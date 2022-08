Vodič kroz Beer Fest: kako će izgledati, ko nastupa, kako stići i i ostale važne informacije

Tradicionalna beogradska manifestacija, devetnaesti Beer Fest, biće održan na Ušću od četvrtka, 18. do nedelje, 21. avgusta. Donosimo vam sve važne informacije o festivalu na jednom mestu,da biste na vreme mogli da se pripremite i uživate!

MAPA FESTIVALA I ULAZI

Ove godine festival će biti podeljen na dve zone:

ZONA 1: "Cloud" zona sa brojnim sadržajima i atraktivnim programima za sve uzraste, među kojima su: Beer market i Craft Beer Land sa preko 300 etiketa piva, Moto Platz (sa posebnom binom i muzičkim programom, zidom smrti, kampom, izložbom oldtajmer motora, tattoo studiom itd), Intergalactic Diner Foodland, Silent disco bina, Luna park, Bioxgn selfi toranj visok 17m sa kog će posetioci moći da naprave najbolji selfi ikada. Ulaz u ovu zonu je besplatan. U ovu zonu ulazi se na glavnim ulazima koji su smešteni na Bulevaru Nikole Tesle (ulaz 1 na mapi).

ZONA 2: "Koncertna zona", u kojoj će se pored glavne bine i nastupa najvećih muzičkih zvezda takođe naći brojni sadržaji i partnerske zone. Ulaz u ovu zonu je slobodan do 19:30h, dok je nakon 19:30h ulaz uz konzumaciju u iznosu od 590 RSD za dva pića. koja će posetioci moći da preuzmu na posebno obeleženim šankovima, u toku festivalske večeri. U koncertnu zonu se ulazi direktno, sa strane reke (ulazi 2 na mapi) ili iz Cloud zone. Kapacitet zone je ograničen, zato se savetuje svim posetiocima da na vreme obezbede sebi siguran ulazak.

PROGRAM I SATNICE

Glavna bina smeštena je u koncertnoj zoni festivala, dok su Moto Platz bina i Silent disco smeštene u Cloud zoni festivala.

SATNICE:

Četvrtak, 18. jul

GLAVNA BINA

20:30 Tommy Emmanuel

21:55 Opening Ceremony - Mina Rusche i Marija Nešić

22:00 Bajaga i instruktori

23:35 Hladno pivo

1:15 Vreme čuda

MOTO PLATZ BINA

21:00 Bijelo Dugme Tribute

22:30 Rock ko Fol

00:15 Django & Spacecowboys

Petak, 19. jul

GLAVNA BINA

20:30 Deca loših muzičara

22:00 Massimo

23:30 Kosheen

1:00 Nipplepeople

2:15 Luka Rajić

MOTO PLATZ BINA

21:00 Džepovi

22:30 Atomsko Sklonište

00:00 Penthouse Band

Subota, 20. jul

GLAVNA BINA

20:30 Osvajači

22:00 Psihomodo Pop

23:30 Senidah

1:00 Love Hunters

2:15 Zbogom Brus Li

MOTO PLATZ BINA

21:00 Rock Apoteka

21:50 Bendx

22:45 Blaža i Kljunovi

00:15 Rainmaker

Nedelja, 21. avgust

GLAVNA BINA

20:30 Queen Real Tribute

22:00 Konstrakta i Zemlja gruva

23:30 E-Play

1:00 Koncert iznenađenja

MOTO PLATZ BINA

21:00 Oslobodioci

22:30 Sanitarium

00:00 5 minuta slave

*** festivalska satnica je podložna izmenama

ULAZNICE

Ulaz u Cloud zonu ---> SLOBODAN

Ulaz u Koncertnu zonu do 19.30h —> SLOBODAN

Ulaz u Koncertnu zonu od 19.30h ---> Uz kupovinu KONZUMACIJE u iznosu od DVA pića (590 dinara). Pri čekiranju konzumacije dobijaju se KUPONI ZA 2 PIĆA, a svoja 2 pića posetioci preuzimaju na posebno obeleženim šankovima na festivalu, u toku festivalske večeri.

NAPOMENA: 1 konzumacija važi 1 dan.

Ulaz na VIP zonu festivala se naplaćuje, a više informacija o VIP ulaznicama dostupno je na sajtu Beer Festa.

PLAĆANJE NA FESTIVALU

Konzumacija se kupuje na više načina: putem besplatne eFinity aplikacije, efinity.rs ili na prodajnom mestu u Ušću, kao i na uplatnim mestima Beer Festa – uzimanjem kartice za plaćanje i uplatom na istu. Na festivalu posetiocima će biti dostupno ukupno 14 uplatnih mesta za dopunu kartice za plaćanje.

Takođe će se i plaćanje hrane i pića u svim zonama na festivalu odvijati putem eFinity aplikacije ili putem kartice za plaćanje.

Uputstvo za instaliranje eFinity aplikacije i svih pogodnosti koje donosi (FAST LANE, interaktivnost, nema depozita itd), informacije o kartici za plaćanje i povraćaju sredstava dostupne su na zvaničnom sajtu Beer Festa.

KAKO STIĆI?

Do festivala će saobraćati redovne linije gradskog prevoza, ali će za vreme trajanja festivala režim saobraćaja biti izmenjen. Svaki dan tokom trajanja festivala od 18h do 5h za motorna vozila zatvara se Bulevar Nikole Tesle kod Brankovog mosta, kao i ugao Bulevara Nikole Tesle i Trešnjinog cveta. Parking za posetioce nije obezbeđen, te se preporučuje posetiocima da do festivala dođu sredstvima javnog prevoza.

Za vreme trajanja Belgrade Beer Festa (18-21. avgust), biće uvedeni dodatni noćni polasci sa stanice Novi Beograd do Novog Sada, Pančeva i Vršca, u saradnji sa Srbija vozom:

Petak, 19. avgust: 2.30h polazak za Novi Sad, 2.30h polazak za Vršac

Subota, 20. avgust: 3.30h polazak za Novi Sad, 3.50h polazak za Vršac

Nedelja, 21. avgust: 3.30h polazak za Novi Sad, 3.50h polazak za Vršac

Ponedeljak, 22. avgust: 2.30h polazak za Novi Sad, 2.30h polazak za Vršac

PONUDA PIVA NA FESTIVALU

Ovogodišnji festival slavi jubilej - 300 godina pivarstva u Srbiji, te će na Beer Festu tim povodom biti prisutno 300 različitih etiketa piva! Pored velikih pivarskih brendova, kao što su Carslberg, Heineken, Apatinska pivara, Peroni, Skopska pivara, Valjevska pivara, BIP, Jagodinska pivara, biće prisutna i cenjena domaća zanatska piva, kao što su Dogma, Gvint, Kabinet, Krugher&Brent, Robocraft, Salto, Sindikat, The Black Turtle, Tron, Zbir i Pivarijum. Obožavaoci piva imaće dve posebno dizajnirane zone na festivalu posvećene upravo njima - Beer market i Craft Beer Land.

