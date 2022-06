Predivno iskustvo odmora: Dobrodošli na tursku rivijeru!

Obala duga 1000 kilometara, zaštićena planinama Taurus na severu, sa blagom mediteranskom klimom tokom cele godine i 300 sunčanih dana, sa bujnim zelenim šumama bora i kedra, finim peščanim plažama i kristalno čistim tirkiznim morem čine živopisni turski Mediteran, koji je savršeno mesto za idealan odmor. Turska rivijera je poznata po svojim plažama, koje se protežu dokle god pogled seže, po svojim netaknutim uvalama i prirodnim bazenima u kojima se prirodne izvorske vode spajaju sa morem i po svojim zadivljujućim odmaralištima, smeštenim u prirodi u divnoj harmoniji sa modernošću.

Najbolji smeštaj

Zamislite smeštaj kakav još niste ni uspeli da poželite! Rezervišite osamljeno odmaralište u srcu prirode gde šuma grli more, sa sobom koja pruža vrhunski komfor i pogled na turski Mediteran, u kom će vam pomoć konsijerža omogućiti da isplanirate svoj odmor iz snova. Ovde možete poželeti sve: obilazak istorijskih znamenitosti sa vodičem, ekskurziju brodom sa zaustavljanjima u najlepšim, zabačenim uvalama, pomoć ličnog savetnika za kupovinu, koji zna gde da nađete sve što želite iz Turske, privatnu pecarošku turu, krunisanu savršenom večerom uz zalazak sunca, na kojoj možete uživati u ulovu dana uz čašu ukusnog lokalnog vina.

Gastronomska avantura na turskom Mediteranu se ovde ne završava. Kako su klima i zemljište pogodni za uzgoj širokog spektra proizvoda, sveže povrće i voće je uvek dostupno, a mediteranska kuhinja stavlja u prvi plan jednostavna, zdrava jela pripremljena uglavnom sa ekstra devičanskim maslinovim uljem. Tradicionalni restorani nude ukusno meze poput pirea od patlidžana, slane palamide i pasulja kuvanog u maslinovom ulju uz svežu ribu.

Golf i odmor iz snova

Bujni zeleni tereni uz plavo Sredozemno more - ova kombinacija čini golf ponudu na ovim prostorima izuzetnim iskustvom za sve ljubitelje golfa svih nivoa i zadovoljava potrebe kako najzahtevnijih golfera, tako i onih koji još uvek otkrivaju svoju strast prema igri.

Golferi iz celog sveta mogu da uživaju u najboljem od svoje strasti, na najboljim terenima. Mnogi klubovi pružaju obuke od strane kvalifikovanih trenera, dok profesionalci takođe mogu u potpunosti da iskažu svoje veštine. Projektovani od svetski poznatih arhitekata, ovi tereni čine da poseta njima bude jedinstveno iskustvo. Odmor iz snova za uživanje u prirodi, moru i gurmanskoj turskoj gastronomiji idealno je kombinovan sa doživljajem all-inclusive smeštaja sa 5 zvezdica i visokokvalitetnih golf terena, koji ispunjavaju standarde PGA.

Iskustva koja će vam pomutiti razum

Turska rivijera je tokom cele godine centar festivala i kulturnih događaja koji okupljaju međunarodne ljubitelje umetnosti i kulture u Antaliji i Mersinu. Oba grada nude brojne muzičke nastupe uživo tokom cele godine, a filmski festival “Zlatna pomorandža”, koji se održava svake godine u Antaliji je najveći filmski festival u zemlji koji ugošćava kako ljubitelje bioskopa, tako i filmske profesionalce. U Mersinu, Međunarodni muzički festival dočekuje svetski poznate muzičare i upotpunjuje kulturni pejzaž grada, dok visoko cenjeni džez festival u Kašu pruža savršenu priliku za one koji žele da se prepuste džez melodijama tokom noći. Povrh toga grad Kaš i obližnje ostrvo Kekova nude takođe i dnevna iskustva, jer su poznati kao izuzetna mesta za ronjenje. Međutim, najčarobnije iskustvo očekuje vas na Međunarodnom festivalu opere i baleta u Aspendosu, koji se održava u dve hiljade godina starom teatru. Naši preci su umetnost cenili kao i mi, tako da vama preostaje samo da se smestite na jedno od hiljada godina staro sedište i uživate u modernim adaptacijama operskih i baletskih predstava.

Kao naslednik mnogih civilizacija, region ima veoma bogatu arheološku i kulturnu baštinu – a neke od ovih lokacija su lako dostupne dnevnim izletima. Idite čamcem iz stare rimske luke Antalije da biste otkrili kristalno čiste tirkizne vode regiona i divili se nekim od najlepših primera drevnih gradova kao što su Side, Patara, Olimpos i Faselis.

Personalizovane vožnje čamcem se kreću od jednonedeljnih izleta, do piknika na ostrvima i romantičnih krstarenja uz zalazak sunca, kako motornim jahtama za one koji su u žurbi, tako i jedrilicama za one koji vole da uživaju uz vetar. Vaše je samo da se prepustite odmoru na prelepim obalama koje kombinuju nijanse plave i zelene, dok tirkizno Sredozemno more prekriva fine peščane ili šljunkovite plaže, a drevne borove šume oplemenjuju vazduh. Ako se bavite sportom, pored morskog iskustva možete isprobati i svetski poznate terene za golf, slikovite pešačke i biciklističke rute.

Predivna šoping avantura

Od ogromnih tržnih i outlet centara do malih zanatskih radnji zavučenih po sporednim uličicama, turska rivijera nudi posetiocima mnoge alternative za kupovinu. Možete čak unajmiti i privatnog pomoćnika u kupovini ili sami istraživati radnje, bilo da tražite kvalitetnu kožu majstorske izrade, ručno rađeni nakit i predmete inspirisane istorijskim nasleđem, ili dizajnersku odeću koja spaja tradicionalno sa modernim.

Podilaženje svim čulima

Nakon aktivnog dana, prepustite se umirujućim rukama u hotelu, uz intimne spa i talasoterapeutske pakete. Takođe se možete odlučiti i za programe svesnosti ili lične treninge i grupne aktivnosti kako biste se opustili i ponovo uspostavili ravnotežu uma, tela i duha. Neka vaše telo i duša budu aktivni u okruženju sa prekrasnim pogledom na more i najsavremenijom opremom za vežbanje. A kada provedete naporan dan istražujući sve što nudi Mediteran, svoj dan možete završiti dugom šetnjom po peščanoj plaži ili bujnoj zelenoj šumi uz čulnu terapiju za smanjenje stresa i podizanje raspoloženja. Carpe diem za podmlađivanje na turskoj rivijeri.

