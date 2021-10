VODITELJKE USIJANJA OTKRIVAJU DA LI SU BLISKE: Ali i kakvi su političari kad se ugase kamere!

Voditeljke Silvija Slamnig i Jelena Pejović su tandem u emisiji „Usijanje“ koji svakog radnog dana i subotom od 19.20 izveštava Srbiju o važnim i aktuelnim temama. U novoj TV sezoni dobile su i novi studio, a u unakrsnom intervjuu za TV Ekran otkrivaju kakvi su sagovornici političari, koga bi volele da ugoste, da li se njih dve druže i kad se ugase kamere.

Šta se u odnosu na prethodnu sezonu promenilo u emisiji „Usijanje“?

Silvija: Imamo potpuno nov studio sa realnom scenom i najsavremenijom tehnikom, a imajući u vidu da gledaoci najpre reaguju na vizuelno, očekujem da ih dinamične boje dodatno privuku.

Jelena: Nova sezona donela nam je kompletno novu energiju i pristup. Naš studio za nas predstavlja mesto slobode, hrabrosti, discipline, ali i smeha i dobrog raspoloženje.

Kojim se kriterijumima rukovodite kada birate goste i teme?

Jelena: Prvo se bira tema, a onda gost koji će korespondirati na najkompetentniji način. Temu biraju naši urednici koji najbolje znaju kako diše medijsko tržište i šta je to što je obeležilo dan. Većina naših tema je isključivo „naša“, što znači da je Kurir kroz svoje štampano, veb ili televizijsko izdanje prvi otvorio temu. Trudimo se da i najveće međunarodne probleme analiziramo na način koji će biti prijemčiv svakom našem gledaocu, od poljoprivrednika do univerzitetskog profesora.

Silvija: Adut „Usijanja“ je aktuelna tema. To nam je imperativ. Neće se desiti da imamo glavni događaj u državi, a da nama tema bude nešto drugo. Tu se i krije težina našeg posla, jer svakog dana spremamo novu emisiju za uveče, a goste pozivamo svega nekoliko sati pre učestvovanja. Ipak, to je dalo rezultate u gledanosti i uticaju.

Šta vam je najbolji pokazatelj da je emisija bila uspešna: reakcija gosta na kraju razgovora ili gledalaca?

Silvija: Emisija je uspešna kada smo dobili novu informaciju ili kvalitetnu analizu događaja. Važna su mišljenja i gosta i gledalaca, ali i naš utisak kao autora i, naravno, sutradan cifre koje pokazuju šer i rejting. To je ipak ono za šta smo svi u medijskoj trci.

Jelena: Najbolji pokazatelj da je emisija uspešna jeste dinamika odgovora gostiju. Kada vidite da gost energično, emotivno, možda čak i malo agresivno odgovara na pitanje, onda znate da ste ga „pogodili“ pitanjem i izazvali emociju. Na kraju dana i rejting pokaže dobar rezultat. Kada je dobra tema i sagovornik nema promašaja, televizija je isto kao i berza - morate da osetite kako pulsira tržište da biste znali kakve akcije da ponudite. Naši ljudi vole jednostavna objašnjenje i istinu koja se krije iza međunarodne političke pozornice. Svi znamo šta je na briselskom i vašingtonskom stolu, želimo da vidimo šta je ispod stola i iza zavese u ovalnoj sobi.

Koji intervju do sada pamtite kao posebno specifičan?

Jelena: Tokom karijere obavila sam pregršt intervjua sa mnogim svetskim zvaničnicima, najviše s ambasadorima, ali od razgovora jedan na jedan posebno pamtim onaj sa profesorom Sarajevskog univerziteta dr Kenanom Crnkićem. Ko je pročitao njegove knjige, znaće zašto sam dala ovakav odgovor.

Silvija: Intervju sa nedavno preminulim direktorom Filharmonije Ivanom Tasovcem. Veliko zadovoljstvo bilo je razgovarati s njim 60 minuta tokom intervjua, kao i ćaskati posle snimanja. Bio je prijatan i spontan, umetnik u dubini svoje suštine, ali o tome već svedoči njegova zaostavština. Uvek će me plašiti nepredvidivost koju nosi život. Tog dana niko nije mogao ni da nasluti da će nas za pet meseci napustiti. Kao što ni sada ne možemo da naslutimo šta će biti za pet dana ili godina. Zato je bitno da što lepše živimo dok život traje.

Silvija, radili ste intervju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kakvo je vino koje ste pili?

Silvija: Pili smo vino furmint. S obzirom na to da je predsednik ljubitelj vina i odličan poznavalac, očekivano je bilo da vino bude odlično. Suvišno je da kažem da mi je bila čast što sam imala tu priliku da u Budimpešti povodom Demografskog samita radim i veliki intervju s predsednikom za Kurir televiziju, a posebno što mi je ukazao uvažavanje i vreme za po čašu vina. Ako bih izdvojiala par reči o utisku o predsedniku Vučiću, to je da imam ogromno poštovanje prema njegovom znanju i bogatom profesionalnom putu i ličnom razvoju tokom više od 20 godina bavljenja politikom. A ako bih rekla nešto neformalnije, to je da, uprkos svoj ozbiljnosti koju ima, u njegovim očima, pogotovo uživo, vidi se svaka emocija u odnosu na ono o čemu govori. Uverila sam se i da prezire bahatost, a da na pristojnost i profesionalizam odgovara podjednako. Prema meni je bio izuzetno profesionalan i prijatan.

Kakvi su političari kad se ugase kamere?

Silvija: Ljudi su inače skloni predrasudama, a te predrasude su najviše vezane za političare. Mnogo puta sam čula ljude koji govore da su političari bahati, da ih zanima samo bogaćenje, da nemaju znanje, da piju i sede po kafanama... Upoznala sam ogroman broj političara i gotovo da je svako od njih sušta suprotnost tome. Bude se ranije od svih koje poznajem, imaju striktne protokole, uče, čitaju, pripremaju se za nastupe, udubljeni su u literaturu svog posla, medija i ličnih interesovanja.

Jelena: Političare većina doživljava kao ljude koji ne samo da kreiraju javno mnjenje, nego i naše sudbine, nadljude koji sve znaju, profitiraju, igraju pametno, ne spavaju... naprotiv! Kada se ugase kamere, svi su oni prosečni ljudi, klasičnog srpskog mentaliteta. Većina političara ima divne manire, za razliku od glumaca i muzičkih zvezda.

Koliko vremena provodite zajedno na poslu ili svaka osmišljava svoju emisiju individualno?

Silvija: Kada je jedna slobodna i nije na poslu, onoj drugoj nedostaje. Radimo i zajedno i individualno, u zavisnosti od situacija. Funkcionišemo sjajno.

Jelena: Većinu stvari radimo zajedno i slobodno mogu reći da smo nas dve „prst sudbine“. Silvija je prvenstveno moj veliki prijatelj.

Družite li se privatno?

Silvija: Volela bih da se više družimo privatno nego što to možemo, ali se zato naša deca druže jer su od jaslica u istom vrtiću, više od četiri godine su zajedno u grupi i obožavaju se.

Jelena: Naša deca idu zajedno u vrtić i moj sin Andrija je ludo zaljubljen u Silvijinu ćerku, što znači da smo i „prije“. Klinci znaju da mame rade „na televiziji“ i da rade zajedno i da su tamo mnogo lepe kad im stave masku (čitaj šminku) na glavu.

Koga biste voleli da ugostite do kraja godine u „Usijanju“?

Sivlija: Najpre glumca Branislava Lečića koji se poslednjih šest meseci, od optužbi za silovanje, nije pojavljivao u medijima. Tužilaštvo je odbacilo predmet i imati njega za gosta je prava ekskluziva. Radim na tome.

Jelena: Do kraja godine u „Usijanju“ očekujem Andriju Mandića i Dritana Abazovića.

Kurir.rs/Ljubomir Radanov