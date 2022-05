NEDELJA U ZNAKU DOBRIH FILMOVA: Danas imate priliku da gledate filmove "Neka druga žena" i "H-8"

DANAS U 15 ČASOVA POGLEDAJTE FILM "NEKA DRUGA ŽENA"

"Neka druga žena" je domaći film snimljen 1981. godine. Režirao ga je Miomir Miki Stamenković, a scenario su pisali Dragan Marković i Dušan Perković. Radnja filma prati ubistvo poznatog ginekologa, koje se desilo pod neobičnim okolnostima. Vrata doktorovog stana su bila otvorena, a inspektori su u radnoj sobi pronašli injekciju i tečnost iz razbijenih ampula morfijuma. Istraga ubistva poznatog ginekologa dovodi do dve osumnjičene, njegove žene i ljubavnice. U glavnim ulogama su Dragan Nikolić, Merima Isaković, Ljubiša Samardžić, Petar Kralj i drugi. VEČERAS U 22 ČASA NA PROGRAMU JE "H-8"

Film H-8 reditelja Nikole Tanhofera nastao je 1958. godine u produkciji Jadran filma, dok scenario potpisuju Zvonimir Berković i Tomislav Butorac.

Radnja filma temelji se na istinitoj priči o fatalnoj nesreći koju je uzrokovao nepoznati vozač automobila 1957. godine. On odmah nakon nesreće hladnokrvno gasi svetla automobila i beži sa mesta nesreće u kojoj je samo deo putnika iz autobusa preživeo. "H-8" su početni znakovi registarskih tablica vozila koje je izazvalo nesreću i jedini podatak o počinitelju zločina. Ostatak filma prati događanja u autobusu i kamionu sve do same nesreće. Upoznajemo individualno putnike autobusa, ne znajući koji će od njih poginuti, a koji preživeti udes.

Glavne uloge tumače Andre Lusišić, Antun Vrdoljak, Boris Buzančić, Fabijan Šovagović i drugi.

foto: Kurir Televizija