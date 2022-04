Sutra počinju No Sleep festival i konferencija!

Specijalno prolećno izdanje No Sleepa, zvanično Najboljeg novog evropskog festivala, počinje sutra, 8. aprila, na sedam lokacija u Beogradu, uz konferenciju! Epicentar dvodnevnog festivala biće hangar Matrez u Luci Beograd i kultni beogradski klub Drugstore, a među hedlajnerima su Nina Kraviz, Stephan Bodzin live, DVS1, DJ Bone, Agents Of Time, DJ Tennis i Sébastien Léger.

U hangaru Matrez će u petak, 8. aprila, nastupiti Nina Kraviz, DVS1, DJ Bone, Tijana T i Layzie, dok u subotu stižu Stephan Bodzin live, Agents Of Time, DJ Tennis B2B Kristijan Molnar, Luna Semara i Lukai.

Pored glavnih lokacija, različiti #NSF programi doneće dve neprospavane noći u još pet beogradskih klubova – halfu, Dotu, 20/44, Ben Akibi i Silosima Beograd. Kompletan program je na sajtu festivala.

Tradicionalna No Sleep konferencija biće održana u prostoru Marsh Open Space u petak i subotu, od 13 do 18 časova. Konferencija donosi aktuelne teme muzičke industrije, panel diskusije sa izvođačima, kao i edukativne radionice. Kao najinteresantnije sadržaje izdvajamo panel EXIT the Metaverse, u kojem će biti reči o budućnosti kreativnih industrija u virtuelnom prostoru i Exitovoj predstojećoj NFT kolekciji, kao i subotnju radionicu u kojoj će legendarni detroitski DJ Bone posetiocima otkriti tajne DJ-inga iz svoje gotovo trideset godina duge karijere. Ulaz na konferencijski deo programa je slobodan i otvoren za posetioce. Program konferencije nalazi se na No Sleep sajtu.

Zamena festivalskih ulaznica za narukvice za sve vlasnike standardnih i VIP ulaznica za oba dana No Sleep festivala vršiće se ispred hangara Matrez (Dunavska 35) u petak i subotu od 21:00 do ponoći.

