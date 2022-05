Triput ura, dolazi nam Sepultura

Stara pesma grupe Vještice počinje stihovima „Minas Gerasi u Brazilu ima zlato“, a jedno takvo zlato nam stiže ovog leta na Glavnu binu Exita. Legendarana metal grupa koja je u godinama iza nas postala sinonim za ovaj tvrdi zvuk – Sepultura.

Groove je ono što nas pokreće i ono što posebno volimo u muzici. Zato je super zabavno kad čitamo o Sepulturi kao o groove metal bendu, jer možda je upravo to taj činilac koji razlikuje ovaj bend od drugih i približava ga onima koji ne vole metal. Ovaj bend ima fanove širom sveta u različitim ekipama, od metalaca do hipstera, pa i do onih koji vole elektronski zvuk, jer bubanj i ritam u pesmama Sepulture nisu sa ovog sveta.

Bend osnivaju srednjoškolci sredinom ’80-ih, u brazilskom getu. Braća Kavalera i njihovi drugari su rokali za sve pare, ali tek od početka ’90-ih kreće eksperimentisanje sa zvukom. Koliko je bilo metala, toliko je bilo i istraživanja bogate muzičke zaostavštine Brazila.

Pa bi se tako u njihovoj muzici čulo s jedne strane ono što rade Slayer ili Pantera, a s druge zvuci tribalnih ritmova koji dolaze iz prašuma Južne Amerike. Proizvodi svega toga su albumi „Arise“, „Chaos AD“ i na kraju najlegendarniji „Roots“. Ova tri izdanja su jednostavno must have u fonoteci svakog ozbiljnog poznavaoca i obožavatelja muzike.

Legendarni pevač benda Max Cavelera odlazi krajem ’90-ih, a kasnije će to isto uraditi i brat mu Igor. To je svakako ogroman udarac na bend od kojeg bi se retko ko oporavio. Pa evo, 20 godina kasnije, bend i dalje svira, izbacuje albume, ide na turneje i skuplja ispred bine više hiljada ljudi koji pevaju i hedbenguju uz nove hitove isto kao i uz stare.

Derek Green je pevač koji je ušao u Kavalerine cipele i svojim se glasom, ali i stasom, odmah nametnuo kao vođa, sa toliko prodornim vokalom koji kida lance i udara u svakom pravcu tela. Bend možda svira groove, ali Green ga stvara samo glasom, tako da sam vokal postaje instrument, i to možda onaj najjači i najprodorniji. Bez obzira na promene članova benda, i dalje smo mogli da čujemo latino, world music i jazz uticaje dok tvrde gitare burgijaju i ne ostavljaju nas u milosti.

U proteklim godinama bend nastavlja da pomera granice. Pored svog standardnog trash metala, obrađivali su na iznenađenje svih čuveni bossa nova standard „Girl from Ipanema“, ali i veliki Prodigy hit „Firestarter“. Da nije bilo njih ne bi bilo ni bendova kao što su Slipknot, Korn, Gojira. Svi oni navode ove lude Brazilce kao svoje najveće uzore. MTV ih je jednom nazvao najbitnijim hevi metal bendom ’90-ih, koji pored svojih muzičkih dometa uspeva porukom da napadne sve ono što im smeta u organizovanoj religiji, kao i represivnim političkim snagama.

Dolazak Sepulture u Novi Sad ovog leta, na EXIT festival, jedinstven je događaj za muzičku scenu ovih prostora, zato nam je posebno drago što će na hiljade devojaka i momaka obučeni u crno mlatiti kosama i uživati uz tvrdi zvuk zajedno sa svima ostalima koji se ne plaše da ih pomeri nešto drugačija i bučnija zabava.

