MARIJA VASILJEVIĆ I VLADIMIR KARALEJIĆ Iza kamere smo uvek spremni na šalu

To što su prezenteri vesti u centralnoj informativnoj emisiji na Kurir televiziji nije jedina stvar koja spaja njene voditelje - oboje vole mnogo da se smeju, uživaju u sportu i plesu i imaju pse za kućne ljubimce

Voditelji glavne informativne emisije dnevnik na Kurir televiziji Marija Vasiljević i Vladimir Karalejić nemaju samo isto radno mesto kao zajedničku stvar u radnoj biografiji. Mnogo je sličnosti koje povezuju ovo dvoje mladih i ambicioznih kolega. Iako je Marija na Kurir televiziji od njenog pokretanja 28. juna 2020, Vladimir se ovom timu pridružio prošle godine. Za kratko vreme postali su uigran tandem, a oboje krase sve one osobine potrebne da jedan prezenter vesti ima. Dok gledaoci mogu da svedoče njihovoj profesionalnosti pred kamerom, Marija i Vladimir u ukrštenom intervjuu za TV Ekran otkrivaju kakvi su kada se kamere ugase.

foto: Marina Lopičić

Kako vas je profesionalni put naveo na Kurir televiziju?

Marija: Od samog njenog pokretanja sam tu, a presudan trenutak dolaska jeste završetak fakulteta samo nekoliko dana pre audicije. Osećala sam da je vreme da se vratim onome što volim nakon godinu dana pauze s obzirom na to da sam isti posao radila na TV Hepi.

Vladimir: Na Kurir televiziju došao sam na poziv glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa Zorana Mihajlovića. Posle 10 godina provedenih na TV Pink odlučio sam da je vreme za promenu. Bilo je nekoliko poziva od drugih kuća, ali posle razgovora sa Zoranom veoma mi se svideo projekat Kurir televizije, i evo me, već pola godine sam tu.

Šta Informativnu redakciju Kurir televizije čini drugačijom od onih na konkurentskim televizijama?

Marija: Možda upravo to što se ne upoređujemo i ne takmičimo ni sa kim. Za relativno kratak period izgradili smo jedinstven način izveštavanja, imamo sjajan i obrazovan tim novinara i urednike sa dragocenim iskustvom. Trudimo se da naša publika ispred sebe ima raznovrsne, zanimljive, dobro proverene i objektivne informacije.

Vladimir: Uz veliku posvećenost, kompetentnost i profesionalizam na visokom nivou, meni posebno godi atmosfera u našem timu. Kultura odnosa koja se gaji u našoj redakciji nešto je što se retko gde sreće.

foto: Marina Lopičić

Kako izgleda jedan vaš radi dan?

Marija: Čim dođem u redakciju, odlazim u šminkernicu na sređivanje. Imamo sjajan tim ljudi iza sebe, i hvala svakom ponaosob što su tu da sve ono što naši gledaoci vide na kraju izgleda besprekorno. Nakon toga sledi završno čitanje vesti, zajedno sa urednicima pregledam da li je sve tu i da li treba nešto da se sredi, doda, promeni.

Vladimir: Moj radni dan je veoma dinamičan i sastoji se od niza različitih segmenata. Malo pisanja, uređivanja, dosta čitanja, pripremanja, prezentovanja i analize. Prilično kompleksan i sadržajan proces, koji je na kraju veoma nagrađujući.

Šta vas je očaralo u radu na televiziji?

Vladimir: Moja televizijska karijera samo je prirodan nastavak mog boravka pred publikom, pa praktično celog života. Počelo je muzičkom školom, nastavilo se plesom i pomalo glumom, i samo se produžilo ispred sočiva kamera.

Marija: Kao student praksu sam sticala na TV Hepi, a ovaj posao tako brzo uđe u krv. Međutim, nikada stvari ne ostavljam nedovršenim, pa sam odlučila da završim studije. Tempo rada je vrlo naporan, tako da mi je ta pauza od godinu dana bila i te kako potrebna. Onda sam osećala da mi televizija nedostaje i zaista sam bila srećna kada mi se ukazala prilika da nastavim da radim ono što volim.

Kada ste upisivali fakultet, kako ste zamišljali sebe u novinarstvu? Da li baš kao voditelje dnevnika?

Marija: Vrlo neobično za te mlade godine, ali već tada sam sebe zamišljala baš na televiziji, a prezenterski posao mi se uvek činio kao pravi izazov. Obično mlada TV lica, koja tek treba da se izgrade, naginju intervjuima sa poznatim ličnostima. Popularnost ili ta ideja o poznatosti nikad mi nije bila cilj, iako jeste deo TV stvaralaštva. Više me je privlačio osećaj da budem korisna i da ljudi posredstvom mog prezentovanja saznaju nešto novo. Zaista, sušta suprotnost od onoga što gledaoci vide na ekranu. I to je često predrasuda koja me prati, ali ne zameram. Po prirodi sam veseljak, i moji prijatelji i najbliži najbolje znaju koliko volim druženje i provod, a bogami nekad i da zapevam.

Vladimir: Želja mi je bila da budem sportski novinar. O konkretnom mediju nisam ni razmišljao. Ali, kako sam postao apsolvent, otvorila se prilika da volontiram na TV Pink, u Informativnoj redakciji. Bio sam rešen da tu priliku iskoristim i prilično brzo sam dobio svoj prvi ugovor, kao novinar-reporter. U Informativnoj redakciji sam prošao gotovo sve - bio i sportski novinar, urednik, prezenter, autor svoje emisije - tako da je voditelj dnevnika samo kruna mog dosadašnjeg angažovanja.

foto: Marina Lopičić

Koliko jedno drugome pomažete, sugerišete, kritikujete...?

Marija: Vlada je odskora u našem timu i svojom energijom se za vrlo kratko vreme sjajno uklopio. Budući da je nekoliko godina duže od mene u ovom poslu, uvek rado poslušam njegove sugestije. Tu smo jedno za drugo, i oboje dajemo sve od sebe na zadacima koji su nam povereni.

Vladimir: Da, mi delimo radno mesto i sjajno sarađujemo. Trudimo se da se međusobno podržavamo, da budemo tu jedno za drugo i da kroz razgovore i analize napredujemo. Kritika zaista nema, samo konstruktivnih saveta.

Interesantno je da ste se oboje bavili sportom, plesom i da imate psa kao kućnog ljubimca. Ima li još nekih sličnosti među vama?

Vladimir: Ima jedna meni posebno draga. I Marija i ja obožavamo da se smejemo i veoma smo pozitivne osobe. Nema dana da se međusobno ne zasmejemo makar nekoliko puta.

Marija: Vlada je sve rekao (smeh).

Opišite sebe u pet reči.

Marija: Pravedna, osoba sa stavom, lojalna, posvećena, tvrdoglava.

Vladimir: Optimista, duhovit, harizmatičan, ambiciozan, snalažljiv.