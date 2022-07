Dragana Mićalović, Lena Bogdanović, Rene Bitorajac i mnoga druga poznata lica na fantastičnoj trećoj noći EXIT festivala!

Treći dan EXIT festivala privukao je, zahvaljujući superstaru Calvinu Harrisu i „maskiranom junaku“ Borisu Brejchi neverovatnih 55.000 fanova na Petrovaradinsku tvrđavu, među kojima su bila mnoga poznata lica!

„We Found Love“, „Where Have You Been“, „This Is What You Came For”, samo su neki od najvećih hitova Calvina Harrisa uz koje je đuskala TV voditeljka i glumica Kristina Radenković. Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca Rene Bitorajac takođe je bio na nastupu najvećeg producenta današnjice, kao i njegove koleginice sa glumišta Dragana Mićalović i Lena Bogdanović, koje je takođe oduševila mega žurka koju je napravio Calvin Harris.

Rado viđeno lice u serijama i filmovima Bojan Perić izdvojio je nastup francuskog deep house dua Ofenbach na Glavnoj bini, a jutro je dočekao na mts Dance Areni uz prepoznatljiv high tech minimal legendarnog Borisa Brejche.

EXIT festival posetili su učesnici popularnog zabavno-takmičarskog šoua Survivor Srbija 2022, Vladimir Govedarica, Branko Milošev, Tena Tomljanović, Maša Kuprešanin, Nika Rakić i Nevena Blanuša. Takmičar Branko Milošev je među favorite uvrstio nastup Masked Wolfa na Glavnoj bini, a euforična atmosfera sa spomenute bine uticala je na to da se odlično provedu Tena Tomljanović, Nika Rakić, kao i Nevena Blanuša. Razigranu ekipu na mts Dance Areni upotpunila je Maša Kuprešanin, a Vladimir Govedarica je treće festivalsko veče krunisao afterom.

Mnogi od njih svoj dolazak su najavili i večeras jer ne žele da propuste premijerni show Ane Đurić Konstrakte, kao i nastupe ZHU-a, Aloka, Monolinka, Satorija i pogotovo završni set Arene koji će ove godine isporučiti ARTBAT!

