Donji Dorćol novi epicentar gradskih dešavanja

Kao jedan od najstarijih delova Beograda, Dorćol je zbog svog urbanog duha i velike koncentracije turista koji ga posećuju, oduvek važio za jedan od centara gradskih dešavanja. Međutim, čini se da njegov donji deo, koji se prostire pored Kalemegdana i Dunava, nije uživao podjednaku pažnju, već je zbog napuštenih fabrika i neuređenih prirodnih površina u većoj meri izazivao negativne asocijacije. Zahvaljujući brojnim izmenama koje se dešavaju u ovom delu grada, donji Dorćol sve više postaje centar zbivanja, ne samo Dorćola, već Beograda u celini.

Promene su već dobro vidljive, u izgradnji je moderno šetalište koje će spojiti Kalemegdan sa Lukom Beograd zadržavajući sve vreme pogled na Dunav, a u planu je i izgradnja novog linijskog parka u dužini od 4,6 km koji će se prostirati sve do Pančevačkog mosta. Na ovaj način, grad će dobiti nove zelene površine, prostor za piknik, druženje, šetnju i sve to u samom centru. Budući da su ovi projekti namenjeni pre svega pešacima, očekuje se smanjen saobraćaj i mala količina buke, a posebna pogodnost za mnogobrojne turiste je što se u blizini nalaze najvažnije gradske znamenitosti do kojih se može doći bez korišćenja gradskog prevoza.

Pored svega navedenog, na donjem Dorćolu niče i novi stambeno-poslovni kompleks K-district, koji će potpuno preurediti ovaj deo grada i ponuditi svim Dorćolcima nove sadržaje za decu i odrasle. Dečija igrališta, pet friendly površine za odmor, veliki broj ugostiteljskih objekata, kao i prostor za kulturne manifestacije, izložbe i koncerte učiniće da ovaj deo grada bude još poželjniji za život, rad i kvalitetno provedeno slobodno vreme.

