Alok i muzika uz koju ne želite da stanete

Kad upitate nekog muzičara za savet ili nešto o uspehu, gotovo uvek će vam pričati kako je potrebno puno rada i kako su oni počeli kao jako mladi i da je sve proizvod dugotrajnog rada. I dok mnogi kreću u kasnim tinejdžerskim i ranim punoletnim godinama, brazilski DJ Alok je krenuo sa čak 10 godina, zbog čega je i dogurao do samog vrha elektronske svetske scene.

Čuveni magazin DJ Mag je brazilskog producenta i DJ-a postavio na 4. mesto najboljih elektornskih izvođača u svetu i u tom zaletu nam stiže na ovogodišnji EXIT festival.

Kao što smo već rekli, sa 10 godina, dok se klinci koje interesuje muzika obično odlučuju za neki instrument, Alok Petrillo je interesovao za elektronsku muziku, specifično za to kako nastaju remiksi. Taj vajb ga je vukao kroz celu karijeru, otud smo i prvi put ga uočili na remiksima nekih velikih traka.

foto: Promo

Sa 12 je imao prvi bend sa bratom blizancem, gde su pržili psytrance. Inače ovaj muzički žanr je nešto što su dva mala Brazilca imali u krvi, jer su im roditelji bili pioniri ovih žurki u Brazilu i kreatori čuvenog Universo Parallelo festivala u Brazilu. Njegovo ime inače na sanskritu znači svetlost, a roditelji su mu dobili inspiraciju nakon proputovanja kroz Indiju.

Sa 19 je već krenuo put solo karijere, dok su mnogi još učili kako da usklade ritmove i puste traku koja će zapaliti publiku. Samo dve godine nakon početka solo karijere postaje svetski priznat, i od 2016. godine postaje jedini Brazilac na listama najboljih svetskih DJ-eva.

Izdvojio se u početku svojom simaptičnom i drugačijom personom, underground stavom, ali i željom za velikim binama, melodijom i nastupima. Takav spoj i takva životna filozofija je samo i mogla da ga povuče da napreduje i gura dalje.

Od 2016. ima i svoj lejbl, Up Club records, a stvara i hitove sa kojima ne silazi sa lista najslušanijih elektronskih izvođača. Pomenućemo samo bengere kao što su bili „Hear me now“, „Don’t Cry for Me“, „Don’t Say Goodbye“, kao i remikse za Dua Lipu i The Rolling Stones.

Međutim, ako pričamo o novim hitovima, onda moramo da pričamo o tek objavljenoj pesmi „Deep Down“ i o sjajnom remiksu koji je odradio za temu iz Netfliks serije Squid Game. Kako je i sam rekao, tema iz ove serije mu se uvukla u uši, i nije želela napolje. Rešio je da to iskoristi na najbolji način i od nje je napravio klupsku himnu uz koju će ljudi đuskati.

Ta igra iz serije „Squid Game“ se beše igra tako što moraš i ti da staneš kad muzika stane. Voleli bismo da ne stajemo uopšte kad ovaj mag elektronske muzike izađe ispred nas na binu Exita zadnjeg dana festivala, i da plešemo dok nas noge nose.

Promo tekst/Miloš Dašić