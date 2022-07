Rasprodate četvorodnevne ulaznice za EXIT! Jednodnevne ulaznice i dalje u prodaji, kao i na festivalskim kapijama!

Ogromno interesovanje i rekordna potražnja doveli su do rasprodaje četvorodnevnih ulaznica za EXIT festival! U prodaji su i dalje jednodnevne ulaznice, a za sve goste van Novog Sada ostavljen je odgovarajući kontingent na festivalskim kapijama. Uzrok izuzetnog intresovanja je jedan od najjačih programa Exita, a u finalu se očekuje da kroz festival tokom četiri dana prođe preko 200.000 ljudi. Na Petrovaradinskoj tvrđavi okupiće se fanovi iz više od 100 zemalja sveta, među kojima, osim domaće i regionalne publike, prednjače posetioci iz Holandije, Nemačke, Velike Britanije, Mađarske i Turske. Oni će biti smešteni u novosadskim hotelima i apartmanima, kao i u omiljenom festivalskom kampu, koji se nalazi na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu. U kampu je ostalo još malo slobodnih mesta, za koje se očekuje da će ubrzo biti popunjena.

Jednodnevne ulaznice mogu se kupiti po promo cenama koje iznose 2.990 dinara za četvrtak, 3.690 dinara za petak, 3.990 dinara za subotu i 2.990 dinara za nedelju. U ponudi je i Fan pit za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds, po ceni od 3.990 dinara. Kupiti se mogu i dnevne VIP ulaznice, kao i četvorodnevni VIP paket po ceni od 41.000 dinara. Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

EXIT festival će biti održan od 7. do 10. jula, kada na Petrovaradinsku tvrđavu stižu Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, James Arthur, Masked Wolf, ZHU, Sepultura, Maceo Plex, Honey Dijon, Boris Brejcha, Stephan Bodzin live, ARTBAT, Denis Sulta, DJ Tennis, Anfisa Letyago, Marky Ramone, Napalm Death, The Exploited, Blind Channel, Adam Beyer B2B Enrico Sangiuliano, Dax J, Sama’ Abdulhadi, kao i jaka regionalna postava koju predvode Konstrakta, Senidah, Prti Bee Gee, Marčelo, Brkovi, Artan Lili, Paraf, Killo Killo, Mimi Mercedez, Kiril Djaikovski, Bojana Vunturišević, Deca loših muzičara, a priključuju im se na stotine drugih.

