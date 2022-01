KREATIVNI PROGRAM ZA NAŠE NAJMLAĐE GRAĐANE: Mališane ovog vikenda očekuju brojna iznenađenja na Starogradskoj zimi

Iako je muzički program na Starogradskoj zimi otkazan zbog nepovoljne epidemiološke situacije, ostatak pratećeg i dečijeg programa održava se ali uz poštovanje svih epidemioliških mera kao i do sada i pažljiviju brigu za sve nas.

foto: Promo

Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad ističe da je u ovom trenutku najvažnije sačuvati zdravlje, kao i da će svi programi do završetka manifestacije biti održani u skladu sa epidemiološkim merama.

foto: Promo

"I pored otkazanog muzičkog programa zbog nepovoljne epidemiološke situacije, odlučili smo da najmlađima ne prekidamo kreativne, ali i edukativne radionice koje će se, kao i do sada, održavati u Muzeju primenjenih umetnosti. Starogradska zima trajaće do 23. januara, ali isključivo uz poštovanje epidemioloških mera kako bismo sačuvali kao svoje, tako i zdravlje drugih. Za detaljnije informacije o programu pratite sajt GO Stari grad kao i zvanične profile na društvenim mrežama", rekao nam je Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad.

foto: Promo

Građani, kako najmlađi, tako i oni stariji i ovog vikenda imaju priliku učestvuju u raznim kreativnim, edukativnim i porodičnim radionicama.

foto: Promo

Ovog vikenda posebna pažnja posvećena je mališanima, pa će tako u subotu u Parku vojvode Vuka moći da pogledaju predstavu "Elsa kroz vreme rešava probleme", dok je u nedelju na programu mađioničarska predstava "Piksi i Zeka". Takođe, oba dana mališane očekuje druženje s Deda Mrazom i omiljenim junacima iz bajki.

foto: Promo

Kada je reč o programu u Muzeju primenjenih umetsnoti, u subotu 15. januara od 12 časova klinci i klinceze imaće priliku da budu deo muzičke radionice "Čarobna fruka", od 13 časova sledi novogodišnja raspevana radionica za decu Dečjeg kulturnog centra, dok će od 14:30 mali kreativci imati priliku da se izraze kroz slikarsku radionicu za decu Muzeja primenih umetnosti.

foto: Promo

U nedelju, 16. januara dovedite mališane u Muzej primenjih umetnosti da budu deo muzičke radionice "Zvečkalica", i ne zaboravite da je obzirom na situaciju, broj mesta učesnika u radionicama ograničen, te je za dolazak u Muzej primenjenih umetnosti potrebna prijava, a sve dodatne informacije možete potražiti na sajtu GO Stari grad kao i na zvaničnoj Instagram stranici Starogradske zime.

foto: Promo

Vrata Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu biće otvorena za sve građane do 23. januara. Svi oni koji žele moći će da učestvuju u radionicama koje su prilagođene svim generacijama, takođe uz striktno poštovanje epidemioloških mera.

foto: Promo

Program "Starogradska zima" organizuje Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Beokom servis, a medijski partneri su Mondo i Adria Media magazini.

Partneri projekta Starogradska zima su Coca - Cola, Heineken, Telekom Srbija, Huawei, Skijališta Srbija, Mondelez i Frikom.

Sve novosti na dnevnom nivou možete pratiti na Instagram stranici Starogradska zima.

Promo tekst