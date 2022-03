Čuveni Jair Vardi i igrači Lajns baleta doputovali na 19. Beogradski festival igre

Svi žele da razumeju jedni druge, da se povežu jedni sa drugima. Bez obzira na to ko su, gde su rođeni i kojim jezikom govore, svi imaju želju da se povežu i razumeju druge. A umetnost je tu da nas sve poveže, kaže Adji Sisoko, glavna igračica Lajns baleta iz San Franciska koji će nastupiti na otvaranju 19. Beogradskog festivala igre.

Prvi učesnici 19. Beogradskog festivala igre već su doputovali u Beograd. Čuveni igrač, koreograf i jedan od najvećih vizionara iz oblasti savremene igre Jair Vardi, koji će kratkom besedom otvoriti Festival 16. marta od 20 sati u Operi Madlenijanum, kao i igrači Lajns baleta (LINES Ballet), koji će potom izvesti komade Lični element i Azot američkog koreografa Alonza Kinga, bili su sinoć gosti na večeri u Skadarliji gde im je dobrodošlicu poželeo i predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović.

Jair Vardi jedan je od inicijatora Beogradskog festivala igre, ali i mnogih drugih danas važnih festivala i projekata savremene igre u svetu. Umetnik bogate karijere, Vardi je bio glavni igrač u trupama Batševa i Bat Dor iz Tel Aviva, a potom u londonskoj Rambert kompaniji. Kao igrač je sarađivao sa vodećim svetskim koreografima, igrao je uz slavnog Rudolfa Nurejeva u komadu Pjero mesečar Glena Tatlija, a potom nastupao širom sveta u gala programu Nurejev i prijatelji kao jedini umetnik iz sveta moderne igre među baletskim zvezdama. Decenijama je bio direktor čuvenog Centra Suzan Delal iz Tel Aviva i Departmana umetničke igre Rubin akademije u Jerusalimu, a kao koreograf potpisao je više značajnih komada za pozorište i televiziju.

Dobro raspoloženi igrači Lajns baleta sleteli su dan ranije avionom iz Ciriha.

- Imali smo dovoljno vremena da prošetamo gradom i da ga vidimo po danu. Izgleda mi sjajno, ljudi su prijatni, čine da se osećamo zaista dobrodošlo, usput smo naučili i neke reči kao što su “hvala” ili “doviđenja”. Nisam ranije imala priliku da dođem u Beograd - priča Adji Sisoko ispred kolega iz Lajns baleta.

Upravo ona je igračica čiji se lik vidi na plakatima i drugim štampanim materijalima 19. Beogradskog festivala igre. “To je divno, jako sam uzbuđena zbog toga”, rekla je ona uz širok osmeh, zahvaljujući se organizatorima na pozivu. - Rođena sam, odrasla sam i učila balet u Minhenu. Majka mi je Nemica, a otac Senegalac. Sa 18 godina sam dobila stipeniju Američkog baletskog teatra i otišla sam na usavršavanje u Njujork. Posle godine audicija, moja prvi stalni angažman bio je u Nacionalnom baletu Kanade - priča Adji Sisoko.

Ovenčana nagradama, posle tri sezone u Torontu, odlučila se da se priključi Lajns baletu, koji pod upravom Alonza Kinga ove godine slavi četiri decenije od osnivanja.

- U nekom trenutku sam poželela da uradim nešto više i drugačije, pa se pre 2014. godine priključila Lajns baletu. U ovoj trupi mi je sjajno, svaki igrač ovde razvija svoje osobenosti i u prilici je da ih zaista izrazi. Ne radim samo ono što mi se kaže, nego osećam da imam svoj glas. Pored toga, igranje u ovoj trupi podrazumeva stalno pomeranje ličnih granica - priča igračica. Alonzo King, uticajni koreograf i osnivač Lajns baleta, podstakao ju je, kaže ona, da se više okrene improvizaciji, a kao najznačajnije što je od njega naučila izdvaja “to da smo svi ljudska bića, pored toga što smo igrači”.

- Ljudsko biće i igrač su jedno, pa sam, razvijajući se kao igračica, što je značilo da svaki put treba da pružim sve više od sebe, i u svakodnevnom životu počela da pružam sve više. Drugim rečima, igranje se odrazilo na sve drugo, na moj život, na odnos prema prijateljima, na sve - priča Adji Sisoko i dodaje da sa radošću primećuje koliko je King, čuven u Americi, sve poznatiji u Evropi i koliko ljudi, posebno u Francuskoj, poznaje njegov rad. Na 19. Beogradskom festivalu igre Lajns balet izvešće Kingove komade Lični element i Azot koje su pre publike u Beogradu u Evropi ove godine mogli da vide samo gledaoci u austrijskom Bregancu, a sledeće stanice na turneji su im Ravena i Porderone u Italiji, pa San Sebastijan u Španiji, francuska Provansa... - Ova dva komada sasvim su različita, drugačije su ideje iza njih, iako su dela istog koreografa. Lični element je kraći, više je zasnovan na individualnoj igri i bliži je klasičnom baletu, dok je Azot priča o sasvim drugačijem svetu, sa više igrača na sceni. Međutim, oba komada pružaju priliku svakom u publici da ih doživi na svoj način i oba su ispirativna - navodi ona.

Adji Sisoko je, inače, sertifikovani predavač igre, govori pet jezika, uči da svira tradicionalni afrički instrument koru, a zbog visine od 177 centimetara i jedinstvenog izgleda bavi se i modelingom. - Da, radim mnogo različitih stvari. Pre pandemije sam se fokusirala isključivo na igru, ali se sada bavim i drugim stvarima koje takođe volim, a počela sam da se bavim i lajfkoučingom. To nas takođe uči načinu da se osećamo dobro u životu, ali na drugačiji način - navodi ona. Postoji još jedna veza Adji Sisoko sa Srbijom, preko Toronta. Bila je model na fotografijama uspešnog igrača i fotografa Aleksandra Antonijevića. - Te fotografije nastale su takođe tokom pandemije. Upoznali smo se ranije u Kanadi, u Torontu. Kada sam se priključila Nacionalnom baletu Kanade, Aleksandar je već bio tamo i bio mi je, moglo bi se reći, i neka vrsta mentora. On je, osim što je predivan igrač, i veliki prijatelj – objašnjava Adji Sisoko. Pored njene fotografije na štampanom materijalu 19. Beogradskog festivala igre je i slogan “Verujemo u jednu igru”. Zbog čega ona veruje u igru?

- Igra znači komunikaciju. A svi to žele, svi žele da razumeju jedni druge, da se povežu jedni sa drugima. To je važno, bez obzira na to kojim jezikom govore, gde su rođeni, ko su, svi imaju želju da se povežu i razumeju druge. A umetnost je tu da nas sve poveže - objašnjava glavna igračica Lajns baleta.

U 19. izdanju Beogradskog festivala igre publika će od 16. marta do 12. aprila imati prilike da vidi 14 najznačajnijih trupa i koreografa iz 12 zemalja. - Pozvala bih sve ljude koji su zainteresovani za igru i žele da vide nešto novo, nešto što može da ih promeni i inspiriše. Upravo to Lajns balet radi. Neguje različitost i različite pristupe, tako da kada pogledate predstavu sa učesnicima kojima je to toliko važno, to može da vas privuče da sa tim sagradite posebnu vezu, inspiriše vas da bolje razumete ljude i forme ljudskosti i svaki drugi oblik života - rekla je Adji Sisoko pozivajući publiku da pogleda Lični element i Azot i podseća na metaforu iz ovog komada u kojoj je ovaj hemijski element ključni za alhemijsku transformaciju svakog metala u zlato.

