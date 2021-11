SAVET OD LEPOG BRKE IZ PRVE RUKE: Slani kolač? Da, naravno!

Iako je prva asocijacija na kolače – slatko, to ne mora da bude tako. Kako kaže naš najpopularniji TV kuvar Lepi Brka, kolači preliveni slanim prelivima, karamelom ili filovima, posebna su poslastica za nepce svakog sladokusca.

Probajte! Punoća ukusa blago zasoljene čokolade ili preliv od slanog karamela, ukoliko nisu do sada, za vas će sigurno postati poslastice broj jedan. Njihova tajna je upravo u važnom začinu – morskoj soli - zahvaljujući kojoj će imati posebnu notu, bolji ukus i finiju teksturu.

Panonija so - izbor Lepog Brke

Mnogo je razloga zbog kojih se naš najpoznatiji šef opredelio baš za Panonija so. Između ostalog - oni su jedini proizvođač morske soli na kontinentu smešten u zemlji koja nema pristup moru! Zato u ovoj kompaniji vole da kažu da "Panonija so" nastaje kada se spoje Mediteran i Panonsko more.

Brauni sa slanim karamelom

foto: Promo

Sastojci:

Za slani karamel:

150g šećera

1 ravna kašičica krupne Panonija morske soli

1 dl neutralne pavlake

40 g maslaca

Za brauni masu:

200 g brašna

1 ravna kašičica praška za pecivo

3 kašike kakao praha

prstohvat sitne Panonija soli

300 g čokolade za kuvanje

150 g maslaca

4 jaja

150 g braon nerafinisanog šećera

150 g belog šećera

1 kesica vanillin šećera

Za dekoraciju:

100 g bele čokolade

Način pripreme:

Karamel U manju šerpu sipati šećer i pažljivo na umerenoj vatri karmelizovati, da postane tečan i dobije lepu zlatnu boju. Skloniti sa vatre i dodati neutralnu pavlaku i so. Karamelizovani šećer će se stvrdnuti, ali sve vratite na vatru i uz mešanje otopite karamel u pavlaci. Za ovo je potrebno nekoliko minuta. Pred kraj dodajte i maslac da se i on otopi u karamelu. Kada se sve sjedini sklonite sa vatre i prespite u drugu posudu da bi se malo karamel malo smlačio.

Smesa za brauni U posudu za mešanje sipati brašno, kakao, prašak za pecivo i vanillin šećer. Promešati i ostaviti sa strane.

U vatrostalnu posudu stavite čokoladu i maslac i istopite na pari tako što posudu sa namirnicama stavite preko šerpe u kojoj lagano vri voda. Posuda ne sme da dodiruje vodu!

Povremeno promešati da bi se sve sjedinilo. Kada masa postane kompaktna i bez grudvi. Skolinite sa pare da se malo ohladi.

U još jednu posudu za mešanje sipajte beli ižuti šećer i jaja. Promešati mikserom sve dok se sav šećer ne istopi i masa postane penasta.

Lagano izravnati špatulom da karamel ne bi (previše) iscureo sa strane. Iscureće svakako jedan deo, ali to je ok. Peći u rerni zagrejanoj na 180°C oko 35 min.

Nakon pečenja kolač dekorisati belom čokoladom otopljenoj na pari. Ovo naravno nije obavezno.

Kolač ostaviti da se hladi na sobnoj temperaturi u posudi u kojoj je pečen. Nakon toga nije loše da se stavi u frižider na 30 min. Može se čuvati u frižideru nekoliko dana, ali pre nego što ga iznesete pred goste ostavite ga van frižidera da se karamel opet opusti.

foto: Promo

Mafini sa slanim čoko prelivom

Sastojci za 4 komada (veća):

150 g brašna

130 g šećera

20 g kakaa

1 kašičica sode bikarbone

Prstohvat Panonija morske soli

80 ml ulja

1 kesica vanillin šećera

240 ml vode

Za preliv:

150g čokolade

1 dl mleka

1 kašičica Panonija morske soli

Način pripreme:

U posudi za mešanje pomešajte brašno, šećer, sodu bikarbonu, kakao i so. Dodajte ulje, ekstrakt vanile i vodu. Sve zajedno umutite mikserom.

Dobijenu masu rasporedite u papirne korpice za pečenje mafina. Ove koje sam koristio su malo veće i postojanije i ne moraju da se stavljaju u pleh za mafine. One manje papirne korpice moraju i zbog veličine trebaće vam barem 6 komada. Nemojte da punite korpice do kraja zato što će kolač prilikom pečenja poprilično narasti.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C oko 20 min. Kolač nakon pečenja ostaviti da se ohladi. Poželjno je da u sredini ostane sočan.

Čokoladu istopiti sa mlekom i dodati morsku so. Preliti mafine kada se malo smlače.

foto: Promo

Kiflice sa čokoladom

Sastojci:

Za testo:

600g brašna 1 suvi kvasac 1 prašak za pecivo 1 kašičica sitne Panonija soli 2 žumanca 3dl mleka 1,5dl ulja

Za fil: 200 g čokolade

Za posipanje i premazivanje: 200g maslaca 1 kašika krupne Panonija morske soli

Način pripreme:

U činiji pomešati brašno, kvasac, prašak za pecivo i so. Dodati mleko, ulje i žumanca i zamesiti glatko testo uz pomoć miksera. Podeliti testo na 3 dela, svaki deo razviti u krug i iseći na trouglove. Kockicu čokolade staviti na dno trougla i zamotati. Kiflice slagati na pleh sa papirom za pecenje, premazati belancem i posuti krupnom morskom solju. Maslac narendati preko kiflica. Ostaviti kiflice da se dignu 30-40 min, pa peći na 180°C 25min. Ostaviti na plehu da se smlače.

Promo tekst