BRENDAN PERI: VRAĆAMO SE FANOVIMA I PRAVIMO NEŠTO POSEBNO!

Sastav Dead Can Dance, posle nekoliko otkazanih turneja širom sveta zbog pandemije, jedva čeka ponovni susret sa beogradskom publikom koji će se dogoditi 12. maja 2022. godine u beogradskoj Štark Areni.

Koncert koji su održali u rasprodatom Sava Centru 2019. godine kritičari su ocenili kao istorijski, a Brendan Peri poručuje da se ove godine vraćaju fanovima i prave nešto posebno. “Mislim da će ovaj nastup biti veoma emotivan zato što je prošlo dve i po godine i otkazali smo tri turneje. Dosta smo novca izgubili pokušavajući da održimo te turneje, a onda došli ni do čega. No, biće emotivno iz mnogo razloga. Moramo da pamtimo milione ljudi koji su preminuli. Iako nemam rođake koji su ozbiljno oboleli ili preminuli, neki ljudi koji dolaze na nastup ostali su bez svojih voljenih osoba. Biće emotivno, a imamo muziku koja će na neki način to da reflektuje – taj momenat tišine. Proteklih godina sam se suočio sa verovanjem da ćemo jednog dana ponovo da sviramo, tako da sam većinu vremena proveo radeći na live setovima, pravio aranžmane što je bolje moguće i tehnički i produkciono.” iskren je Brendan. “Jedna od najvećih promena koje sam napravio jeste uključivanje horskih aranžmana, zato što u bendu imamo šest jako dobrih pevača i deluje kao gubitak da ne iskoristimo njihove muzičke potencijale. Zato sam aranžirao dosta pesama sa horom. Sve to u uverenju da će to, kada se vratimo da sviramo, zvučati najbolje moguće. Mogao sam da provedem vreme radeći na novom albumu, ali sam pomislio – ne, hajde da se fokusiramo na koncerte, da se vratimo fanovima i da napravimo nešto posebno.” najavio je frontmen i autor muzike sastava Dead Can Dance.

Njihova muzika je pod uticajem drugih muzičkih i tradicionalnih kultura, čak i balkanske, i veoma su oprezni i puni poštovanja. Oni pomažu da se tradicionalna muzika razvije na načine na koje je drugi ljudi nisu razvili i stvaraju nove izvore mogućnosti. Na svojim koncertima publiku očaraju egzotičnim zvukom koji je razlog zašto su njihovi nastupi širom sveta rasprodati. “Muzika govori sve jezike. Privlače nas druge kulture pre svega zbog onoga što nam je zajedničko i zato mislim da kada delimo muziku imamo više toga zajedničkog nego politika, geopolitika, neprijateljstvo. Nas se više tiče univerzalnost i ono što delimo kao zajedničko sa drugim ljudima, a ne ono što nas razdvaja. A muzika je savršeni medijum za to!” ističe Brendan Peri.

U beogradskoj Štark Areni će biti posebno konfigurisan prostor koji će Brendanu, Lisi i članovima njihovog sastava omogućiti da održe koncert za pamćenje. Ulaznice za ovaj jedinstveni događaj u organizaciji Charm Music-a mogu se kupiti na svim prodajnim mestima i preko online servisa Tickets.rs po cenama od 2.600 do 4.500 dinara.

