HUAWEI WATCH GT3 - istražili smo šta se krije iza neodoljivog dizajna

Na naše tržište stigao je novi član Huawei porodice - Watch GT3, i jedno je sigurno - malo koga će njegov izgled ostaviti ravnodušnim. Dizajn uređaja, kao nikad ranije, spaja tradicionalni izgled sata sa svim modernim elementima; dolazi u dve varijante - sa veličinom brojčanika od 46 i od 42 mm. Satovi zaista na prvi pogled ostavljaju bez daha, bilo da se radi o onoj robusnijoj, ili nešto sitnijoj verziji.

Korak dalje za zadovoljstvo kupaca je to što korisnici mogu da sada prilagode sat svom stilu, sa raznovrsnim izborom kaiševa; onim od kvalitetne teleće kože koji je savršen za poslovne prilike; ili od nerđajućeg čelika za svakodnevne trenutke; tu su i milanski kaiševi sa zlatnim dodacima su za ekstravagantne prilike. Malo novogodišnje iznenađenje je tu za sve one koji sat kupe do poslednjeg dana ove godine jer na poklon dobijaju dve narukvice po izboru.

Pored sata brutalno primamljivog za oko, neće izostati ni njegova praktičnost - trajanje baterije od 14 dana sa jednim punjenjem pri tipičnom korišćenju karakteristika je varijante sa brojčanikom od 46 mm; 7 dana baterije važi za sat sa brojčanikom od 42 mm.

Naša preporuka je da jednu od narukvica prilagodite sportu, jer uređaj podržava više od 100 režima vežbanja, i tokom celog dana prati vaše zdravlje - zasićenost kiseonikom, puls, san, nivo stresa, menstrualni ciklus - i daje mogućnost i da postavite dnevne navike za recimo hidriranje tela, ili spavanje, pa može da bude dobar saveznik da vaše dobre navike lakše postanu rutina.

Tokom vežbanja se možete i javljati na telefon, i proveravati istoriju poziva, jer je danas više nego ikada bitno da ostanemo u kontaktu sa dragim ljudima. Na satu preko HUAWEI AppGallery možete skinuti direktno na uređaj i druge brojne i korisne aplikacije, a uređaj je kompatibilan i sa IOS i android uređajima.

Tu je čuvena rotirajuća krunica koja i kod ovog uređaja služi za zumiranje ekrana, ali i brži izbor i pristup aplikacijama.

Moramo dodati još nekoliko "vrućih" dodataka: sat podržava bežično punjenje; meri temperaturu kože; može postati vaš lični trener, jer imajući u vidu istoriju vaših parametara računa koji je plan trčanja ili vežbanja optimalan za vas; a da je idealan za one koji uživaju u trčanju pokazuje i opcija navigacije za povratak sa rute kojom trenirate, koja je precizna i radi i kada izgubite mrežu.

Uređaj je privlačan na prvi pogled, ali tek istraživanjem mogućnosti jasno je da je mnogo više od savršenog izgleda.

Ako volite spoj tradicionalih satova i svih modernih funkcija koje danas možete da zamislite, ovo je opcija za vas. Na vama je samo da izaberete lični stil.

