Jax Jones – Muzika koja slavi život

Često nam se čini da je u 21. veku sve na korak, na klik od nas - uspeh, slava, rockstar život… No, koliko god tehnologija bila napredna i sveprisutna, ipak su potrebne one stare dobre karakteristike: talenat, upornost, pasija. Takav slučaj je i sa britanskim producentom, DJ-om, multiinstrumentalistom i tekstopiscem Jaxom Jonesom, koji poseduje sve ove vrednosti. O tome ne svedoče samo podaci o 40 miliona prodatih ploča, 20 miliona mesečnih slušalaca na Spotify-ju, nominacije za Grammy, već i lirika koja prožima sve aspekte ljubavi i života.

Turskog i malezijskog porekla, Jax je rođen kao Timucin Kwong Wah Lam, ali kako gotovo svaka osoba nije uspevala da izgovari njegovo ime, nadenuo je sebi umetničko - Jax Jones, koje potiče od istočnolondonskog slenga „On your Jack Jones“, a koji simboliše samostalnost.

foto: Promo

Ovaj tridesetčetvorogodišnji samostalni muzičar svoju karijeru započeo je od nule, često nastupajući u Open mic klubovima na periferiji Londona. Tako je upoznao Rippermana, sa kojim je započeo saradnju u Raw Materials studiju, radeći za Big Narstie, Roadside Gs i druge izvođače sa ondašnje scene, a sve to tokom studiranja. Nakon diplomiranja, iznajmio je studio u Londonu, radeći na usavršavanju veštine produciranja, postavljajući svoje trake na nekada najvećoj društvenoj mreži – MySpace. Njegov vrtoglav uspeh počinje saradnjom sa Duke Dumontom 2013. godine, kada je koproducirao numere koje su postale svetski hitovi „I Got U“ i „Ocean Drive“. U vrlo kratkom roku Jax Jones postao je sinonim za novu plesnu muziku, surfujući na talasima housa i popa.

Nakon toga, Jax je nastavio da niže uspehe, ali mahom u senci, kao producent različtih artista, sve do 2016. godine kada je izbacio „You Don’t Know Me“, na kojoj je vokal fenomenalna Britanka RAYE. Ukoliko živite na planeti Zemlji, velika je verovatnoća da ste čuli ovaj hit koji je bio na trećem mestu britanskih top lista i petom u nekoliko evropskih zemalja. Jedan fun fact u vezi ove pesme: Jax je semplovao bas liniju iz numere „Body Language“ M.A.N.D.Y.-ja i Booka Shade-a, još jednom dokazujuću svoju veštinu suptilnog plesa između onoga što se smatra andergraundom i mejnstrimom.

Usledile su i saradnje sa Demi Levato i bendom Years & Years, između ostalih. Novembra 2018. godine izbacio je numeru „Snacks“, koja je kasnije pretočena u njegov prvi album „Snacks (Supersize)“. Jax Jones je oformio i duo Europa sa francuskim DJ-em Martinom Solveigom, što je rezultiralo sa nekoliko hitova. Tokom prošle godine bio je posebno vredan - lansirao je lejbl WUGD.

Na dvadesetpetogodišnjicu postojanja Pokemona, istoimena kompanija okupila je 18 muzičara koji su proizveli 14 pesama kao omaž čuvenoj video igri, a među njima je bio i Jax Jones. Svoj doprinos dao je numerom „Phases“ sa irskom pevačicom Sinead Harnett.

Još jedna Jaxova pesma koja se našla u top 10 pesama na listama u Britaniji je „Out Out“, napravljena u saradnji sa Joelom Corry-jem, koji je takođe jedan od hedjanera ovogodišnjeg Exita.

Početkom februara ove godine izbacio je numeru „Where Did You Go?“ sa MNEK-om. Ova pesma je omaž eurodance žanru, koji je doživeo svoj bum kasnih 80-tih. Ljudi su tada imali kolektivnu želju za zabavom, žurkama i radošću, baš kao i mi danas, što je Jax slikovito predstavio u ovoj pesmi.

Jaxa Jonesa, muzičkog maga i kameleona, koga smo gledali na spektakularnom nastupu na Exitu 2018. godine, imaćemo priliku ponovo da slušamo u četvrtak, 7. jula na Glavnoj bini EXIT festivala.

AKTUELNE CENE FESTIVALSKIH ULAZNICA

Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 7.490 dinara, uz uštedu od 40 odsto. Promotivne cene regularnih jednodnevnih ulaznica za četvrtak, 7. jul, iznose 2.590 dinara, za petak, 8. jul, 3.390 dinara, za subotu, 9. jul, 3.990 dinara, a za nedelju, 10. jul, koštaju 2.990 dinara. Fan pit ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, dostupne su po ceni od 3.990 dinara. VIP GOLD festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 41.000 dinara, jednodnevne VIP GOLD za četvrtak i nedelju koštaju 12.000 dinara, a za petak i subotu 18.000 dinara. Ulaznice se mogu kupiti na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

Promo tekst/Vanja Ratković