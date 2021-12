ĐUSKANJE UZ LEXINGTON, IGORA SIMIĆA, PREDSTAVE ZA DECU... Svečano otvaranje Starogradske zime oduševilo brojne posetioce

Vikend za nama obeležilo je otvaranje Starogradske zime u Parku vojvode Vuka. Brojni posetioci nisu krili oduševljenje povodom otvaranja novogodišnjeg programa koje je proteklo uz hitove Lexington benda, koncert Igora Simića, Leontinu i hor “Čarolija”, domaće DJ-eve, novogdišnje predstave za mališane i kreativan sadržaj u kom su uživale sve generacije.

Praznična euforija uveliko vlada Parkom vojvode Vuka, te tako ko god se ovog vikenda našao u blizini Topličinog venca, nije mogao a da ne svrati na Starogradsku zimu, uživa u sjajnom programu i proba bar jedan od specijaliteta koji su dostupni u desert gastro kućica. Novogodišnji program koji je startovao u petak, 17. decembra, okupio je brojne posetioce, porodice, zaljubljene parove, ali i najmlađe!

Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad i Emil Volak editorijalni direktor Monda i Adria Media Magazina otvorili su Starogradsku zimu, pozdravili građane i najavili sjajan sadržaj za sve uzraste koji nas čeka u Parku vojvode Vuka do 23. januara.

"Očigledno je već sada da će Starogradska zima doprineti da naš Beograd bude mapiran tokom prazničnih dana poput drugih razvijenih evropskih prestonica. Mondo i Adria Media Magazini, kao medijski partneri, prepoznali su koliki je značaj Starogradske zime za stanovnike Beograda, kao za i građane cele Srbije koji sada naš glavni grad mogu da posete i osete iz jednog potpuno novog ugla. Sa naše strane, potrudićemo se da kreativno i inspirativno prenesemo kroz naš medijski portfolio sve što se dešava tokom Starogradske zime", rekao je Emil Volak.

Prvi dan manifestacije Starogradska zima bio je rezervisan za druženje sa Deda Mrazom, nakon čega su najmlađi imali priliku da sa svojim roditeljima uživaju u koncertu za decu Leontine i hora "Čarolija". Ubrzo zatim prava atmosfera zavladala je uz zvuke DJ Tic-a, a posetioci su imali priliku da uživaju u nesvakidašnjim akrobacijama cirkuskih artista koji su prisutnima stvorili događaj za pamćenje. Lexington bend bio je zadužen za večernje časove! Momci iz benda ispunili su obećanje i napravili žurku za pamćenje, a publika je uglas pevala hitove poput "Donesi", "Potraži me", "Dođi sebi", "Dobro da nije neko veće zlo", "Pijane usne", i mnoge druge.

Subota je najpre bila u znaku naših najmlađih posetioca. Nakon predstave "Novogodišnja zavrzlama", usledila je likovna radionica, a potom još jedna predstava "Začarano odelo" kao i druženje sa omiljenim junacima iz bajki, ali i sa Deda Mrazom. I odraslima je veče bilo ispunjeno smehom i pozitivnom energijom. Nakon koncerta orkestra Muzikon "Klasika u 6", salva smeha odzvanjala je Topličinim vencom jer je subota bila veče stand up komedije. Na samom kraju, prava "poslastica" - koncert Igora Simića koji je zagrejao sve posetioce od 7 do 77 godina, jer baš to i jeste čar Starogradske zime - spaja ljude na najlepši način i stvara nova prijateljstva.

Najlepše uspomene građani su napravili i pored Mondo fiće, kom nije odoleo ni Ričards Sandoval vlasnik poznatih "TORO Latin GastroBarova" u čitavom svetu. Beograd je jedan od njegovih omiljenih gradova, a u pauzama rada na novom meniju, zna se - pravac Starogradska zima koja zaista pokazuje pravi duh naše prestonice.

Posetioci su imali prilike da se uvere i u ukus specijaliteta najboljih beogradskih restorana koji su se našli u ponudi u okviru deset gastro kućica, a u svakom trenutku mogli si da uživaju i u svom omiljenom piću.

Ovo je samo početak novogodišnjeg programa koji je pažljivo osmišljen za sve uzraste. Tokom ove sedmice uživaćemo u kvalitetnom sadržaju, đuskaćemo uz domaće DJ-eve, a u petak, 24. decembra očekuje nas gost iznenađenja: sjajan koncert Sergeja Ćetkovića na Starogradskoj zimi. Jedan od najkvalitetnijih i najpopularnijih pop pevača u regionu, poznat po svojim romantičnim pesmama prirediće posetiocima Starogradske zime nezaboravno veče prepuno sjajnog raspoloženja. Zato, obeležite 24. decembar u svom kalendaru!

Starogradska zima u Parku vojvode Vuka trajaće do 23. januara, a svakog dana očekuju vas mnogobrojne aktivnosti i dešavanja zbog kojih ćete ove zime stvoriti najlepše uspomene. Crtanje, izrada novogodišnjih ukrasa i radionica eteričnih parfema su samo neki tipovi radionica koji će se održavati u Muzeju primenjenih umetnosti, a koje vas čekaju u nekom od narednih dana.

Program "Starogradska zima" organizuje Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Beokom servis, a medijski partneri su Mondo i Adria Media magazini.

Partneri projekta Starogradska zima su Coca - Cola, Heineken, Telekom Srbija, Skijališta Srbija, Mondelez i Frikom.

Sve novosti na dnevnom nivou možete pratiti na Instagram stranici Starogradska zima.

