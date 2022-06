VOZOM NA EXIT! Specijalni polasci na relaciji Beograd – Novi Sad tokom festivala

Epicentar zabave i najbolje muzike u zemlji, regionu i Evropi od 7. do 10. jula biće Petrovaradinska tvrđava. Srbija Voz i EXIT za posetioce festivala imaju divnu vest – uvedene su posebne linije na relaciji Beograd-Novi Sad tokom festivala! Okupite društvo, sedite u voz i pravac na EXIT!

Uvođenje posebnih linija na relaciji Beograd-Novi Sad tokom festivala pružiće posetiocima brz i udoban transport do Petrovaradinske tvrđave.

Pored više od 30 redovnih dnevnih polazaka na relaciji Novi Sad – Beograd, koji su putnicima dostupni od 5:30 do 23:00 sata, od 7. do 11. jula festivalskoj publici će biti na raspolaganju i specijalni polasci.

foto: Promo

Iz pravca Beograda prema Novom Sadu dodatni vozovi će kretati u 23:00, 00:00 i 01:00 čas sa stanice Beograd Centar, a iz pravca Novog Sada prema Beogradu u 01:30, 02:30, 03:30 i 04:30 časova.

Svi vozovi stajaće na železničkoj stanici Petrovaradin, u neposrednoj blizini Tvrđave, kao i na stanicama Novi Beograd, Zemun, Batajnica, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci i Novi Sad, čime će dolazak i odlazak na festival vozom biti omogućen i za sve posetioce sa ovih lokacija.

Specijalni vozovi će navedenu relaciju prelaziti za manje od sat vremena.

foto: Promo

Karte za dodatne linije dostupne su za kupovinu putem mobilne aplikacije ili veb sajta Srbija Voza uz popust od 5%, kao i na blagajnama i kartomatima.

Srbija Voz i EXIT pozivaju sve posetioce da iskoriste priliku da za dolazak i odlazak na festival koriste voz kao prevozno sredstvo, jer je putovanje bezbedno i udobno, dok se istovremeno biranjem ovog prevoznog sredstva vodi računa o životnoj sredini.

foto: Promo

EXIT festival će biti održan od 7. do 10. jula, kada na Petrovaradinsku tvrđavu stižu Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, James Arthur, Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Denis Sulta, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, Adam Beyer B2B Enrico Sangiuliano, Dax J, Sama’ Abdulhadi, kao i jaka regionalna postava koju predvode Konstrakta, Senidah, Prti Bee Gee, Marčelo, Brkovi, Artan Lili, Paraf, Killo Killo, Mimi Mercedez, Kiril Djaikovski, Bojana Vunturišević, Deca loših muzičara, a priključuju im se na stotine drugih. Ulaznice se mogu kupiti na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

Promo tekst