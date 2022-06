Za tačno mesec dana počinje jedno od najjačih izdanja Exita!

EXIT će, nakon epskog prošlogodišnjeg izdanja kada je bio prvi veliki festival u Evropi od početka pandemije, u 2022. obarati nove rekorde. To se pre svega vidi iz ogromne navale na ulaznice na svim tržištima, koje se rasprodaju neviđenom brzinom! Jedan od najjačih Exitovih programa predvode superzvezde Calvin Harris i Nick Cave, kao i više desetina internacionalnih hedlajnera, donoseći hitove čiji brojke sa striming platformi prelaze ogromnih 60 milijardi! Iskustvo prošlogodišnjeg festivala, kad se stvarala istorija, sada se spaja u euforiju pred najslobodnije izdanje ikad, a 7. jun daje znak – odbrojavanje je počelo, EXIT stiže za mesec dana!

Greatest Hits | EXIT Festival 2k22

Od 7. do 10. jula Petrovaradinska tvrđava će na svojih će 40 bina i zona biti savršena pozornica za globalne megahitove i muzičke himne koje su (re)definirale žanrove. Veliki i moćni Calvin Harris i Nick Cave & The Bad Seeds, rep superzvezda Iggy Azalea, hitmejkeri i trendseteri James Arthur, Masked Wolf, Disciples, Ofenbach, Acraze, vodeća elektronska imena današnjice Maceo Plex, Boris Brejcha, ARTBAT, Honey Dijon, Afrojack, Alok, Zhu, Reinier Zonneveld, Anfisa Letyago, Denis Sulta, žestoki Napalm Death, Sepultura, Blind Channel, legendarni Marky Ramone i The Exploited, najtraženije ime regiona Konstrakta i mnogi drugi, kojima će se uskoro pridružiti još imena, kreiraće soundtrack festivalskog leta 2022. Kompletan program ovogodišnjeg izdanja biće zaokružen sledeće nedelje.

Zbog njih će EXIT oboriti sve rekorde:

CALVIN HARRIS

Apsolutnog hedlajnera Glavne bine magazin Forbes je šest godina zaredom stavio na #1 mesto liste najplaćenijih DJ-eva na svetu, sa zaradom većom od 300 miliona dolara. Ovaj megauspešni producent, pevač i tekstopisac do sada je osvojio 32 najprestižnije muzičke nagrade, uključujući višestruke Grammy, MTV, NME, Billboard i Brit Awards, ostvario saradnje sa Rihannom, Ellie Goulding, The Weeknd, Dua Lipom, Pharrellom Williamsom i Migosima, dok njegove pesme imaju impresivnih 35 milijardi audio i video strimova.

NICK CAVE & THE BAD SEEDS

Jedan od najoriginalnijih i najuticajnijih bendova na svetu, predvođen neuništivim rok propovednikom zagrmeće sa Glavne bine festivala u petak, 8. jula i, nakon nezaboravnog nastupa grupe The Cure, nastaviti niz gostovanja istorijskih gitarskih imena na Exitu.

Multitalentovana reperka u protekloj deceniji se probila kao jedno od najvažnijih imena globalno najpopularnijeg muzičkog pravca. Iza ove muzičarke na društvenim mrežama stoji više od 35 miliona ljudi, kao i najveća muzička imena s kojima je sarađivala, kao što su Britney Spears, Jennifer Lopez i Ariana Grande. U junu 2014. njeni singlovi „Fancy“ i „Problems“ došli su do prva dva mesta Billboardovih Hot 100, čime je izjednačila rekord koji su držali Beatlesi, na što je odgovorila: „Radije bih bila Rolling Stones“.

JAMES ARTHUR

Njegova interpretacija pesme „Impossible“ dostigla je prvo mesto na britanskoj top listi singlova i postala najprodavaniji pobednički singl celokupnog takmičenja. Usledili su veliki hitovi poput „Say You Won’t Let Go“, koja je takođe dostigla prvo mesto na britanskoj top listi i postala jedna od najslušanijih pesama na Spotify, zatim „Train Wreck“ i „Naked“, dok se njegov novi album „It’ll All Make Sense in the End“, kao i svi prethodni, našao među vodećim.

AFROJACK

Sa Grammy nagradom iza sebe, na EXIT stiže Afrojack, uticajni holandski DJ, EDM producent i tekstopisac, koji je proboj na internacionalnu scenu napravio multiplatinastim hitom „Take Over Control“ sa Evom Simons. Godinama je jedan od najplaćenijih DJ-eva na svetu, već deceniju nezaobilazan na listi najboljih DJ-eva prestižnog DJ Mag-a i dobitnik MTV nagrade. Da je njegova pozicija zaslužena pokazuje beskrajan spisak muzičkih imena čije je pesme stvarao i remiksovao, među kojima su Beyoncé, U2, Pitbull, will.i.am, Sia, Martin Garrix…

MASKED WOLF

Australijski reper Masked Wolf, koji se nalazi u vrhu Billboard liste najtraženijih novih izvođača, pridružuje se timu hitmejkera na Exitovoj Glavnoj bini. Autor je planetarno viralne pesme „Astronaut In The Ocean“, koja je proglašena za najveći hit 2021. godine na TikTok-u!

ARTBAT

Jedan od najposebnijih susreta sa EXIT ljudima ove godine imaće apsolutne zvezde, ukrajinski DJ dvojac ARTBAT, jer će imati završni set na mts Dance Areni i celom festivalu. To su u potpunosti zaslužili – godine rada dovele su do toga da budu među najtraženijim izvođačima, a na Beatportovoj Top listi mesecima su njihovi remiksi pesama „Returning to Oz“ i „Age of Love“ (u saradnji sa velikim Pete Tongom).

BORIS BREJCHA

Jedan od vodećih svetskih DJ-eva i omiljeno ime na ovim prostorima. Prošle godine otkazao je nastup iz zdravstvenih razloga, ali se sprema da ovog jula duplo uzvrati energiju nestrpljivoj publici na mts Dance Areni. Svoju muziku je nazvao High Tech Minimal, koju često drugi nazivaju inteligentna muzika sutrašnjice. Žanr su prihvatili i drugi izvođači, a on ga je masterirao do perfekcije.

KONSTRAKTA

Ana Đurić Konstrakta pokrenula je pravu malu revoluciju proteklih meseci, postavši ubedljivo najtraženije s ovih prostora. Nakon veoma uspešnog debitantskog nastupa na Sea Star festivalu, čeka je, prema rečima mnogih, vrhunac karijere na Exitu, sa koncertom za koji svi očekuju da će ostati zapamćen kao lansiranje njene međunarodne karijere.

JAX JONES

Još jedan „You Tube milijarder” koji stiže na Glavnu binu je britanski DJ i hitmejker Jax Jones. Njegov proboj na muzičku scenu dogodio se saradnjom sa Dukeom Dumontom na singlu „I Got U“, koji je ubrzo dostigao prvo mesto britanske top liste singlova. Nakon što je osvojio evropske radijske stanice, njegov hit „You Don’t Know Me“ sa pevačicom Raye nominovan je za Brit nagradu, a usledile su i brojne popularne pesme, kao što su „Instruction“, na kojoj gostuju Demi Lovato i Stefflon Don, „Breathe“ i „All Day and Night“ u saradnji sa Martinom Solveigom.

Jednodnevne ulaznice po aktuelnim cenama biće uskoro razgrabljene!

4+1 kontingent rasprodat je pre roka, a u prodaji je ogračničen broj četvorodnevnih ulaznice po ceni od 6.990 dinara, uz uštedu od 50 odsto. Promotivne cene regularnih jednodnevnih ulaznica za četvrtak, 7. jul, i nedelju, 10. jul, iznose 2.590 dinara, za petak, 8. jul, 2.990 dinara, dok ulaznice za subotu, 9. jul, koštaju 3.390 dinara. Količine ulaznica po ovim cenama će uskoro biti rasprodate, nakon čega će poskupeti. Fan pit ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, dostupne su po poklon ceni od 3.990 dinara. VIP GOLD festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 41.000 dinara, a jednodnevne VIP GOLD za 12.000 dinara.

Ulaznice se mogu kupiti putem sajta EXIT festivala, zatim na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

