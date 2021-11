ANKETA - ŠTA VAS NAJVIŠE SMARA NA POSLU? Šef, kolege, plata? Promenite ih i dođite u Bar!

Većina nas svakodnevno odlazi na posao "jer se to mora, jer smo odgovorni, jer imamo račune..." i to je u suštini to. Na poslu vas nervira ovaj ili onaj kolega, plata bi mogla da bude viša, ali je šef ponovo prednost dao "onom što je juče došao"... zvuči poznato?

Svi smo se barem jednom u životu upitali "ko su ti ljudi koji imaju hrabrosti da promene život iz korena?". Ovog puta znamo odgovor - vi! Uskoro počinje novi rijaliti na Kurir televiziji - Rijaliti Bar će okupiti 16 učesnika koji će pokazati svoje veštine, naučiti nove stvari i osvojiti publiku kraj malih ekrana.

Ti možeš da promeniš ono što te nervira, prijaviš se za Bar, stekneš nove poznanike, prijatelje i daš sebi šansu da osvojiš 30.000 evra.

Rijaliti šou kakav do sada niste imali prilike da vidite u Srbiji. Bar je zamišljen kao dnevni rijaliti šou u kome učesnici žive zajedno u stanu i rade u Baru u centru Beograda - sa ciljem da postanu najbolji i osvoje veliku novčanu nagradu. Takmičari istovremeno moraju da rade timski kako bi razradili posao, ali i sve vreme da se takmiče međusobno i osvoje publiku koja na kraju svake nedelje glasanjem odlučuje ko ispada.

Koncept je jedinstven jer u Bar dolaze obični ljudi kao i u bilo koji drugi kafić, čime publika po prvi put ima mogućnost da direktno učestvuje u programu. Takođe, po prvi put takmičari nisu zatvoreni u jednom prostoru - kreću se po različitim lokacijama, imaju izazovne zadatke dok ih kamere prate sve vreme - u Baru, u kući, u nabavci, pa čak i na ulici! Ako želite drugačiji rijaliti program od onog u kome takmičari ne rade ništa po ceo dan, sede za stolom i svađaju se - ovo je rijaliti za vas. Publika glasanjem odlučuje ko ispada dok na kraju jedan takmičar ne izađe kao pobednik i odnese glavnu novčanu nagradu u iznosu od 30.000 EUR. Bar počinje u decembru 2021. i traje tri meseca. PRIJAVI SE!

Ukoliko ste ovlaš preleteli ove rečenice, nateraćemo vas da zastanete i zamislite da pričamo baš o vama - evo kako ćemo vas u to i uveriti.

Nabrojali smo minimum tri razloga da se prijaviš za novi rijaliti na Kurir televiziji - koji od ovih bi vama bio dovoljan da počneš novo poglavlje u svom životu i eventualno osvojiš 30.000 evra?

Tvoje je da budeš vredan, ispunjavaš zadatke i uživaš u novom iskustvu. A, nama navedi šta te najviše smara na trenutnom poslu:

Šef koji nikako da primeti koliko se dajem na poslu

Onaj jedan kolega koji je uvek najpametniji

Mala plata!

Sve!

Rijaliti bar počinje u decembru na Kurir televiziji, koja je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS IPTV i kablovskog sistema Supernova na teritoriji Srbije, kao i u okviru ponude m:tel-a u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i platforme GO4YU u dijaspori.