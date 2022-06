Napalm Death – bend iz Ginisove knjige rekorda

Možda nekome zvuči šašavo, ali ustvari je jako logično da bend koji je snimio najkraću pesmu ikad postoji jako dugo. Napalm Death je snimio traku dugačku sekundu i 316 stotinki. Pesma „You Suffer“ je zbog toga zabeležena u Ginisovoj knjizi rekorda. I pored ovog priznanja, bend već 30 godina uzburkava duhove svih onih koji se plaše tvrdih gitara.

U svetu rokenrola i njegovog nešto malo tvrđeg brata metala, čest je slučaj da tokom godina bendovi, što zbog staža, što zbog pokušaja komercijalizacije „smanje doživljaj“ i distorziju i krenu ka mirnijim vodama. Ne i Napalm Death. Ovi tipovi od 1981. jašu stazama grindcore i death metal muzike, bez kompromisa i stajanja.

Oni su pioniri grindcore zvuka, brzina, otčepljene distorzije do maksimuma, olabavljene žice na gitarama, vokala koji grize i udara šamare. Metal muzika je već s kraja osamdesetih i sama bila gurnuta u neistražene vode raznim novim hibridnim žanrovima, a sa ovim bendom ulazi u uzbudljivo i nepoznato. Ali zar upravo to nije sve ono što pasionirani fanovi muzike vole? Ovaj bend je upravo specijalitet za takvu ekipu.

Njihov veliki fan je bio čuveni britanski radio DJ John Peel. Često je pustao njihov najkraći hit u svojim emisijama, a snimio je i njihov live u svojoj kultnoj seriji „John Peel Sessions“.

Ređali su se kultni albumi „From Enslavement to Obliteration“, „Harmony Corruption“, „Utopia Banished“, a onda se desilo čudo. Album „Fear Emptiness Despair“ je uleteo u Top 10 chart u Americi, odnosno na listu albuma koje su bile rezervisane za dosta komercijalniji zvuk. To je teritorija na koju ekstremni metal do tada nije nogom kročio. Nakon toga, dobijaju poziv i za učešće na saundtreku za film Mortal Combat.

Neko bi se nakon ovolike pažnje veće publike i medija okrenuo malo komercijalnijoj svirci i pokušaju veće slave. Ne i ovi ludaci. Oni su rešili da se nakon svog najprodavnijeg albuma vrate korenima i zvuku tvrdom kao da je prvi album, a oni klinci koji tek beskompromisno počinju i moraju da se dokazuju. Izgleda da beskomprosmisnost zaista ne zna za godine. Tim tempom nastavljaju kroz prve dve decenije 21. veka. Samo jako i tvrdo. Takvi nam i dolaze na Glavnu binu Exita, prvog dana, 7. jula. Da pokažu sve što znaju, da nas oduvaju i izbace iz obuće grmljavinom koja će dopirati iz zvučnika.

