Šta bi trebalo da ima svaki privatni vrtić

Kada dođe vreme da birate vrtić za svoje dete, i ako se odlučite za privatni vrtić, trebalo bi da uzmete u obzir nekoliko kriterijuma. Kvalitet predškolske ustanove može se meriti na razne načine. Ukazujemo vam na to na šta treba da obratite pažnju i šta je to što bi svaki privatni vrtić trebalo da ima.

Bolji privatni vrtici nastoje da privuku pažnju roditelja, pošto je konkurencija zaista velika. Naročito u delovima grada gde je u neposrednoj blizini otvoreno više privatnih predškolskih ustanova. Do pre par godina dešavalo da se javi neravnoteža, odnosno da se u nekom kraju otvori više novih privatnih vrtića, dok ih na drugim lokacijama ima nedovoljno. Međutim, samo tržište je nametnulo balans, jer su opstali oni koji nude kvalitet. U isto vreme svi preduzetnici, koji su krenuli sa idejom osnivanja privatne predškolske ustanove, počeli su više da obraćaju pažnju na potencijalne lokacije, odnosno delove grada gde ponuda nije prezasićena i gde postoji potražnja za mestima u vrtiću. Većina roditelja bira onu ustanovu koja je blizu kuće ili radnog mesta.

Osim lokacije, važno je napraviti kvalitetan izbor na osnovu toga šta je to što privatni vrtić nudi. Prvo na šta treba obratiti pažnju je osoblje i vaspitačice koje rade sa decom. Stručni i iskusni vaspitači i ostali stručni kadar kao što su pedagozi, psiholozi, logopedi, nosioci su kvaliteta usluge koju privatna predškolska ustanova pruža. Ne samo što svaki vaspitač treba predano i sa puno ljubavi da obavlja svoj posao, nego treba i da ih ima dovoljno. U privatnim vrtićima retko ćete naići na problem manjka osoblja. Grupe, koje se formiraju prema uzrastu dece, su male, tj. uvek imaju optimalan broj mališana. Taj broj zavisi od uzrasta i kreće se u rasponu od osmoro do dvanaestoro dece. Nije dobro ni kad je grupa suviše mala, jer to utiče na smisao socijalizacije i na sprovođenje aktivnosti u kojima se neguje i timski i takmičarski duh. Ono što je važno jeste da u privatnim vrtićima grupe nikad neće biti prevelike. Kada se jedna grupa popuni, formiraće se nova za decu koja se naknadno upišu. Većina privatnih vrtića ističe to da se neguje individualni pristup svakom detetu. To ne bi bilo moguće ako bi jedan vaspitač bio zadužen za veći broj dece. Stoga je važno, ne samo da vaspitača bude dovoljno, već da svi oni budu kvalitetni. To se postiže pažljivim biranjem kadrova. Ne zaboravite da je privatnim predškolskim ustanovama veoma bitno kakav je kvaliteta usluga koje pružaju.

Iako je prvo što primetite u nekom privatnom vrtiću izgled prostora, opremljenost, enterijer i eksterijer, ipak to nije toliko važno. Kada je o prostoru reč, najvažnije su dve stvari, higijena i bezbednost. Na mestima gde borave deca, koja sama još nemaju dovoljno razvijen osećaj brige o sopstvenoj higijeni, čistoća prostora mora da bude besprekorna. To je mnogo važnije od moderne opreme i luksuznog nameštaja. Takođe, svaki kutak treba da bude bezbedan za dete. To su primarne stvari o kojima treba voditi računa.

Ima privatnih vrtića koji na prvi pogled deluju impozantno. U njima je sve kao iz časopisa, što ne znači da su zadovoljili druge, mnogo važnije kriterijume kvaliteta. Za decu nije važno kako neki prostor izgleda, već da li kvalitetno u njemu provode vreme. S tim u vezi je i preporuka da se prilikom dizajniranja enterijera privatnog vrtića obavezno konsultuju psiholozi. Treba izbegavati da prostorije budu suviše intenzivne za dečija čula. Iako odraslima može delovati zanimljivo da zidovi i nameštaj budu što šareniji, misleći da se to deci dopada, ipak duži boravak u ovakvom prostoru može nepovoljno da deluje na raspoloženje deteta. Nasuprot tome, mirniji tonovi i umerenost u svemu, stvaraju mnogo prijatniji i zdraviji ambijent.

Birajte privatne vrtiće u kojima su dodatne aktivnosti izbalansirane i prilagođene uzrastu. Decu ne treba previše opterećivati vannastavnim sadržajima. Kada dođu kući, a vi završite svoj posao, to vreme treba da bude posvećeno porodici. Privatni vrtići nude veliku pogodnost, a to je da se sve dodatne aktivnosti sprovode tokom boravka u vrtiću. Tu spadaju časovi stranih jezika, sport za decu, časovi plesa, kreativne muzičke i likovne radionice… Neke aktivnosti su namenjene celoj grupi i uključene su u cenu, dok su druge izbornog tipa i dodatno se plaćaju. Važno je da je organizacija takva da se tokom fakultativnih sadržaja, deca koja ne pohađaju te časove ne osećaju izopšteno, već da je za njih predviđena neka druga aktivnost u okviru nastavnog plana i programa.

Za decu je veoma važno da što više vremena tokom dana provode napolju. Vrtići, čiji način rada uključuje veći broj aktivnosti na otvorenom prostoru, treba da budu vaš izbor. Bilo da imaju sopstveno dvorište, koriste obližnji park ili gradsku šumu – najvažnije je da vrtići insistiraju na igri i druženju na svežem vazduhu.

Ukoliko tražite bolje privatne vrtiće za vaše dete, na mirandre.com se svi oni nalaze. Tu su detaljno prezentovani, opisan je način rada, a sve je propraćeno bogatim foto galerijama. Odaberite onaj koji zadovoljava sve vaše kriterijume i na vreme se pripremite za polazak. Upis u većinu privatnih vrtića otvoren je tokom cele godine.

Promo tekst/M.K.