KURIR TELEVIZIJA UVEK AKTUELNA Snežanu Petrović ovih dana gledate kao voditeljku jutarnjeg programa

Glavna urednica jutarnjeg programa Kurir televizije Snežana Petrović prijatno je iznenadila gledaoce pojavivši se u ulozi voditeljke emisije. Ona je poznato i voljeno televizijsko lice, a karijeru urednice i voditeljke je gradila na nekoliko televizija.

Krajem prethodne godine Snežana se pridružila timu Kurira i preuzela kormilo „Redakcije“ - jutarnjeg programa Kurir televizije koji se emituje svakog radnog dana od 7 do 10 časova, a koji vode Olja Lazarević i Vladimir Karalejić.

Kako sama kaže, Snežana je već dolaskom u zgradu Kurira osetila da tu pripada.

foto: Zorana Jevtić

- Kada sam došla, osećala sam se kao da pripadam ovde odavno. Od urednika do menadžera oseti se ta dobra energija. Podsetilo me je na moje početke na Studio B kada smo svi funkcionisali kao jedna porodica i gde nam je on bio druga kuća i drugi dom. To sam osetila ovde i danas imam još jači osećaj – zaključila je Snežana i naglasila da je sa oduševljenjem prihvatila predlog da stane pred kamere.

- Zaista sam se pronašla u uredničkom poslu i to jeste moje opredeljenje, ali sam oduševljena prilikom da se nakratko podsetim jedinstvenog osećaja koji imam pred početak emisije. Verujem da televizija aktivira posebnu vrstu adrenalina jer ko ga jednom oseti, uvek mu se vraća – izjavila je Snežana i dodala da je ponosna na svoj tim koji čine sjajnie mladi ljudi koji su stasali u vrhunske voditelje, reportere i novinare, koji Redakciju čine autentičnom.

