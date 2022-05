Više od 50 izvođača pojačava elektronski zvuk Exita: Dolaze ARTBAT, Adam Beyer, Stephan Bodzin i mnogi drugi

EXIT ubrzava ritam elektronske strane festivala objavom preko 50 novih imena mts Dance Arene, No Sleep Novi Sad i Urban Bug bina! Na jednu od vodećih svetskih plesnih pozornica kročiće ARTBAT, kojima je pripala čast završnog seta celog festivala, zatim Adam Beyer i Enrico Sanguliano u B2B izdanju, Stephan Bodzin sa specijalnim live izvođenjem, kao i Blond:ish, Mochakk, Eli Brown B2B Ilija Djokovic, Coeus i Space Motion. Oni se pridružuju velikoj listi gorućih imena, među kojima su Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld live, Monolink, Denis Sulta, Anfisa Letyago, Mathame, Sama’ Abdulhadi i ANNA. Na obližnju, kultnu No Sleep Novi Sad binu stižu DJ Tennis, Dax J, Adana Twins, Andhim, Hector Oaks, Stephan Jolk, SHDW & Obscure Shape, Indira Paganotto i mnogi drugi, koji sa sobom donose atmosferu klubova Watergate i Fabrik Madrid, maestralnih hard techno žurki Possession i duh uticajne izdavačke kuće Life and Death. Većina novih internacionalnih imena mts Dance Arene i No Sleep Novi Sad bine premijerno stiže na EXIT, a pojedinima će to biti i prvi nastup u Srbiji.

foto: Promo

50+ New Electronic Acts Turn Up The Volume! | EXIT Festival 2k22

Jedan od najposebnijih susreta sa EXIT ljudima ove godine imaće apsolutne zvezde, ukrajinski DJ dvojac ARTBAT, jer će imati završni set na mts Dance Areni i celom festivalu. To su u potpunosti zaslužili – godine rada dovele su do toga da budu među najtraženijim izvođačima, a na Beatportovoj Top listi mesecima su njihovi remiksi pesama „Returning to Oz“ i „Age of Love“ (u saradnji sa velikim Pete Tongom), kao i „Horizon“, numera koju su izbacili pre manje od pola godine.

Exitovoj publici će umeće zajednički pokazati zaštitnici techna, DJ-evi i producenti Adam Beyer i Enrico Sanguliano, koji ove godine prvi put nastupa na Dance Areni. Muzički počeci tokom ‘90-ih godina i usavršavanje techno zvuka do perfekcije prirodno su vodili ka njihovoj saradnji, kroz Beyerovu izdavačku kuću Drumcode Records, jednu od globalno najuticajnijih. Zajedničku numeru „Preset Heaven“ izdaju 2017. godine, a 2019. po prvi put ikad zajedno staju za DJ pult, tokom Drumcode showcase-a na OFF Sonaru, i isporučuju set koji je DJ Mag nazvao „epskim“. Sada je na redu da takav set stigne i na Petrovaradinsku tvrđavu!

Na EXIT prvi put stiže i virtuoz elektronske muzike Stephan Bodzin, donoseći svoj autentični live nastup. Inače kompozitor i producent, u svojim izvođenjima koristi analogne sintisajzere i ritam mašine, zbog čega ga nije preterano opisati kao „One man techno orchestra“. Status tehno superzvezde još jednom je potvrdio novim albumom „Boavista“, a univerzalnu ljubav prema Bodzinu krunisalo je i dvostruko izdanje remiksa koje potpisuje kompletna svetska A-lista među kojima su Solomun, Boris Brejcha, Maceo Plex, Hernan Cattaneo i niz drugih.

foto: Promo

Blond:ish takođe premijerno dolazi na EXIT i donosi odličan house zvuk! Poznata je po Abracadabra žurkama (kaže da „dobra žurka može promeniti svet“), fondaciji Bye Bye Plastic i zagovaranju ekološki osvešćenijeg partijanja.

Mochakk je sveže i već jako uspešno ime tech house-a, trenutno najpopularnijeg elektronskog žanra. Ovaj brazilski producent ima preko milion pratilaca na društvenim mrežama, zahvaljujući neverovatno energičnim DJ setovima, čije isečke rado deli sa Instagram pratiocima. Na mts Dance Areni nastupiće i lokalni predstavnik Aftelife lejbla Coeus, snage će u odličnom driving techno stilu udružiti Eli Brown i Ilija Djokovic tokom zajedničkog seta, a stiže i još jedan predstavnik domaće scene koji je izašao iz njenih okvira – Space Motion.

DJ Tennis, Dax J, Adana Twins, Indira Paganotto na No Sleep Novi Sad bini

Prema već tradicionalnom konceptu predstavljanja vodećih svetskih klubova, No Sleep Novi Sad ove godine donosi duh berlinskog Watergate-a i madridskog Fabrika. Watergate će sa posetiocima NSNS bine proslaviti 20 godina postojanja i na Tvrđavu preneti klupski doživljaj po kojem je poznat – neprevaziđeno LED osvetljenje, glavni plesni podijum nalik tunelu, terasa koja izlazi direktno na reku, i naravno, lajnap bez presedana. Boje Watergate braniće Adana Twins, Andhim, Stephan Jolk, Biesmans live, Jamiie, Kristin Velvet.

foto: Promo

Fabrik Madrid se tokom 19 godina postojanja pozicionirao među 100 najboljih klubova u svetu, zahvaljujući kako programu, tako i kvalitetnom ozvučenju i veličini. Njegov zvezdani zaštitni znak su CODE žurke, koje se održavaju jednom mesečno 17 godina unazad i koje su, kako kažu organizatori, „više od techna“. Upravo takvo iskustvo No Sleeperima daće Cesar Almena, Nuke, SHDW & Obscure Shape, Indira Paganotto, Airod.

Nakon odličnog nastupa sa Kristijanom Molnarom na aprilskom No Sleep festivalu, DJ Tennis dolazi i na binu da predvodi Life and Death showcase, čiji će deo biti i Gerd Janson, Budino, Beatfoot live i Stellarcompanion. Iako je zvanično prošla decenija od osnivanja izdavačke kuće, imali su želju da ovaj jubilej proslave i na Exitu. To će No Sleep publika sigurno umeti da ceni, pošto su Life and Death događaji poznati po negovanju specifične i prisne atmosfere.

Bilo da organizuju žurke ili festival, pariška underground Possession postava nepogrešivo pruža sve što je potrebno onima koji vole hard techno, a na vožnju od oko 140 BPM No Sleepere će povesti Dax J, Hector Oaks, Parfait, Cera Khin, Muhi i Katalina.

foto: Promo

Na Urban Bug bini nastupiće Adnoir, Alain, Asarri, Baka, Cheeka & BaloO, Chrono, Coem, Cosmic G, Dakissa, Dejan Nedeljković, DJ Coach, Doo, Dušan Nikolić, Ena Smajić, Erich Von Kollar, Impedance, Katalina, Knower, Lanna, Layzie, LUKA, Luka Čikić, Luuk de jung, Maria Karan, Marko Andersson, Migazz, Milanko Trifunčević, Miloš Drvenica, Mina Poznanović, Muhi, Nadežda Dimitrijević, Nelee, Nemansky, Neutron, Nikolica, Novak, Pao Pausto, Paragon, Petar P, Rade Badjin, Rudhaman, SooT, Stenik, The +, Theanilo, Tijana Kabić, Toma Tek, Vanja Babić, Vanović, Vladimir Aćić, Vuk Smiljanić, Zkaozeljko.

EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, uz potvrđena velika muzička imena kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Boris Brejcha, Honey Dijon, ARTBAT, Adam Beyer, Stephan Bodzin live, Enrico Sanguliano, Maceo Plex, Blond:ish, DJ Tennis, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Anfisa Letyago, Mathame, Dax J, Adana Twins, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Eli Brown, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Noisia, Coach Party, Deca loših muzičara, Sana Garić, Vizelj, Prti Bee Gee i mnogi drugi!

Od 20. maja u prodaji jednodnevne ulaznice

Najpopularnija Exitova akcija „Kupi 4, zgrabi 5“ je u toku! Na četiri kupljene četvorodnevne ulaznice za EXIT 2022 peta se dobija na poklon. Akcija će trajati do isteka ograničenih količina.

U prodaji su četvorodnevne ulaznice po ceni od 6.990 dinara, uz uštedu od 50 odsto. Jednodnevne ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds dostupne su po promotivnim cenama, a njihov kontingent je ograničen. Cena regularnih jednodnevnih ulaznica je 2.990 dinara, fan pit ulaznice su dostupne po poklon ceni od 3.990 dinara, a VIP po ceni od 12.000 dinara. Jednodnevne ulaznice i za ostale dane biće u prodaji od 20. maja. Mogu se kupiti putem sajta EXIT festivala, zatim na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

Promo tekst