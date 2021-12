Novi trendovi u marketingu – Marketing automatizacija

Automatizacija procesa predstavlja jedan od trenutno vodećih tehnoloških trendova za koji se predviđa da će doživeti još veću ekspanziju u narednim godinama. Alati zasnovani na veštačkoj inteligenciji dolaze na velika vrata i zasigurno će promeniti način na koji radimo. Danas, sve veće kompanije uživaju u prednostima i blagodetima marketing automatizacije.

Iako možda ne deluje tako, marketing automatizacija nije ništa novo. Unica, prvi alat za marketing automatizaciju, pokrenut je čak i pre nego što je većina nas imala pristup internetu. Inovacije u automatizaciji marketinga nisu prestale od tada. Danas je industrija marketing automatizacije vredna 3,6 milijardi dolara i preći će 11 milijardi dolara do 2027. godine. Prema studiji istraživačke kompanije Forrester, marketinški timovi će povećati ulaganja u automatizaciju marketinga u narednim godinama. Svi žele smanjenje troškova i efikasnost nakon COVID-19. A šta je bolje od automatizacije za poboljšanje produktivnosti?

Kako izgleda marketing automatizacija?

Marketing automatizacija zasnovana je na novim tehnologijama, odnosno alatima za automatizaciju, kao što je SalesSnap koji je razvila domaća IT kompanija New Look Entertainment - jer kako bi drugačije bilo moguće voditi zahtevne i ogromne marketinške kampanje na dnevnom nivou uz neverovatne količine podataka. Ukoliko se ozbiljnije bavite marketingom, veoma je teško zamisliti jedan prosečan dan bez korišćenja nekog od alata za marketing automatizaciju, što i potvrđuje gorepomenuta studija – čak oko 75% vodećih marketinških kompanija koriste neki od ovih alata.

Zašto?

Marketing automatizacija uklanja monotone i dosadne zadatke iz svakodnevne rutine i omogućava marketing timovima da provedu više vremena u donošenju strateških odluka. Kako prednosti marketing automatizacije nadmašuju moguća ograničenja, postoji velika potražnja za ovim alatima jer toliko toga možete učiniti da povećate potencijalni rast prodaje.

Glavne prednosti marketing automatizacije

Jedna od glavnih prednosti automatizacije marketinga jeste personalizacija sadržaja - vremena u kojima ste mogli da se oslonite na slanje newsletter-a ili generičkih mejlova kako biste završili posao su davna prošlost. Klijenti očekuju bržu, personalizovanu i vremenski usklađenu uslugu. Tu je takođe i pažljivo planirana i navođena putanja kojom se klijent kreće – slanje prave poruke u pravo vreme povećava mogućnost angažovanja.

Još jedna važna prednost alata za marketing automatizaciju kao što je SalesSnap, jeste segmentacija kontakata i korisnika shodno ciljevima kroz uvid u njihove sklonosti, rangiranje po prioritetu na osnovu njihovih odluka i ponašanja, kao i održavanje odnosa sa njima kroz prateće e-mail kampanje (nurturing).

Koji je efekat marketinških alata?

Prema određenim istraživanjima sprovedenim u Sjedinjenim Američkim Državama, 63% brendova i kompanija koji koriste marketing automatizaciju lako pobeđuju konkurenciju. Oni imaju veće prihode od prodaje i povraćaj ulaganja zahvaljujući automatizaciji marketinga. Evo još nekih uvida koji jasno pokazuju vrednost marketing automatizacije:

80% marketinških stručnjaka izveštava o povećanju broja potencijalnih klijenata nakon implementacije marketing automatizacije.

77% vlasnika kompanija primećuje povećanje stope konverzije nakon upotrebe softvera za marketing automatizaciju.

78% marketinških stručnjaka veruje da automatizacija marketinga ima maksimalan uticaj na povećanje prihoda njihove kompanije.

Marketinga automatizacija je moćan alat sposoban da u potpunosti promeni poslovanje neke kompanije ili startapa. Ona smanjuje troškove marketinga, osnažuje marketinške i prodajne timove i direktno poboljšava krajnji rezultat.

SalesSnap – budućnost marketinga na ovim prostorima

SalesSnap, razvijen od strane domaćih IT stručnjaka iz kompanije New Look Entertainment, predstavlja kompletno rešenje za marketing automatizaciju. Uz sve gorepomenute mogućnosti, možete brzo i lako ostvariti, kako povećanje prodaje proizvoda/usluga, tako i širenje mreže klijenata. SalesSnap nudi širok dijapazon mogućnosti za upravljanje kontaktima kroz automatizovane personalizovane kampanje putem različitih kanala (marketinške poruke, e-mailovi, SMS poruke, popapovi, itd.), a svi rezultati generišu se i predstavljaju kroz jasne tabele i izveštaje. Ovaj alat za automatizaciju takođe nudi i dodatne komponente kao što su sadržaji za preuzimanje, izrada formi, landing stranica i upravljanje dinamičkim sadržajem.

Iskoristite sve mogućnosti marketing automatizacije i unapredite poslovanje vaše kompanije!

