Joel Corry: Od rijalitija, preko top lista, do festivala

Bop za bopom! Joel Corry dominira top listama poslednjih godina, toliko lako da deluje kao da sledi nekakav provereni recept. S jedne strane, podatak da je bio zvezda rijaliti šoua zvuči kao da mu je staza bila utabana, ali imajući u vidu predrasude koje se vezuju za učesnike, možda je odabrao teži put.

Pojavio se u televizijskom šou gde je potrebno samo da budeš zgodan i gde se podrazumeva da si praznoglav. Bio je u MTV hitu „Geordie Shore“ (britanska verzija popularne emisije „Jersey Shore“). Smuvao se tada sa Sophie Kasei i ubrzo su postali par koji cela zemlja voli da mrzi. Razvlačili su ih po tabloidima, a kada je namerio da postane DJ i producent, ismevali su ga. Međutim, već prvim izdanjima postaje jasno da Joel Corry prepoznaje trenutak i zna da napravi bit koji će masa voleti.

Tu su sada razna priznanja, pre svega milionska preslušavanja svake pesme - ukupno milijarde. Producira sa Davidom Guettom i Jaxom Jonesom, nastupa sa Tiestom, a pevaju mu (i repuju) Mabel, Raye, Charli XCX i Saweetie.

Muziku počinje da izdaje 2015. godine, pa u prve tri godine objavljuje dvanaest traka. Prelomna za njega je 2019. godina kada počinje dominaciju top lista hitom „Sorry“. Znate verovatno njegovu koja ide „ram-pa-pa-pam-pam, pa ram-pa-pa-pam“ koju peva MNEK, zvanično jednu od najvećih iz 2020. ili „Out Out“, obradu hita „Alors On Danse“ koja je odjednom ponovo svuda! Sada su tu „Head & Heart“, „Bed“, „I Wish“, „Lonely“ i „Out Out“ koji ga čine nezaobilaznim kada se priča o popularnoj muzici današnjice.

Nominovan u čak dve najvažnije kategorije na ovogodišnjim BRIT nagradama, odlično je počeo godinu, iako je morao da se oprosti od nečega što veoma voli. Prekinuo je rezidenturu na Kiss FM-u gde je četiri godine producirao radijski šou. Iako mu je, kako kaže, bilo veoma teško da se oprosti od prilike da deli svoju, ali i muziku nadolazećih muzičara, razlog za to je dosta dobar. Datumi turneje su mu ludački i jednostavno ne može sve da postigne!

Joel Corry nastupiće u svim svetskim klubovima i na svim relevantnim festivalima ovog leta, pa tako i na Exitu. Interesantno je i to što će biti redovan i na ultimativnom party ostrvu, a iz Ibiza Rocks su se pohvalili da je tridesetdvogodišnjak dobio letnju rezidenturu u trajanju od čak šesnaest nedelja.

Zanimljiva je taktika (i očigledno uspešna) da paralelno sa komercijalnijim hitovima izdaje i klupske. Objavio je trostruki singl na kojem su „Liquor Store“, „The Parade“ i „What I Need“, pesme poznate svima koji su bili na njegovim živim nastupima, a rasprostranjene preko društvenih mreža. Tri potpuno različite pesme uveliko razvaljuju striming liste, a nesumnjivo će biti i deo njegovog seta na glavnoj bini Exita, u nedelju 10. jula.

Postoji šansa da još uvek ne prepoznajete njegovo ime, odnosno da ga ne povezujete sa aktuelnim platinastim hitovima - ali je izvesno da će za koju godinu biti u klasi sa najvećima. Zapravo, to već jeste.

