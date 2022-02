Letovanje 2022 uz Oktopod travel i popust do čak 60%

Letnja sezona je sve bliže, a potražnja za povoljnim ponudama za naredno leto 2022 je svakim danom sve veća. Zbog velikog interesovanja za odličnim first minute popustima slobodnih kapaciteta u popularnim apartmanima i hotelima je sve manje. Zato Oktopod travel svakodnevno proširuje svoju već interesantnu ponudu smeštaja i čini je još atraktivnijom uz aktuelne specijalne ponude i brojne druge akcije.

IZDVAJAMO ZA VAS:

GRČKA APARTMANSKI SMEŠTAJ - Jedna od najpopularnijih destinacija naših putnika je bez premca Grčka koja nas sve asocira na divne trenutke, najlepše uspomene i taj dugo isčekivani odmor kojem se istinski raduju svi članovi porodice.

Oktopod travel je već sezonama unazad sinonim za ultra povoljne aranžmane u brojnim letovalištima na Egejskoj i Jonskoj obali, a tako je i sada, uz popuste do čak 25%, i to još samo nekoliko dana. Pred nama je poslednji vikend popusta, pozovite nas odmah u ponedeljak 28.02. od 09h na 011.41.555.55 i rezervišite svoje mesto pod grčkim suncem. Posetite naš sajt oktopod.rs i odaberite apartmanski smeštaj na Halkidikiju, Olimpskoj regiji, u Strimonikos zalivu, Jonskom arhipelagu ili ostrvima.

Uz mogućnost odabira putovanja autobuskim ili sopstvenim prevozom i plaćanja na rate sve postaje još interesantnije i lakše. Letovališta Severne Grčke su lako dostupne i povoljne destinacije koje svojim lepotama privlače veliki broj putnika i u kojima se uvek traži mesto više. Zato smo, pred narednu sezonu 2022, pored odlaska u već poznati Pefkohori, Polihrono, Sarti, Nikiti, Stavros, Nei Pori uvrstili i nove destinacije: Kalitea, Platamon i Leptokarija.

Kao agencija koja nastoji da ulepša letnje dane svim generacijama naš akcenat je uvek na porodičnim destinacijama gde zabavu mogu pronaći kako roditelji tako i najmlađi. Kvalitetni smeštajni kapaciteti sa prijatnim dvorištima, mnogi sa bazenom, odlično locirani u centru ili mirnom delu letovališta, nedaleko od ili na samoj plaži su porodične oaze koje se ne propuštaju.

GRČKA HOTELSKI SMEŠTAJ - Za one koji su u potrazi za ušuškanim hotelima ili većim rizortima, sa ishranom od noćenja sa doručkom do all inclusive usluge, idealan izbor su brojni hotelski kapaciteti u čitavoj Grčkoj. Otkrijte lepote Peloponeza i Korinta uz hit ponudu i smeštaj u hotelu Delphi beach 4* - all inclusive rizortu na samoj plaži za koji naši brojni putnici, koji već sezonama unazad biraju baš ovaj hotel, ističu odličnu uslugu, najbolje animacije i program za decu. Ovo je mesto idealnog odnosa cene i kvaliteta, ne propustite i otkrijte i vi zašto je ovo jedan od najpopularnijih hotela u našoj ponudi.

Još preporučujemo:

Hotel Sunshine Inn 3* - mladalački kutak smešten u plavetnilu Jonskog mora na ostrvu Lefkada. Iz hotela Elena 3* uživajte u pogledu na zaliv Sivote ili odaberite Halkidiki i neki od istaknutih hotela iz G lanca, kao i Chrousso Village 4* sa popustom do 40% za rezervacije do 28.02.

Naši putnici biraju još i: Koviu Holiday Village 3* je s razlogom jedan od najtraženijih hotela čitave Sitonije koncipiran u ušuškanim, prijatnim bungalovima okruženim zelenilom Sitonije i sa izlaskom na najlepši deo plaže Nikitija. Na samo nekoliko minuta hoda tu je i hotel Makednos 2*, porodično mesto u kom ugodnoj atmosferi doprinosi i izuzetno gostoprimstvo domaćina.

TURSKA - Direktnim čarter letom vas ovog leta vodimo i do obala Egejske ili Antalijske regije uz popuste do 60%. Naši aranžmani uključuju hotelski smeštaj, avionski prevoz, aerodromske takse, transfer, uslugu predstavnika na destinaciji i zapravo sve segmente putovanja o kojima mi vodimo računa, a vaše je samo da odaberete neki od preko 200 hotela u našoj ponudi i prepustite se relaksaciji i uživanju. Zapratite naše Facebook i Instagram profile gde vas svakodnevno očekuju nove ponude hotelskih kapaciteta idealnih kako za parove, tako i za porodice sa najboljom all inclusive uslugom na Mediteranu. Urbana Alanja, porodični Kemer, luksuzna Lara, Belek ili Side su vaša vrata ka odmoru koji svi zaslužujemo. Za ljubitelje burne istorije, spoja antike i orijenta, obale sa mnoštvom uvala tu su Bodrum, Didim, Marmaris ili Kušadasi. Pozovite nas da odaberemo zajedno najbolje prema vašim željama.

Posetite naše poslovnice u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu i za samo nekoliko minuta, veoma brzo i lako, učinite nešto lepo i korisno za vas i vašu porodicu.

