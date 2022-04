EXIT prvim festivalom započeo seriju od najmanje osam velikih događaja u 2022. godini!

Specijalno prolećno izdanje No Sleep festivala, održano u Beogradu proteklog vikenda uz više od 15.000 posetilaca, otvorilo je novo EXIT poglavlje. I u ovoj godini članovi Exitove festivalske porodice – EXIT, Sea Star, Sea Dance, Ada Divine Awakening, No Sleep i njen esencijalni deo – posetioci, biće zajedno, slobodni i bez granica, kako je jedino i moguće. EXIT ove sezone donosi i iznenađenja – u pripremi su još najmanje dva velika događaja, u dve nove države, o čemu će više informacija stići uskoro! Festivalsko leto predvode Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Jax Jones, Meduza, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex i mnogi drugi! A sve to bi bilo puno teže da se nisu dogodila četiri dana u julu 2021. godine.

Da će želja za okupljanjem, druženjem i plesanjem prevazići sve prepreke EXIT je pokazao prošle godine, kada je ušao u muzičku istoriju kao prvi veliki festival na svetu održan od početka pandemije. Globalni izazovi se smenjuju i neupitno je da živimo u neizvesnim vremenima, ali festivali i sve što sa sobom nose pružaju neophodno oslobađanje kroz međuljudski kontakt i muziku. Kratki film koji je EXIT upravo objavio podseća na četiri dana u julu prošle godine, koji predstavljaju i vrhunac borbe za festivalsku industriju na globalnom nivou. Ovaj film istovremeno najavljuje novu sezonu Exitovih festivala, u kojoj će zajedništvo građeno dve decenije doživeti novi trijumf!

VIDEO: EXIT for Real | TOGETHER. ALWAYS!

Uspeh koji je Exitov tim postigao 2021. ne bi bio moguć bez onih zbog kojih festivali i postoje – posetilaca i njihovog poverenja. Ova festivalska godina nije mogla početi bolje – više od 15.000 ljudi slavilo je sa No Sleep timom titulu Najboljeg novog evropskog festivala, na sedam kultnih beogradskih lokacija, na kojima su nastupali izuzetni izvođači od kojih su mnogi godinama deo Exitove porodice. No Sleep je ovog vikenda energiju publike, izvođača i EXIT tima podigao na viši nivo.

Isti osećaj, odlična muzika, produkcija i organizacija pratiće sve Exitove festivale tokom cele godine. Razloga za nastavak u istom ritmu ima na pretek – sjajan program već je objavljen za Sea Star i EXIT, na dobro poznatim lokacijama, uz vrhunsku produkciju i fanove koji ove događaje nestrpljivo iščekuju.

foto: EXIT Photo Team

Na Sea Staru, koji će biti održan 27. i 28. maja u Umagu u Hrvatskoj, nastupiće Iggy Azalea, Amelie Lens, Meduza, Topic, Konstrakta, Dubioza kolektiv, Umek, Senidah, Buč Kesidi i mnogi drugi.

Uslediće i omiljeni EXIT na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, uz potvrđena velika muzička imena, kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Brkovi, Paraf, Vizelj, Coach Party, Sana Garić, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a stižu i objave novih izvođača!

U Crnoj Gori će biti održana dva Exitova festivala – Sea Dance i Ada Divine Awakening, a u pripremi su i sasvim novi događaji u dve nove države, o čemu će više informacija biti objavljeno uskoro. Festivalski krug će zatvoriti još jedan No Sleep festival, u redovnom terminu u novembru.

Na krilima prošlogodišnjeg izdanja Exita skrojen je moto ovogodišnjeg – „Zajedno. Zauvek!“, uz uverenost da će i u 2022. iznad svega biti zajedništvo, sloboda, muzika, prijateljstvo i ljubav.

