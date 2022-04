Konstrakta na EXIT donosi svetsku premijeru jedinstvenog multimedijalnog performansa

Najtraženije muzičko ime Balkana, Ana Đurić Konstrakta, krunisaće ovogodišnji program EXIT festivala u nedelju, 10. jula, i to svetskom premijerom jedinstvenog multimedijalnog performansa! Ovim koncertom, na kojem će njen prepoznatljiv muzički pečat biti nadograđen VJ-ingom i koreografijama, Konstrakta se pridružuje velikim svetskim imenima, među kojima su su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Jax Jones, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex i mnogi drugi.

VIDEO: Na Tvrđavu stiže i Konstrakta | EXIT Festival 2k22

„Na Exitu sam bila i kao posetilac, i kao deo Mistake Mistake i Zemlje gruva, i kao voditeljka jedne godine, a ove godine sam na Mejn stejdžu kao Konstrakta, tako da vidimo se“, poručuje Ana Đurić Konstrakta!

foto: Kosta Đuraković EXIT Promo

Iako deluje da se njen uspeh desio preko noći, Ana Đurić je na muzičkoj sceni već 20 godina, a ovo je trenutak kada njena genijalnost dolazi do punog izražaja. Srpska muzičarka atipičnim zvukom pesme „In Corpore Sano“, kojom će predstavljati Srbiju na Evroviziji, ne prestaje da oduševljava i publiku i medije na našim prostorima.

Onima koji nisu ranije pratili njen samostalni rad donela je potpuno osveženje i autentičnost, ali i začuđenost nad njenim stvaralaštvom. „In corpore samo“ je deo projekta Triptih, u kojem su i pesme „Nobl“ i „Mekano“, a autorka svih tekstova je Konstrakta. Triptih, osim društveno angažovanih poruka, donosi i vizuelni koncept koji je takođe osmislila Ana Đurić, uz Maju Uzelac i Anu Rodić.

foto: Kosta Đuraković EXIT Promo

Svoju samostalnu karijeru Konstrakta je započela 2019. godine pesmama „Žvake“ i „Neam šamana“, koje prate žanrovske inovacije, kao i originalni i zanimljivi video spotovi. Ana Đurić svoje muzičke korene vuče još od benda Mistake Mistake, sa kojima je nastupala do 2007. godine. Te godine članovi benda – Zoe Kida, MC Milovan i Konstrakta formiraju bend Zemlja gruva, Gruvlend izdavaštvo i Gruvlend produkcijski studio, koji postaje okosnica svih daljih projekata ovog kolektiva.

Kvalitet puta koji su u međuvremeno prešli potvrđen je nedavnim sklapanjem saradnje Gruvlenda sa svetskom izdavačkom kućom Virgin Music Label & Artist Services, koja je lejbl unutar velikog Universal Music-a.

foto: Kosta Đuraković EXIT Promo

Bend Zemlja gruva do sada je objavio dva LP albuma – „WTF is Gruvlend?“ (2010) i „Šta stvarno želiš?“ (2016), zatim EP izdanje posvećeno Dinu Dvorniku i više singlova, na kojima Konstraktine numere ostvaraju veliki uspeh. Od najvećih hitova benda, s kojima je obišla celu bivšu Jugoslaviju, izdvajaju se pesme „Nisam znala da sam ovo htela“, „Đango“, „Plodni dani“, „Jednom je sada“, „Tuga“, „Mama“.

Zemlja gruva je bila i predgrupa na koncertu Amy Winehouse u Beogradu, a nastupali su i ranije na Exitu. Konstrakta će ovog leta predstaviti svoje pesme na nekoliko događaja, među kojima će prvi biti Exitov Sea Star festival u Umagu, ali specijalan performans planira se za veliko finale EXIT festivala, 10. jula!

foto: Kosta Đuraković EXIT Promo

EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, uz potvrđena velika muzička imena, kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Vizelj, Coach Party, Sana Garić, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a stižu i objave novih izvođača!

U prodaji su četvorodnevne ulaznice po ceni od 6.990 dinara, uz uštedu od 50 odsto. Jednodnevne ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds dostupne su po promotivnim cenama, a njihov kontingent je ograničen. Cena regularnih jednodnevnih ulaznica je 2.990 dinara, fan pit ulaznice su dostupne po poklon ceni od 3.990 dinara, a VIP po ceni od 12.000 dinara. Ulaznice se mogu kupiti putem sajta EXIT festivala, zatim na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

foto: Kosta Đuraković EXIT Promo

Novo EXIT poglavlje otvoreno je specijalnim prolećnim izdanjem No Sleep festivala, koje je održano u Beogradu 8. i 9. aprila uz više od 15.000 posetilaca. I u ovoj godini članovi Exitove festivalske porodice – EXIT, Sea Star, Sea Dance, Ada Divine Awakening, No Sleep i njen esencijalni deo – posetioci, biće zajedno, slobodni i bez granica, kako je jedino i moguće. EXIT ove sezone donosi i iznenađenja, u pripremi su još najmanje dva velika događaja, u dve nove države, o čemu će više informacija stići uskoro!

EXIT Promo