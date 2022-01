TRIKOVI KOJI UVEK PALE: Kako da deca zavole ribu brzo i lako

Zbog obilja vitamina i minerala koje sadrži, valjalo bi da se ova namirnica na dečjem tanjiru nađe bar dvaput nedeljno

Lakše se vari od mesa, a puna je vitamina i minerala i zato je u ishranu beba treba uvestiti kad napune osam meseci. Pedijatri preporučuju da kod dece mlađe od šest godina riba na meniju bude tri do pet puta nedeljno, a kad su deca od šest do osam godina u pitanju, poželjno je da je jedu čak četiri do šest puta nedeljno.

Manje masna od običnog mesa Riba je optimalna zamena za crveno meso, koje opterećuje nedovoljno razvijen digestivni trakt dečice, a ima još niz prednosti: sadrži omega 3 masne kiseline, korisne za jačanje imuniteta, vid, pravilan razvoj bebinog mozga. I riba, kao i životinjsko meso, sadrži obilje proteina, ali je manje masna. Obilje kalcijuma, joda, fluora, fosfora, gvožđa i vitamina D, K i B grupe potpomažu normalan rast i pravilan razvoj zuba i kostiju, povoljno deluju na krvotok...

Postepeno je uvodite u ishranu Neka deca teže usvajaju novotarije u jelovniku, posebno kad je riba u pitanju. Kako se period prilagođavanja na ovu izuzetno vrednu namirnicu ne bi produžio, evo malih trikova koji mogu da vam pomognu da izbegnete obostranu nervozu. Kad dođe pravo vreme da bebi ponudite ribu, najbolje je da to budu vrste koje nemaju preterano izražen miris i ukus. Počnite s kuvanom belom ribom (orada, brancin, zubatac, list, oslić) i postepeno uvodite plavu, koju možete i da pečete u rerni ili pripremite u tiganju. Oslić ili stara dobra pastrmka su prvi najbolji izbor, dete će njihov ukus najlakše prihvatiti. Kad se navikne, pređite na losos, skušu, list...

Zanimljivo je servirajte Lukavstvo prilikom serviranja obroka se podrazumeva: filete ribe umotajte u bebine najdraže namirnice. Starijoj deci ribu poslužite tako što ćete je ispeći uvaljanu u prezle, omiljene pahuljice ili sir. Važno je i da jelo servirate sa stilom - dekorišite ga tako da tanjir liči na priču primerenu njihovom uzrastu. Nadenite joj neko neobično ime, dete će se zabavljati i kroz zabavu sve pojesti. Deca obožavaju i da čupkaju komade ribe sa štapića ili da je "love" iz obilja omiljenog povrća i pire krompira.

POSLUŠAJTE OVE SAVETE 1. Obrok s ribom pripremajte neposredno pre davanja detetu. 2. Dobro operite ribu pod mlazom hladne vode! 3. Koristite filete ako niste sigurni kako da je očistite od kostiju. Svako parče dobro pregledajte i pod prstima opipajte da li ima neku zaostalu koščicu. 4. Najsigurnije je da za bebe napravite pire od ribe. Pomešajte ga s kašicom od barenog povrća. 5. Ribu kuvajte 10 minuta, gotova je kad počne da se odvaja od viljuške. Ako pečete, potrebno je 10 minuta sa jedne strane za komade debljine 2,5 cm; pri prženju - pet minuta po svakoj strani. 6. Ribu nikad nemojte da podgrevate ili ostavljete da stoji nekoliko sati pre upotrebe, čak ni u frižideru. 7. Izbegavajte da dajete deci ribu iz konzerve.

(Branka Mitrović)

