Poznati o glavnim zvezdama Exita: Calvin Harris i Nick Cave su hedlajneri leta u Srbiji

Pored svih muzičkih zvezda koje od 7. do 10. jula stižu na EXIT, među desetinama velikih imena dva se ističu kao apsolutni hedlajneri festivala. Jedan od najuspešnijih, najtraženijih i najpopularnijih DJ-eva i producenata svih vremena, Calvin Harris, i otelotvorenje rock’n’rolla, umetnik koji je duboko uticao na istoriju popularne kulture – Nick Cave sa svojim bendom The Bad Seeds! Ovi muzički giganti nastavljaju tradiciju nastupa A-liste izvođača na Exitu, kao što su prošlih sezona to bili The Killers ili The Cure. Nick Cave i Calvin Harris, dva premoćna imena u ovogodišnjem Exitovom programu, ujedno su još jedna potvrda kontinuiranog rasta festivala.

Impresije o njihovom dolasku u Srbiju podelili su mnogi ugledni muzičari, muzički kritičari i novinari, sportisti, glumci i javne ličnosti, ne krijući svoje oduševljenje i ovogodišnjim programom festivala. Među njima su Lena Bogdanović, Kristina Radenković, Đule Van Gogh, Nino Čelebić, Daško Milinović, Dragan Ambrozić, Branko Rosić, Nemanja Kostić, Luka Matić, Branka Glavonjić, Nenad Kuzmić, Milica Perović, Vojkan Bećir, Milan Inić Yasserstain i mnogi drugi.

Calvin Harris @ EXIT 2k22: Svetski nastup koji zaslužujemo!

ROCK @ EXIT 2k22: Distorzirani duh festivala!

Subotnji headliner Calvin Harris izvođač je s jednom od najimpresivnijih muzičkih karijera svih vremena. Njegovih pet albuma redefinisalo je modernu muziku, a uz singlove, saradnje i remikse, inspirisao je buduće generacije producenata. Dolazak na njegov prvi, dugo očekivani nastup u Srbiji potvrdile su mnoge javne ličnosti.

Calvin Harris je „čovek koji drži neverovatne rekorde, na BBC Chartu ima devet #1 hitova samo sa jednog albuma, što čak nisu imali ni Beatlesi“, objašnjava Nemanja Kostić, izvršni direktor Play radija. Njegov kolega sa radija, voditelj Luka Matić ističe da su nakon godina čekanja, svi uzbuđeni zbog Calvinovog dolaska jer je to „zaista jedno svetsko gostovanje” i jer smo „zaslužili da nam neko poput njega dođe“.

Košarkaš Nino Čelebić neće preskočiti ovogodišnji EXIT jer i on želi da čuje jednog od najboljih producenata na svetu, a radijski voditelj Vojkan Bećir ističe da je Calvin Harris „redefinisao ne samo klupski zvuk, već i pop muziku uopšte“ budući da u poslednjih 10 godina „nije bilo šanse da čuješ nešto na radiju što nije njegova pesma“, izdvojivši saradnje sa Rihannom, Ellie Goulding, Dua Lipom, Ritom Orom.

Calvin Harris predvodi niz velikih izvođača koji na Glavnu binu Exita donose hitove teške više od 50 milijardi pregleda, među kojima su Jax Jones, Joel Corry, Acraze, Disciples, Ofenbach i obožavani James Arthur.

O Nicku Caveu: Božanstvo rock'n'rolla čiji su koncerti za pamćenje

Publika željna gitarskog zvuka nestrpljivo iščekuje nastup jednog od najvećih rock pesnika u istoriji, Nicka Cavea s kojim će se suočiti u petak, 8. jula. Kultno popularan širom sveta, fanovi ga smatraju muzičkim božanstvom. Koncertni promoter i muzički kritičar Dragan Ambrozić ističe njegovu veličinu time da je „definicija umetničkog u rock'n'rollu već 40 godina“, a da su „njegova pesnička dostignuća nešto što je najzačajnije u rock muzici u 21. veku“. Muzička kritičarka Zorica Kojić definiše ga kao „pravo božanstvo rock'n'rolla“.

Caveov prepoznatljivi stil, koji se kroz godine menjao, kako zvukom, tako i pristupom građenju pesama, urednica i voditeljka emisije Bunt Branka Glavonjić opisuje kao „brutalan i nemilosrdan, a sa druge strane izuzetno osećajan i senzitivan“, dok Nenad Kuzmić, muzički urednik Radio Beograda 202 dodaje: „on ima tu notu, crnu, ali jako dobru“.

Svi oni najavljuju svoj dolazak na Tvrđavu, jer svako ko je jednom slušao Cavea, želi to ponovo. Prema rečima Zvonimira Đukića Đuleta iz grupe Van Gogh, Cave je „čovek koji pravi nesvakidašnje spektakle i koncerte koji su zaista za pamćenje“, dok ostali predviđaju da će i ovaj nastup biti nezaboravno emotivno iskustvo i koncert koji se od početka do kraja gleda bez treptanja.

Takođe, neće propustiti ni nastupe drugih bendova, čija brojnost ove godine čini da gitarski program Exita na nekoliko velikih bina izgleda kao „festival u sklopu festivala“. Tu su neuništivi grindcore pioniri Napalm Death i kultna Sepultura koji su prema rečima Dragana Ambrozića „definicija buke u rock’n’rollu“, živa legenda punka Marky Ramone, žestoki veterani The Exploited, svetska atrakcija She Past Away, omiljeni pankeri mnogih generacija – The Undertones, Tankard, Incantation i mnogi drugi.

EXIT festival će biti održan od 7. do 10. jula, kada na Petrovaradinsku tvrđavu stižu Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, James Arthur, Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Denis Sulta, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, Adam Beyer B2B Enrico Sangiuliano, Dax J, Sama’ Abdulhadi, kao i jaka regionalna postava koju predvode Konstrakta, Senidah, Prti Bee Gee, Marčelo, Brkovi, Artan Lili, Paraf, Killo Killo, Mimi Mercedez, Kiril Djaikovski, Bojana Vunturišević, Deca loših muzičara, a priključuju im se na stotine drugih.

AKTUELNE CENE FESTIVALSKIH ULAZNICA

Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 7.490 dinara, uz uštedu od 40 odsto. Promotivne cene regularnih jednodnevnih ulaznica za četvrtak, 7. jul, iznose 2.590 dinara, za petak, 8. jul, 3.390 dinara, za subotu, 9. jul, 3.990 dinara, a za nedelju, 10. jul, koštaju 2.990 dinara. Fan pit ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, dostupne su po ceni od 3.990 dinara. VIP GOLD festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 41.000 dinara, jednodnevne VIP GOLD za četvrtak i nedelju koštaju 12.000 dinara, a za petak i subotu 18.000 dinara. Ulaznice se mogu kupiti na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

