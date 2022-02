Hrvatski glumac Krešimir Mikić: "Kada bih znao tajnu uspešnih projekata, samo na njima bih radio"

Ovih dana u Beogradu boravi zagrebački glumac Krešimir Mikić koga trenutno gledamo u ulozi Nikole u regionalnoj hit seriji "Područje bez signala". Kaže da je u Srbiju došao zbog jednog vrlo zanimljivog projekta, o kome ne sme još da govori...

Krešimir je jedan od najnagrađivanijih pozorišnih, televizijskih i filmskih glumaca u Hrvatskoj, a domaća publika nedavno je mogla da ga vidi u filmovima "Zora" i "Poslednji Srbin u Hrvatskoj". Priznaje da je iznenađen time koliko ga ljudi u Beogradu prepoznaje, zahvaljujući pre svega popularnosti koju je serija “Područje bez signala“ stekla već na početku emitovanja: "Svako malo, pa me neko zaustavi i kaže mi - gledao sam početak, sviđa mi se, nastavljam da gledam... Komentari ljudi u Srbiji, kao i u Sloveniji i Hrvatskoj, najčešće su da se konačno pojavila neka serija u kojoj ih zanima šta će biti dalje, da jedva čekaju sledeću epizodu i tome slično".

Mikić priznaje da ne zna u čemu je tačno tajna uspeha serije, ne samo u regionu, već i širom Evrope: "Verovatno je tajna u samoj tematici. Uvek se trudim najbolje napraviti svoju ulogu, i svi u seriji smo smo puno truda uložili u nju. Ali zbog čega nešto uspe, a zbog čega ne - to ja ne znam. Da znam, onda bih radio samo na uspešnim projektima", kaže uz smeh. "Svakako, ova tema je bliska različitim ljudima, jer ima tu nešto, ima neke nostalgije koja nam je svima poznata, pa je verovatno to ono što ljude privlači. Mislim da se svako može naći u njoj, prepoznajemo taj duh prošlih vremena - fabrike, radnici, sloga, zajedništvo..."

Sa rediteljem serije Daliborom Matanićem radi već dve decenije. "Počeli smo da sarađujemo 2002. godine, na filmu "Fine mrtve devojke". Tada sam ja došao u Zagreb iz Osijeka, upoznali smo se, a igrom slučaja, jedan glumac koji je trebalo da igra određenu ulogu je odustao. Kada mi je ponudio ulogu, začudio sam se jer sam mislio da to nije za mene... Od tada - skoro svaki film radimo zajedno."

Njihov zajednički film "Zora" beogradska publika gledala je na prošlogodišnjem FEST-u. "Nažalost nisam mogao da prisustvujem projekciji, nikad ne stignem na FEST, uvek me nešto spreči... Ali to je poslednji film koji smo radili, pre serije. U pitanju je drugi deo njegove trilogije. Posle Zvizdana i Zore, sledi još i treći deo, za koji se nadam da će biti snimljen", kaže Krešimir.

Pored Krešimira, u glavnim ulogama u seriji “Području bez signala” pojavljuju se i Rene Bitorajac, Izudin Bajrović, Jovana Stojiljković, Goran Bogdan, Tihana Lazović, Slavko Štimac... "Glumačka podela je vrhunska, stvarno vrhunska. Super je to što se okupljamo sa raznih strana, to je još jedan od razloga uspeha serije. Svi smo jako voleli taj projekat, svi smo potpuno ušli u to i dali smo sve od sebe", kaže on.

O liku Nikole, nezaposlenog inžinjera, koji teško komunicira sa okolinom i ima sklonosti ka depresiji i nesanici, kaže: "Ne znam vam reći ko je Nikola - to sam ja najviše... Ali, obećavam da će do kraja serije Nikola uhvatiti svoj signal. Tako sam ga barem ja napravio...”.

