u pozorištu. Od malih nogu su me pratili, a jedno vreme smo u Kruševcu stanovali na sto metara od pozorišta, tako da su više vremena provodili tamo nego kod kuće. Obojica su izabrali taj put, a vreme je pokazalo da su napravili pravi izbor. Nisu postali glumci samo zato što im je tata glumac nego su pokazali da imaju i neke druge kvalitete.

Razgovor smo počeli pričom o sitkomu „Feliks“, a vaš rodni grad neguje godinama festival komedije. Da li vam je drago?

- Ponosan sam na moju Jagodinu. Otkako sam u penziji, vratio sam se svojim korenima i tu živim, što mi je posebno zadovoljstvo.Jasmina Antonijević Milošević.

