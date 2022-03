James Arthur – Momak za kog ništa nije nemoguće

Mnogi su pre desetak i više godina podrugljivo posmatrali emisije u kojima se talenti nadmeću svojim glasom. Danas možemo da kažemo da su takva takmičenja bili škola ili čak vojni rok koji su odslužili neki od najbitnijih glasova u pop muzici današnjice. Među njima je svakako i James Arthur.

Brojni veliki talenti ponekad ostanu samo na tome. Imaju prizanje od kritike i publike da su kvalitetni, ali i bez velikog hita koji će obradovati na milione ljudi. Jamesu se desila pesma „Impossible“, veliki hit koji svi znamo.

James Arthur je pobednik 9. serijala emisije X Faktor u Britaniji. Kao pobednik je dobio pesmu, obradu pevačice Shontelle. Uz svo dužno poštovanje ovoj izvođačici sa Barbadosa – ovo više nije njena pesma. James je svojim izvođenjem oteo i zalepio na svaku strofu i refren jedno veliko „ovo je sada moje“! Ova interpretacija dostigla je prvo mesto na britanskoj top listi singlova i postala najprodavaniji pobednički singl celokupnog takmičenja! Njom je osvojio toliko dečaka i devojčica širom sveta.

Usledili su veliki hitovi poput „Say You Won't Let Go“, koja je takođe dostigla prvo mesto na britanskoj top listi i postala jedna od najslušanijih pesama na Spotify, zatim „Train Wreck“ i „Naked“.

Svojim albumima je pokušavao da proširi vidike i ubaci što više elementa u sopstveni muzički stil. To je čak dovelo i do pokušaja rap mikstejpa koji, kako kažu ljudi koji su ga čuli, nije bio loš, ali su neki od tekstova bili previše provokativni da bi on sa svojim pop pedigreom mogao da ih iznese.

Inače, pevač italijanske rok senzacije Maneskin Damiano David izjavio je kako mu je James prva ljubav iz sveta muzike. I uz ovu izjavu shvatamo koliko dugo je već ovaj autor na sceni, dok u ovom trenutku njegove pesme broje preko pet milijardi pregleda i strimova!

Ipak, James se dugo borio sa depresijom i anksioznošću, više puta najavljivao da će se povući iz muzike, ali se toj ljubavi uvek vraćao. Pošto je bio i ostao otvoren u svemu povezanim za svojim unutrašnjim životom, postao je ambasador mentalnog zdravlja na području Velike Britanije. Upravo će ovu važnu temu rasvetliti u predstojećem dokumentarcu „James Arthur: Out of Our Minds“, koji će biti stvaran u saradnji sa BBC-jem.

Nije samo depresija bila problem zbog kojeg je najavljivao povlačenje, već ga je kočilo i to što se nije zadovoljavao granicama u koje ga je pop industrija smeštala. Festivali širom Evrope su ga ugošćavali, ali James je shvatio da ne želi da bude upamćen po jednoj vrsti muzike.

Želeo je ili nešto više ili da prekine. Sva sreća nije prekinuo, već je 2021. godine pokidao na najnovijem albumu „It all make sense in the end“. I kako ime albuma kaže, zaista je sve dobilo smisao. Album je žešči i energičiniji. Neke pesme su tvrde i gitarske, a neke su mogle komotno da se nađu na albumu grupe Rudimental. Ovaj album se, kao i svi prethodni, našao među prva tri albuma na UK Albums top listi.

Nedavno je predstavio novi singl „Lose My Mind“, na kojem mu se pridružio Josh Franceschi, frontmen rok grupe You Me At Six, a Jemes ne skriva hajp oko ove saradnje: „Tako sam uzbuđen što mogu da podelim sa vama svoju novu pesmu ’Lose My Mind’, sa jednim jedinim Joshom Franceschijem. Kako sam odrastao slušajući rok bendove, ova pesma mi mnogo znači i prva je sa mog Deluxe albuma koji izlazi 11. marta“, objavio je i najavio James na svom zvaničnom Twitter nalogu.

James Arthur nam nudi dva svoja lica, podjednako autentična. Prvo je emotivnije i tiše, a drugo je brže, luđe i zabavnije. Oba lica videćemo ovog leta na Petrovaradinskoj tvrđavi. Spremite se da skačete, plešete i ludo se zabavljate. I da, naravno, iz petnih žila sa njim pevate „Impossible“, u sigurni smo, jednom zvezdanom momentu koji će ostati upamćen u istoriji EXIT festivala.

Promo tekst