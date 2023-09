PRIPREMA ZA HLADNE ZIMSKE MESECE: 6 stvari koje treba da uradite kako bi očuvali baštu tokom jeseni

Očuvanje baštenskih biljaka tokom jeseni zahteva posebnu pažnju i brigu, kako bi one ostale vitalne i lepe, čak i dok se pripremaju za zimski san. Kako dani postaju kraći, a lišće menja svoju paletu boja, to je znak da je vrema za pripremu za hladne zimske mesece koji su pred vratima. U nastavku slede smernice i saveti kako da očuvate baštu tokom jeseni i spremite je za predstojeći period.

Skupljajte opalo lišće

Redovno prikupljajte opalo lišće iz bašte i travnjaka tokom jeseni i prenesite ga u kompostnu kantu kako biste sprečili gušenje biljaka. Možete ga takođe koristiti i kao malč za baštenske biljke. Ovaj odličan kompost od lišća obiluje hranjivim materijama i izuzetno je koristan za zemljiše koje postaje bogatije mineralima.

Zasadite lukovice prolećnog cveća

Započnite planiranje prilaza koji želite da bude pun cveća, pa na jesen posadite lukovice, koje će procvetati tokom proleća. Na taj način možete dobiti prekrasan efekat sa različitim vrstama lukovica kao što su narcisi, holandski iris, zumbuli, šafrani i lale.

Prvo bi trebalo da nabavite baštenske alate online, a zatim odaberete lokaciju za sadnju, gde ćete prvo dobro obraditi zemlju. Takođe, možete i da ih posadite u saksije, koje možete premestiti kada cvetovi procvetaju.

Priprema zemljišta baštenskim alatima pre sadnje je jedna od najvažnijih stvari koje se radi tokom jesenjeg perioda. Pored toga, možete i dodati nekoliko šaka đubriva u rupu za sadnju, kako biste dodatno obogatili zemljište.

Orežite živice i biljke

Pre zime bi trebalo da obavite orezivanje živica kako biste ih održali kompaktnim i bujnim, počevši od nivoa tla. Najbrži način je da koristite električne alate, a orezivanjem ćete podstaći novi rast biljke.

To se postiže uklanjanjem terminalnih pupoljaka, što omogućava pupoljcima ispod da se razgranaju. Upravo to dovodi do gušćeg rasta biljke. Međutim, budite pažljivi da ne orezujete sve biljke u bašti, već samo one kojima je to neophodno.

Probajte da razmnožite višegodišnje biljke

Razmnožavanje višegodišnjih biljaka je izvanredan način da proširite svoj vrt i sačuvate omiljene biljke godinama. Postoji nekoliko različitih metoda za razmnožavanje višegodišnjih biljaka, a svaka ima svoje prednosti. Jedan od najčešćih načina je deljenje postojećih biljaka.

Prilikom razmnožavanja višegodišnjih biljaka deljenjem, prvo bi trebalo da odvojite zdrave, odrasle biljke koje želite razmnožiti. Obično se ova metoda koristi za biljke koje rastu iz korena, kao što je iris ili dalija. Nakon što odaberete biljke, pažljivo ih podelite na manje delove, svaki sa svojim korenom i izdancima. Ovi delovi se zatim ponovno sade u druge delove bašte ili u saksije.

Osim deljenja, razmnožavanje višegodišnjih biljaka može se uraditi i putem rezanja ili uzimanja reznica. Ova metoda se obavlja tako što se zdravi izdanci ili grane seku sa matične biljke, a zatim se sade u zemljište ili se stavljaju u vodu. Nakon nekog vremena, one će razviti svoje korene i postati samostalne biljke.

Očuvajte travnjak tokom jeseni

Jesen je idealno vreme za pažljivu brigu o travnjaku. Iako trava sporije raste zbog hladnih noći, njen korenski sistem i dalje aktivno raste, što čini jesen savršenim dobom za poboljšanje travnjaka.

Ukoliko ga već ne posedujete, prvo kupite kvalitetne alate u online prodavnici kako biste mogli efikasno da sredite travnjak. Takođe, možete upotrebiti đubrivo s kontrolisanim oslobađanjem hranljivih materija kako biste podstakli snažan razvoj korenja, kako bi trava bila gušća na proleće.

Pritom, jesen je idelano vreme za setvu novih travnjaka. Pre nego što posadite seme, uklonite svo kamenje, grančice i korove. Na taj način ćete dobiti baštu sa zelenim prekrivačem koji će trajati tokom zime.

Posadite novo drveće i biljke

Jesen je idealno vreme za unapređenje bašte kroz sadnju novog drveća, pod uslovom da je tlo dovoljno vlažno. Ova sezona ima niz prednosti, kao što je činjenica da će biljke, kao i trava, imati dovoljno vremena da se ukorene pre dolaska toplijeg letnjeg vremena.

Bez obzira na vrstu tla na kom planirate da posadite biljke, bilo bi dobro da dodate neke organske materije. To može biti stajnjak, peletirano đubrivo ili kompost. Ove supstance obogaćuju tlo hranljivim materijama i hrane mikroorganizme u zemlji. Oni imaju ulogu u održavanju ravnoteže između zadržavanja vlage i drenaže u zemlji, stvarajući tako povoljno okruženje za napredak biljaka.

(Promo)